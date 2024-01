Ofertas de AirPods incluyen hasta $60 de ahorro en AirPods Pro, AirPods 3 y AirPods 2. (Spanish)

Esta semana, Amazon continúa ofreciendo grandes descuentos en varios modelos de AirPods, con los AirPods Pro 2 con USB-C a un precio bajo histórico y los AirPods 3 y AirPods 2 a sólidos segundos mejores precios.

El modelo más nuevo de AirPods, los AirPods Pro 2 con USB-C, está disponible a un precio récord de $189.00 en Amazon, desde $249.00. Amazon proporciona una fecha de entrega estimada del 13 al 16 de enero si se ordena hoy.

En segundo lugar, los AirPods 3 con Lightning Charging Case han alcanzado los $149.99 en Amazon, desde $169.00. Lo hemos visto hasta $10 más barato en ventas anteriores, pero este sigue siendo el mejor trato que hemos rastreado desde las vacaciones.

Por último, Amazon tiene los AirPods 2 por $99.00, desde $129.00. Por supuesto, estuvieron más baratos durante la temporada de compras navideñas, pero a $99.00 siguen siendo el modelo más barato de AirPods que puedes obtener en condiciones nuevas en este momento.

