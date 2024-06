Oferta de Apple: Juegos Populares con hasta un 75% de descuento en la Mac App Store.

Si has estado pensando en comprar un nuevo juego para tu Mac, este podría ser el momento perfecto para hacerlo. Varios juegos populares de la Mac App Store están en oferta esta semana, con descuentos que reducen los precios hasta un 75 por ciento.

La venta de la Mac App Store comenzó el 20 de junio y continuará hasta el 27 de junio. Viene justo después de la reciente Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 24), donde Apple presentó iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia y más; reiterando que los juegos en Mac siguen siendo relevantes.

Varios de los mejores juegos para Mac están actualmente en oferta

Juegos populares para Mac como Valheim, Death Stranding Director’s Cut, Inscryption, SnowRunner, Resident Evil Village para Mac, y más están disponibles con sustanciales descuentos.

Valheim: $9.99 (antes $19.99)

Death Stranding Director’s Cut: $19.99 (antes $39.99)

Inscryption: $9.99 (antes $19.99)

Lies of P: $41.99 (antes $59.99)

Resident Evil Village: $15.99 (antes $39.99)

Return to Monkey Island: $12.99 (antes $24.99)

Disney Dreamlight Valley: $29.99 (antes $39.99)

GRIS: $2.99 (antes $9.99)

SnowRunner: $14.99 (antes $29.99)

Inside: $9.99 (antes $19.99)

Disco Elysium: The Final Cut: $9.99 (antes $39.99)

LUNA The Shadow Dust: $9.99 (antes $14.99)

Transport Fever 2: $17.99 (antes $35.99)

¿Qué juegos planeas comprar durante la venta? Háznoslo saber en los comentarios. Además, puedes consultar nuestras recomendaciones para los mejores juegos disponibles en Mac.