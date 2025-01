Oferta: 27 pulgadas Retina a un precio excelente.

El Asus ProArt Display puede ser la alternativa que has estado esperando al Studio Display con una pantalla mate de 27 pulgadas de 5K que sigue siendo nítida.

Apple me ha malcriado con sus pantallas Retina cristalinas, desde el iPhone hasta el iMac. El mercado de monitores nunca pudo capturar la misma calidad, y desde que llegó el Studio Display, parecía ser el estándar a comparar.

Me complace decir que finalmente hemos llegado a un monitor por menos de $1,000 con especificaciones similares y resolución Retina de 27 pulgadas. El Asus ProArt Display 5K cumple con muchos requisitos, y puede que sea lo que estás buscando a la mitad del precio.

No es una alternativa perfecta al Studio Display, pero eso está bien dado el precio. Si estás dispuesto a sacrificar una cámara web, buenos altavoces y conexión Thunderbolt, entonces es un trato hecho.

Hay cosas que el Asus ProArt Display puede hacer que el Studio Display no puede, como conectarse a más de un dispositivo a la vez. Además, obtienes los beneficios de un puerto HDMI, como usar el monitor para una consola de juegos.

Vamos a analizar los compromisos y por qué alguien podría elegir el monitor Asus sobre otros.

Reseña del Asus ProArt Display 5K: diseño

En cuanto a monitores, el Asus ProArt Display 5K tiene un diseño bastante aburrido y directo. No es una crítica al monitor dado el precio, pero debes entender que obtienes lo que pagas, un trozo de plástico.

Asus ProArt Display 5K review: plástico, sí, pero al menos el soporte está incluido

El soporte incluido se puede levantar 130 mm desde la posición más baja o aproximadamente 5 pulgadas. Puede girar 30 grados, inclinarse de menos 5 grados a 23 grados o rotar al modo retrato.

La base está diseñada para ser intencionadamente más pequeña que otros soportes de monitor de este tamaño para que tenga menos impacto en la configuración del escritorio del usuario. Un agujero en el soporte proporciona mucho espacio para la gestión de cables.

Tres lados casi no tienen borde, y el cuarto es relativamente delgado con cinco botones sin etiquetar. Estos botones y una perilla controlan el menú OSD, pero es una molestia. Hubiera preferido botones de entrada y volumen dedicados a interruptores sin etiquetar que requieren múltiples pulsaciones para funcionar.

Reseña del Asus ProArt Display 5K: especificaciones

El Asus ProArt Display es compatible con el Studio Display de Apple bastante bien. Es un buen monitor en términos de especificaciones con algunas desventajas.

Especificaciones

Asus ProArt PA27JCV

Apple Studio Display

Tamaño de la pantalla

27 pulgadas

27 pulgadas

Píxeles por pulgada

218

218

Tipo de pantalla

Mate con LuxPixel

Brillante

Opcional nano-textura

Brillo del panel

400 nits/ 500 nits pico HDR

600 nits

Gama de colores

99% de color P3 con HDR500

100% P3

Cámara web

Ninguna

12MP con Centro de Escenario

Audio

Altavoces estéreo

Seis altavoces con Audio Espacial

Puertos y alimentación

96W PD

3 USB-A

1 USB-C

96W PD, 3 USB-C

Conexión

USB-C DP Alt

DisplayPort 1.4

HDMI 2.1

Thunderbolt 3

El Asus ProArt Display 5K es un monitor IPS de 27 pulgadas con un 99% de color P3 y HDR500. El monitor de 218 ppi utiliza tecnología LuxPixel para una mejor deflexión de la luz con menos pérdida de nitidez en comparación con el mate tradicional.

Parece ser cierto, al menos el enmate no se nota y no es perceptible a menos que lo busques. El proceso Nano Texture de Apple no tiene igual, pero LuxPixel está integrado en el precio del monitor, por lo que si buscas una pantalla mate, esto funciona bien para difuminar las fuentes de luz entrantes.

Asus ProArt Display 5K review: un conmutador KVM integrado y tres opciones de entrada

El monitor ofrece carga de paso de 96W PD a través de la conexión USB-C. Los puertos incluyen HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y USB-C con Modo de Altavoz DisplayPort.

Cuenta con un conmutador KVM automático integrado para cambiar fácilmente los accesorios conectados entre dos computadoras conectadas. Funciona lo suficientemente bien pero tiene un par de peculiaridades.

Los puertos habilitados para KVM incluyen un USB 3.2 Gen 1 Tipo-C y tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A. Al conectar a través de USB-C DP Alt Mode, el concentrador USB-C se conecta automáticamente.

Afortunadamente, el Asus ProArt Display utiliza USB-C para llevar el concentrador USB strem aguas arriba a tu computadora conectada por HDMI o DisplayPort en lugar del clásico USB B, que todavía es más común de lo que debería ser. Si te has conectado a través de USB-C a una computadora, obtienes automáticamente el concentrador USB-C.

