Ocalan afirma que los combatientes del PKK deben desarmarse.

El líder encarcelado de un movimiento guerrillero kurdo que ha estado librando una sangrienta insurgencia contra el estado turco llamó el jueves a que el grupo deponga las armas y se disuelva, una declaración crucial que podría ayudar a poner fin a 40 años de conflicto mortal. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK, está clasificado como una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y otros países. El líder del grupo, Abdullah Ocalan, hizo su llamamiento en una declaración por escrito que fue leída en voz alta durante una rueda de prensa por miembros del principal partido político prokurdo de Turquía que acababan de visitarlo en prisión. El Sr. Ocalan pidió al PKK que deje las armas, diciendo en la declaración que el grupo había sobrevivido a su vida útil y debería decidir disolverse. “Convoca tu congreso y toma una decisión”, dijo en la declaración, leída primero en kurdo y luego en turco. “Todos los grupos deben deponer las armas y el PKK debe disolverse”. La conferencia de prensa estaba repleta de periodistas y políticos kurdos. Algunos en la audiencia aplaudieron y ovacionaron de pie cuando apareció una foto del Sr. Ocalan en una pantalla. El raro mensaje del Sr. Ocalan planteó la posibilidad de que un conflicto que ha matado a más de 40,000 personas en cuatro décadas finalmente pudiera terminar. También podría resonar en otros países, dado la profunda influencia del Sr. Ocalan sobre los miembros del grupo en Turquía e Irak, así como las milicias kurdas afiliadas en Siria e Irán. Pero hubo pocas indicaciones sobre lo que sucedería a continuación. Ha habido escasa discusión pública sobre quién supervisaría el cumplimiento del llamado del Sr. Ocalan, qué sucedería con los combatientes que cumplen con él o qué, si acaso, ha ofrecido el gobierno a cambio del desarme. El llamamiento del Sr. Ocalan se produjo después de una serie de conversaciones que incluyeron a funcionarios turcos, al propio Sr. Ocalan y a miembros del principal partido político prokurdo de Turquía, el Partido de la Igualdad y la Democracia del Pueblo, o D.E.M. En un discurso a los miembros de su partido político en enero, el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía dijo que el gobierno no había ofrecido concesiones al grupo de Ocalan, pero que poner fin al conflicto beneficiaría tanto a turcos como a kurdos.

