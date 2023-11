Obtén Microsoft Office para Mac por solo $49.99

Tener una copia de Microsoft Office es simplemente esencial en el mundo laboral remoto y híbrido de hoy en día. Prepárate para trabajar desde casa o cualquier lugar con una licencia de por vida para Microsoft Office Home & Business 2021 para Mac, a la venta ahora por solo $49.99 (precio de lista $249.99).

Para los aficionados a PC, la versión de Windows de MS Office está disponible, pero la oferta no es tan tentadora.

Obtén Word, Excel, PowerPoint y más para Mac

El paquete de Microsoft Office es imprescindible en cualquier computadora. Con MS Office, no tendrás que preocuparte por problemas de compatibilidad de archivos al compartir documentos de Word y hojas de Excel con colegas. Este paquete para Mac ofrece Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y OneNote para usarlo para siempre, ¡sin cuotas de suscripción a Microsoft 365!

Al realizar la compra, recibirás claves de licencia y enlaces de descarga para instalar y utilizar tus nuevas aplicaciones de inmediato.

Ya sea que estés trabajando en presentaciones en PowerPoint, haciendo cálculos en Excel, escribiendo documentos en Word, participando en reuniones remotas en Teams o enviando correos electrónicos a través de Outlook, este paquete lo tiene cubierto.

Ahorra en Microsoft Office 2021 para Mac

No solo Microsoft Office es uno de los paquetes de aplicaciones más utilizados en el mundo, sino que este paquete en particular tiene una alta calificación en nuestra tienda, obteniendo cinco estrellas en promedio. El cliente verificado Baiming G. escribió: “Menos costoso que la compra en tienda y entrega rápida. El servicio al cliente es bueno para responder preguntas sobre la instalación”.

Puedes obtener acceso de por vida a Microsoft Office Home & Business 2021 para Mac por tan solo $49.99 por tiempo limitado.

P.D. MS Office Pro para Windows agrega aplicaciones adicionales

¿No eres usuario de Mac? Los aficionados a PC también pueden participar con una licencia de por vida para Microsoft Office Pro Plus 2021 para Windows. Esta versión incluye todas las aplicaciones de Home and Business para Mac. Además, agrega Microsoft Publisher, Access, Lync (Skype for Business) e InfoPath.

Sin embargo, te costará más que la versión para Mac: esta versión cuesta $69.99.

Los precios están sujetos a cambios. Publicamos originalmente esta publicación el 5 de enero de 2023. La actualizamos con nueva información de precios.