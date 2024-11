Ofertas de Black Friday para iPad Air M2 incluyen $100 de descuento en casi todos los modelos en Best Buy.

Ayer compartimos una colección de descuentos en el iPad Pro M4 de Apple en Best Buy, y hoy estamos cambiando el enfoque al iPad Air M2. Best Buy tiene $100 de descuento en casi todos los modelos de esta tableta, y no necesitarás una membresía My Best Buy Plus/Total para ver las ofertas.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Los precios comienzan en $499.00 para el iPad Air de 128GB Wi-Fi de 11 pulgadas. Esta venta tiene tanto modelos de 11 pulgadas como de 13 pulgadas con descuentos récord, y también hay dispositivos celulares con descuento.

iPad Air de 11 pulgadas

iPad Air de 13 pulgadas

Puedes encontrar todas las Ofertas de Viernes Negro de Apple actualmente disponibles en nuestra publicación dedicada. Para todo lo demás, estamos siguiendo todas las mejores ofertas relacionadas con Apple de la temporada en nuestra recopilación de Viernes Negro, así que asegúrate de regresar durante todo el mes para obtener una lista actualizada de todos los descuentos más destacados que encontrarás para el Viernes Negro 2024.

