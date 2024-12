Oferta directa registrada de $10M con precio de mercado bajo las reglas de Nasdaq por Investing.com

<p>American Battery Technology Company (NASDAQ: ABAT), una empresa integrada de materiales críticos de baterías que está comercializando sus tecnologías tanto para la fabricación de minerales de baterías primarias como para el reciclaje de minerales de baterías de iones de litio, anunció hoy que ha firmado acuerdos de compra de valores con dos inversores institucionales para la compra y venta de 3,773,586 acciones de su acción común y warrants para comprar hasta un total de 3,773,586 acciones de acciones comunes en una oferta directa registrada. El precio de cierre del mercado fue de $2.60 por acción y esta transacción intradiaria tenía un precio de oferta combinado de $2.65 por acción y el warrant correspondiente, con un ejercicio al mercado bajo las reglas de Nasdaq. Los warrants tienen un precio de ejercicio de $2.80 por acción, serán ejercitables inmediatamente a partir de la fecha de emisión y expirarán cinco años a partir de la fecha de ejercicio inicial.</p> <p>El producto bruto de la oferta será de aproximadamente $10 millones antes de deducir las tarifas del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta pagaderos por la empresa. Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar aproximadamente el 27 de diciembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.</p> <p>A.G.P./Alliance Global Partners actúa como único agente de colocación para la oferta.</p> <p>Una declaración de registro en forma S-3 (Archivo No. 333-276329) relacionada con la oferta de los valores descritos anteriormente fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 24 de junio de 2024. La oferta solo se podrá realizar a través de un prospecto base y un suplemento de prospecto correspondiente. Se presentará un suplemento de prospecto relacionado con la oferta ante la SEC. Copias electrónicas estarán disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o contactando a A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, Piso 28, Nueva York, NY 10022, o por teléfono al (212) 624-2060, o por correo electrónico a [email protected].</p> <p>Esta comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.</p> <p>Sobre American Battery Technology Company <br/>American Battery Technology Company, con sede en Reno, Nevada, ha sido pionera en tecnologías únicas para desbloquear metales de baterías fabricados y reciclados en el país, críticamente necesarios para ayudar a satisfacer la demanda significativa de las industrias de vehículos eléctricos, almacenamiento estacionario y electrónica de consumo. Comprometida con una cadena de suministro circular para los metales de baterías, trabaja para innovar continuamente y dominar nuevas tecnologías de metales de baterías que impulsan una transición global hacia la electrificación y el futuro de la energía sostenible.</p> <p>Declaraciones a futuro: <br/>Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Reforma de la Ley de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hecho histórico, son "declaraciones a futuro." Por ejemplo, la empresa está utilizando declaraciones a futuro en este comunicado de prensa cuando discute la fecha de cierre esperada de la oferta y el uso de los ingresos de la oferta. Aunque la dirección de la empresa cree que dichas declaraciones a futuro son razonables, no puede garantizar que tales expectativas sean o sean correctas. Estas declaraciones a futuro implican un número de riesgos e incertidumbres, que podrían hacer que los resultados futuros de la empresa difieran materialmente de lo anticipado. Los riesgos potenciales e incertidumbres incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la empresa para seguir como empresa en funcionamiento; condiciones económicas generales y condiciones que afectan a las industrias en las que opera la empresa; la incertidumbre de los requisitos y aprobaciones regulatorias; fluctuación de precios de minerales y productos básicos. Información adicional sobre los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones a futuro está disponible en las presentaciones de la empresa ante la SEC, incluido el Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año finalizado el 30 de junio de 2024. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de la información contenida o mencionada en este comunicado de prensa.</p> <p>Tiffiany Moehring <br/>American Battery Technology Company <br/>720.254.1556 <br/>[email protected] <br/>Fuente: American Battery Technology Company</p>