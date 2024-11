Ofertas de Apple para el Black Friday 2024 Cobertura en Vivo Venta de Mac, iPad

Las ofertas de Black Friday de Apple están en vivo para 2024 – Crédito de la imagen: Apple

Nuestra cobertura en vivo de las mejores ofertas de Black Friday de Apple puede ahorrarte cientos de dólares en todo, desde los nuevos MacBooks M4 hasta las espectaculares iPads.

El Black Friday está sucediendo ahora y hay decenas de ofertas de tiempo limitado de Apple en efecto para las compras navideñas de 2024. Ve directamente a tu tienda o categoría favorita a continuación, o explora la lista completa en busca de excelentes ideas de regalo que seguramente encantarán a tus amigos y familiares.

Ofertas de Black Friday por tienda

Ir a las ventas del Black Friday por categoría de productos

AirPods, Beats y HomePod

Los auriculares de Apple tienen descuentos de hasta $150.

AirPods

Beats

Bose

HomePod

Apple Watch

Amazon ha rebajado los precios de los Apple Watch hasta $180.

La oferta de Amazon de $619.99 para el Apple Watch Ultra 2 refleja un descuento de $180 sobre el precio de venta al público (el precio más bajo registrado en Amazon para el reloj inteligente de 49 mm).

iPad

El iPad de décima generación de Apple está a $249, el precio más bajo hasta ahora.

Amazon tiene algunos de los precios más bajos de iPads en modelos actuales y de liquidación.

iPads

iPad de novena generación (64GB, Wi-Fi): $199.99 ($130 de descuento)

iPad de décima generación (64GB, Wi-Fi): $249.99 ($100 de descuento)

iPad mini 7 128GB, Wi-Fi: $459 ($40 de descuento)

iPad mini 6 64GB, Wi-Fi: $349.99 ($150 de descuento)

M2 iPad Air 6 11 pulgadas 128GB, Wi-Fi): $499 ($100 de descuento)

M2 iPad Air 6 13 pulgadas 128GB, Wi-Fi): $699 ($100 de descuento)

M4 iPad Pro 11 pulgadas 256GB, Cristal Estándar, Wi-Fi: $849 en Amazon con cupón en la página o con My Best Buy Plus

M4 iPad Pro 11 pulgadas 512GB, Cristal Estándar, Wi-Fi: $1.049 con My Best Buy Plus ($150 de descuento)

M4 iPad Pro 11 pulgadas 1TB, Cristal Estándar, Wi-Fi: $1,399 con My Best Buy Plus ($200 de descuento)

M4 iPad Pro 11 pulgadas 2TB, Cristal de Nanotextura, Wi-Fi: $1,799 en Amazon ($300 de descuento)

M4 iPad Pro 13 pulgadas 256GB, Cristal Estándar, Wi-Fi: $1,099 en Amazon o con My Best Buy Plus ($200 de descuento)

M4 iPad Pro 13 pulgadas 512GB, Cristal Estándar, Wi-Fi: $1,299 en Amazon o con My Best Buy Plus ($200 de descuento)

M4 iPad Pro 13 pulgadas 2TB, Cristal Estándar, Wi-Fi, Plata: $1.899 en Amazon ($400 de descuento)

M4 iPad Pro 13 pulgadas 2TB, Cristal de Nanotextura, Wi-Fi + Cellular, Negro Espacial: $2,374 en Amazon ($225 de descuento)

Compara los precios de iPads en toda la gama…

Apple Pencil

AirTag

Los descuentos del Black Friday en AirTag ofrecen descuentos de hasta $27.

MacBooks

Ahorra cientos de dólares en los nuevos MacBook Pro M4.

MacBook Air

M2 13″ Air (GPU 8C, RAM 16GB, SSD 256GB): $749 ($250 de descuento)

M3 13″ Air (GPU 8C, RAM 16GB, SSD 256GB): $844 ($255 de descuento)

M3 13″ Air (GPU 10C, RAM 16GB, SSD 512GB): $1,049 ($250 de descuento)

M3 15″ Air (GPU 10C, RAM 16GB, SSD 256GB): $1,044 ($255 de descuento)

M3 15″ Air (GPU 10C, RAM 16GB, SSD 512GB): $1,234 ($265 de descuento)

M3 15″ Air (GPU 10C, RAM 24GB, SSD 512GB): $1,424 ($275 de descuento)

M1 13″ Air (GPU 7C, RAM 8GB, SSD 256GB): $599 ($100 de descuento)

Encuentra muchas más rebajas en nuestra Guía de Precios M3 de MacBook Air de 13 pulgadas…

MacBook Pro

M4 14″ MBP (CPU 10C, GPU 10C, RAM 16GB, SSD 512GB): $1,399 ($200 de descuento) en B&H y Amazon

M4 14″ MBP (CPU 10C, GPU 10C, RAM 16GB, SSD 1TB): $1,599 ($200 de descuento) en Amazon y Best Buy

M4 Pro 14″ MBP (CPU 12C, GPU 16C, RAM 24GB, SSD 512B): $1,749 ($250 de descuento) en Amazon y B&H

M4 Pro 16″ MBP (CPU 14C, GPU 20C, RAM 24GB, SSD 512B): $2,199 ($300 de descuento)

M4 Max 14″ (CPU 14C, GPU 32C, 36GB, 1TB) Negro Espacial: $2,799 ($400 de descuento) en Amazon y Best Buy

16″ M4 Max (CPU 16C, GPU 40C, 48GB, 1TB): $3,599 ($400 de descuento) en Amazon y Best Buy

Aprovecha las ofertas en cada MacBook Pro de 14 pulgadas M4 en nuestra Guía de Precios de Mac…

Computadoras de escritorio Mac

El Mac mini M4 de $529 es una oferta destacada del Black Friday.

El nuevo Mac mini de Apple y el M4 iMac están en oferta, con precios tan bajos como $529.

Mac mini

iMac

M4 iMac de 24″, CPU 8C, GPU 8C, RAM 16GB, SSD 256GB, 2 puertos: $1,149.99 ($150 de descuento) con cupón en la página

M4 iMac de 24″, CPU 10C, GPU 10C, RAM 16GB, SSD 256GB, 4 puertos: $1,349.99 ($150 de descuento) con cupón en la página

Compra los mejores precios de iMac M4 para el Black Friday…

Software y servicios

Software popular como Microsoft Office está marcado a la baja hoy.

El software de edición de fotos, las suites de Office e incluso los servicios de VPN tienen descuentos para el Black Friday 2024.

Software

VPN

Pantallas externas

Ahorra $300 en el Apple Studio Display en Amazon.

También hay monitores en oferta para usar con tu Mac, con la opción del Samsung M70D atractiva a $349.99.

iPhones

Las operadoras están ofreciendo incentivos agresivos de Black Friday para iPhone.

Las ofertas de Black Friday están en vigor en operadoras móviles, con ofertas muy agresivas en el iPhone 16 Pro.

Tarjetas de regalo