Asus ProArt Display 5K review: el menú OSD no es genial pero funciona

Sin embargo, una vez que has conectado una segunda computadora, deberás configurar el conmutador KVM en la sección Configuración KVM del monitor. Deja Upstream 1 en automático, luego elige dónde está conectado el segundo dispositivo para Upstream 2, ya sea HDMI o DisplayPort.

Una vez configurado, cambia de manera confiable, aunque lentamente. Para cuando el monitor esté encendido, los dispositivos conectados han cambiado, así que ten paciencia y no toques nada hasta que los cambios de entrada se realicen correctamente. Asegúrate de configurar el KVM en la configuración, o la computadora conectada por USB-C acaparará los accesorios.

Tiene altavoces integrados que funcionan. Eso es todo lo que se puede decir sobre los altavoces de monitor en estos días, así que definitivamente planea usar auriculares o un altavoz externo en su lugar.

En general, el Asus ProArt Display 5K se mezclará con la mayoría de los setups. No tiene elementos de diseño que destaquen y no distraerá.

Usando el Asus ProArt Display 5K

Al igual que otros monitores en este rango de precio, es probable que sea mejor usar HDMI en lugar de la conexión USB-C. Si bien prefiero ampliamente USB-C o Thunderbolt gracias al simple elemento de enchufar y listo, hay una desventaja.

Asus ProArt Display 5K review: más utilitario pero más versátil que el Studio Display

El modo HDR se ve lavado sobre la conexión USB-C, probablemente debido al uso de una especificación más antigua de modo alternativo de DisplayPort. El puerto HDMI 2.1 maneja bien el HDR, y los colores se ven geniales.

Una peculiaridad que destacó fue que el ajuste predeterminado de “Atenuación Dinámica” crea un efecto de bandas molesto al mover el ratón en un color uniforme suave, como un fondo de pantalla. Apágalo si notas que el brillo del fondo cambia en bandas, no podrás pasarlo por alto.

El sensor de luz ambiental debe activarse usando la opción “Light Sync” en el menú de Configuración. Puede ajustarse automáticamente para Brillo Interior, Brillo Ambiental y Temperatura de Color Ambiental.

Sin embargo, descubrí que la pantalla podría atenuarse un poco demasiado. Así que simplemente opté por ajustar manualmente el brillo, incluso si los menús no son los más fáciles de navegar.

Asus ProArt Display 5K review: la pantalla mate difuminando una luz directa

Usar el monitor ha sido bueno en mis pruebas. El enmate es suficiente para causar ese ligero efecto de suavizado en el texto y los bordes, por lo que no es una imagen perfecta como el Studio Display brillante.

Me gusta tener acceso a diferentes tipos de puertos. A diferencia del Studio Display, puedo conectar una consola de juegos al puerto HDMI y mi iPad Pro o Mac mini al puerto USB-C para tener una estación de trabajo más versátil.

Una alternativa más económica al Studio Display

Por el precio y las especificaciones, no puedes superar al Asus ProArt Display 5K. Puedes comprar dos y seguir teniendo dinero sobrante en comparación con la costosa Studio Display de Apple.

Asus ProArt Display 5K review: una buena alternativa al Studio Display

La Retina no es importante para todos, y el acabado mate compensa la nitidez ofrecida por la pantalla de 27 pulgadas de 5K, pero la encuentro valiosa. Significa que sé que estoy obteniendo la auténtica experiencia de macOS sin preocuparme por anomalías de escalado.

Obtienes el paquete completo de funciones sin tener que pagar extra por el enmate o el soporte configurable. Me gustaría que hubiera una opción para una pantalla brillante, pero no es lo usual para este tipo de monitores.

Muchos fabricantes han apuntado al costoso monitor de Apple, pero han fallado en resolución o soporte de color. El Asus ProArt Display 5K es uno de los primeros en marcar casi todas las casillas como un competidor válido de bajo precio frente al Studio Display.

Reseña del Asus ProArt Display 5K: Pros

Verdadera Retina con 5K a 27 pulgadas

Modo HDR que funciona sobre HDMI

Enmate mejor que el promedio

Soporte ajustable con gestión de cables

Conmutador KVM integrado

Reseña del Asus ProArt Display 5K: Contras

Incondicionalmente de plástico

Botones de control sin etiquetar con un menú OSD incómodo

Bandas de retroiluminación con Atenuación Dinámica activada

Calificación: 4.5 de 5

El Asus ProArt Display es una excelente combinación de características y precio. No es perfecto, pero no tiene por qué serlo cuando ofrece muchas de las mismas especificaciones a la mitad del costo.

Dónde comprar el Asus ProArt Display 5K

El Asus ProArt Display PA27JCV se puede pedir en B&H Photo por $799. También está disponible en Amazon por $799.

El Studio Display de Apple suele estar en oferta en Amazon, con precios a partir de $1,439 en el momento de la publicación.