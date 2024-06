Obtén un reembolso del 6% en Ace Hardware con la última promoción de la tarjeta Apple.

Los titulares de Apple Card pueden obtener un extra de Daily Cash al realizar compras en Ace Hardware durante el mes de junio, según un nuevo correo electrónico que Apple comenzó a enviar hoy.

Desde ahora hasta el 30 de junio, los usuarios de ‌Apple Card‌ que realicen una compra en Ace Hardware pueden ganar un seis por ciento de cash back en lugar del estándar tres por ciento de cash back. Obtener el cash extra requiere que los clientes de Ace utilicen Apple Pay con la ‌Apple Card‌ específicamente, y la promoción está limitada a un máximo de $500 en compras.

Los dueños de la ‌Apple Card‌ que gasten $500 en Ace Hardware ganarán un total de $30 en Daily Cash durante el mes. Las compras pueden realizarse en tiendas participantes de Ace Hardware, en el sitio web de Ace Hardware y en la aplicación móvil de Ace.

Apple se asocia con varios minoristas para ofrecer un tres por ciento de Daily Cash back en compras realizadas con ‌‌‌Apple Pay‌‌‌ con la ‌‌‌Apple Card‌‌‌, incluido Ace Hardware. También se puede ganar un tres por ciento de cash back en Panera Bread, T-Mobile, Nike, Uber Eats, Uber, Panera, Walgreens, Exxon Mobil y en las propias tiendas minoristas de Apple.

Las compras estándar con ‌‌‌Apple Pay‌‌‌ obtienen un dos por ciento de cash back, y todas las demás compras obtienen un por ciento.

Historias Populares

Exclusivo: iOS 18 Agregará Efectos de Texto a iMessage

Apple planea agregar una nueva función de efectos de texto a la aplicación Mensajes en iOS 18, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. Si bien ya es posible enviar iMessages con efectos de burbuja o efectos de pantalla completa, como tinta invisible o confeti, los efectos de texto le permitirían animar palabras individuales dentro de un mensaje. Con la aplicación Mensajes listo para recibir soporte RCS en iOS 18, …

Gurman: No Habrá Hardware en la WWDC, el Próximo Apple TV Ya No Estará Disponible Pronto

Mark Gurman de Bloomberg no espera que Apple anuncie ningún nuevo hardware durante su presentación principal de la WWDC 2024 el 10 de junio. “No hay hardware previsto para ser anunciado en la WWDC, a menos que Apple adelante inesperadamente un nuevo dispositivo lanzado posteriormente (para ser claro: no espero eso)”, dijo Gurman en su boletín Power On de hoy. Cabe destacar que Gurman ahora dice que un nuevo modelo de Apple TV “no está inminente”, a pesar de …

Apple Lanza Nuevo Firmware de AirPods Pro 2

Apple lanzó hoy una nueva actualización de firmware para las versiones Lightning y USB-C de los AirPods Pro 2. El nuevo firmware es la versión 6F7, en lugar del firmware 6B34 lanzado en noviembre. Apple no proporciona detalles sobre qué características podrían estar incluidas en el firmware actualizado más allá de “correcciones de errores y otras mejoras”, por lo que no está claro qué hay de nuevo en la actualización. Apple no da …

iOS 18 Agregará Nuevas Funciones a Estas 20 Aplicaciones en tu iPhone

iOS 18 está a menos de dos semanas de ser anunciado por Apple. Se espera que la actualización del software agregue nuevas funciones a una amplia gama de aplicaciones, como Apple Music, Apple Maps, Calculadora, Mensajes, Notas, Safari y otras. A continuación, recopilamos los rumores de iOS 18 por aplicación: Apple Maps: Se esperan al menos dos nuevas características de Apple Maps en iOS 18, incluidas rutas personalizadas y mapas topográficos …

Reseña: Dos Semanas Con el M4 iPad Pro

Han pasado poco más de dos semanas desde el lanzamiento del M4 iPad Pro, lo que significa que es hora de una revisión a más largo plazo de la pantalla OLED actualizada, el procesador enfocado en IA, el diseño súper delgado y los nuevos accesorios que incluyen el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard. Suscríbete al canal de YouTube de MacRumors para más videos. El diseño del nuevo iPad Pro es probablemente la mejor característica general, y la caída …