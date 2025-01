Observamos La Flor: Miles esperan la rara floración de la planta cadáver

El livestream atrajo a más de 8,000 espectadores simultáneos el jueves, duplicándose en horas a medida que la apariencia de la planta cambiaba lentamente.

John Siemon, director de horticultura y colecciones vivas de los jardines, comparó el espectáculo con las Olimpiadas de Sydney 2000, diciendo “hemos tenido 15,000 personas pasar por la entrada antes de que [la flor] siquiera se abriera”.

“Este ejemplar tiene alrededor de 10 años. Lo adquirimos de nuestros colegas en el Jardín Botánico de LA a la edad de tres años, y lo hemos estado cuidando durante los últimos siete años”, dijo en el programa Newsday de la BBC.

“[Estamos] increíblemente emocionados de tener nuestra primera floración en 15 años”.

Después de días de inactividad, la vista en el livestream, externa cambió notablemente el jueves cuando Putricia, cómodamente protegida detrás de una cuerda de terciopelo rojo, comenzó a abrirse.

A medida que continúa floreciendo, los espectadores pueden esperar ver a Putricia desplegar una falda marroón o carmesí vibrante, conocida como una espata, alrededor de su espadice que es el gran pico en el medio de la planta.

Ocasionalmente, un visitante se acerca al cuadro mientras se toma un selfie con la planta.

Los jardines han dicho que es “difícil predecir exactamente cuándo” Putricia florecerá, pero eso no ha detenido a los miles reunidos en línea.

“Estoy de vuelta para ver cómo va Putricia y puedo ver que todavía se está tomando su tiempo como la reina que es, buena jugada”, escribió un comentarista. “Esto es el burlesque más lento de la historia”, dijo otro.

Otra persona escribió: “Durante la noche miré, me quedé dormido, desperté, miré, me quedé dormido. Soy débil, pero Putricia es fuerte. WWTF”.

Otros acrónimos populares entre los espectadores son WDNRP (No Apresuremos a Putricia) y BBTB (Bendita Sea la Floración).