Oferta de Fin de Semana de Best Buy con los Mejores Precios de la Historia en MacBook Air, MacBook Pro, TVs y Más

Este fin de semana, Best Buy tiene una venta en MacBooks, incluyendo la generación anterior de MacBook Air de 15 pulgadas y el MacBook Pro M3. Como de costumbre, la venta de Best Buy abarca mucho más que solo productos de Apple, y también encontrarás sólidos descuentos en televisores, videojuegos y más durante el evento.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Al hacer clic en un enlace y realizar una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

MacBook Air M2 de 15 pulgadas

Comenzando con el MacBook Air M2 de 15 pulgadas con 256GB, puedes obtener este modelo por $999.00, en lugar de $1,299.00. El modelo de 512GB ha bajado a $1,199.00, desde $1,499.00. Ambos son precios récord en el MacBook Air M2 de 15 pulgadas.

MacBook Pro M3

14 pulgadas

Comenzando con el MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, actualmente hay tres modelos en oferta en Best Buy. El modelo más barato es el modelo Pro M3 de 512GB a $1,749.00, en lugar de $1,999.00.

Nota: Se requiere membresía My Best Buy Plus/Total para ver el precio final del trato.

16 pulgadas

Encontrarás grandes ofertas en el MacBook Pro de 16 pulgadas, especialmente en los modelos M3 Max de la computadora. Para los modelos Pro M3, los precios comienzan en $2,249.00 para el MacBook Pro de 16 pulgadas con 512GB/18GB de RAM y aumentan a $2,649.00 para el modelo con 512GB/36GB de RAM, ambos precios son los más bajos de todos los tiempos.

Nota: Se requiere membresía My Best Buy Plus/Total para ver el precio final del trato.

Más Ofertas

PS5

La consola PlayStation 5 Slim de Sony se lanzó en noviembre pasado y Best Buy y otros minoristas han estado ofreciendo buenas ofertas en el hardware durante algunas semanas. En Best Buy, puedes obtener el paquete PS5 Slim (Edición con Disco) Spider-Man 2 por $449.99, en lugar de su precio de lanzamiento de $499.99.

El paquete PS5 Slim (Edición Digital) Spider-Man 2 está disponible por $399.99, en lugar de $449.99. Sony aumentó el precio de la Edición Digital en $50 en el lanzamiento de las nuevas consolas Slim, por lo que esta oferta efectivamente reduce el precio al nivel de la Edición Digital original de PS5.

Ambos paquetes también incluyen el juego Spider-Man 2 como descarga digital, lo que agrega un valor adicional de $69.99 cuando no está en oferta. También encontrarás tarjetas de regalo de videojuegos en oferta en Best Buy esta semana, así como consolas y juegos de Nintendo Switch.

TVs

Un punto destacado de la venta de televisores en Best Buy es una nueva oferta que incluye un televisor Samsung 4K de 65 pulgadas gratis, y la instalación gratuita, al comprar ciertos televisores Samsung seleccionados. Además, los miembros de My Best Buy Plus/Total pueden ahorrar $100 en estos televisores. Puedes encontrar la lista completa de televisores elegibles en el sitio web de Best Buy.

Por supuesto, hay muchas más ofertas en televisores más allá de Samsung, incluyendo grandes ahorros en LG, TCL, Sony, Hisense y Insignia. Muchas de estas ofertas están disponibles para todos los compradores, pero algunas requieren una membresía My Best Buy Plus/Total para ver los precios más bajos de todos los tiempos.

