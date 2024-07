Obtén regalos y descuentos en Pokemon Go al canjear los Puntos de Google Play que has ganado

“

Los usuarios de Android pueden ganar Google Play Points al comprar aplicaciones de pago, películas, libros o artículos dentro de la aplicación, y al probar juegos y aplicaciones gratuitas destacadas. Google anunció en mayo que ofrecería nuevas ventajas y recompensas para aquellos que cambien sus Play Points. Esto incluye acceso exclusivo anticipado a nuevos juegos y experiencias VIP “en los eventos más candentes de los juegos y el entretenimiento”.

A partir de hoy, Google se ha asociado con Niantic y 100 Thieves para dar a los miembros de Play Points en casa o en la ciudad de Nueva York la oportunidad de obtener beneficios y recompensas exclusivas para Pokémon Go. Estas recompensas comenzaron el viernes con el inicio del Pokémon Go Fest en toda la ciudad de Nueva York. Desde ahora hasta el final del Pokémon GO Fest 2024: Global el 14 de julio, puedes:Canjear tus puntos por Investigación de Socios exclusiva: Utiliza tus puntos para Investigación de Socios exclusiva que incluye un encuentro con el Pokémon Niño del Fuego, Charcadet, y la oportunidad de ganar XP, Polvoestelares y un Incubador. Disponible para miembros en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Brasil y Corea del Sur.Ver transmisiones en vivo de 100 Thieves: Sintoniza a Valkyrae, Fuslie, y más mientras te llevan a través del Pokémon GO Fest 2024: Nueva York. Miembros Diamante, Platino y Oro: Estate atento a las sorpresas de merchandising durante las transmisiones.Canjear tus puntos por Mercancía Pokémon GO Fest: Utiliza tus puntos para comprar gorras, bolsas de mano y pins de la colección oficial del Pokémon GO Fest, hasta agotar existencias.Reclama un impulso de puntos: Del 5 al 7 de julio, reclama un impulso de puntos para obtener 5X puntos en todo lo que compras en Pokémon GO. Para canjear tus puntos por Investigación de Socios o mercancía del Pokémon GO Fest y reclamar tu impulso de puntos, visita la pestaña Utilizar y la pestaña Ganar de la página principal de Play Points. Si tienes un ticket para el Pokémon Go Fest de Nueva York, visita el Google Play Space en la isla Randall’s para recoger una recompensa. Si eres miembro Oro+, obtendrás un Comodín que Google llama tu “pase VIP para mercancía exclusiva de la colección Pokémon x 100 Thieves, encuentros con los Creadores de 100 Thieves, y más”.

Ahorra $5 en tickets para el Pokémon Go Fest|Crédito de la imagen-Google

Los miembros Oro+ en la ciudad de Nueva York pueden ir a Chelsea para visitar la Tienda de Google el sábado (6 de julio) y el domingo (7 de julio) de 11 am a 2 pm ambos días para obtener ropa de la colección Pokémon x 100 Thieves. Asegúrate de llegar temprano, ya que será por orden de llegada y hasta agotar existencias. Hablando del Pokémon Go Fest, puedes ahorrar $5 y pagar solo $9.99 por los tickets. Canjea el descuento usando Play Pass. Cada ticket incluye acceso a dos eventos diferentes: la Experiencia en el Parque en Randall’s Island Park y la Experiencia en la Ciudad que se lleva a cabo en los cinco condados.

“