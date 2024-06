Ocho marineros de Dali regresan a casa meses después del accidente del puente de Baltimore.

Ocho miembros de la tripulación del barco que golpeó el Puente Francis Scott Key en Baltimore finalmente están en casa después de tres meses en la embarcación. El lunes, el Dali dejó el puerto de la ciudad, con solo cuatro de la tripulación original de 21 a bordo. El Dali de 948 pies (289m) fue ayudado por cuatro remolcadores el lunes por la mañana mientras viajaba a Norfolk en Virginia. Se espera que el viaje dure de 16 a 20 horas. Seis trabajadores de reparación murieron en el puente cuando el barco chocó el 26 de marzo. Alrededor de 50,000 toneladas de restos tuvieron que ser despejadas y el Dali fue reubicado en puerto antes de que el canal de envío del Puerto de Baltimore pudiera reabrir por completo en junio. La tripulación original, todos menos uno de los cuales son indios, habían estado atrapados en el barco mientras languidecía en el canal. No pudieron salir porque se consideraban testigos y no tenían visas válidas o pases terrestres para ingresar a EE. UU. Darrel Wilson, portavoz de la compañía de gestión del barco, Synergy Marine, dijo a la BBC que ocho miembros de la tripulación ya han regresado a casa y otros dos estaban a punto de abandonar pronto EE. UU. “Cuatro miembros de la tripulación originales están ayudando con el movimiento de la nave a Norfolk”, dijo el Sr. Wilson. “Luego regresarán a Baltimore.” La semana pasada, Synergy Marine dijo que los miembros restantes de la tripulación permanecerían “para ayudar con la investigación”. La noticia de la salida de los marineros llega días después de que Baltimore retirara una petición que habría evitado que alguien saliera antes de ser interrogado. Un acuerdo entre la ciudad, el propietario del barco y su compañía de gestión allanó el camino para que algunos hombres pudieran irse. Sin embargo, tendrán que estar disponibles para declaraciones incluso después de abandonar EE. UU. La tripulación ya había sido entrevistada por el departamento de justicia. Los investigadores dijeron más tarde que no había razón para mantenerlos en EE. UU. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el mes pasado que el Dali perdió energía varias veces antes de golpear el puente. La Guardia Costera de EE. UU. y el FBI están investigando el accidente. Los funcionarios esperan que el puente sea reconstruido para 2028 a un costo de alrededor de $1.9 mil millones (£1.5 mil millones). La ciudad se ha resistido a los intentos del propietario del Dali de limitar los daños a $43 millones (£33.9 millones).