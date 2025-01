Observa la entrevista real entre Brian Walden y Margaret Thatcher

Brian y Maggie sigue la historia en torno a la última entrevista televisiva de Thatcher, que algunos creen fue un factor contribuyente en su renuncia como Primera Ministra al año siguiente.

El ex diputado laborista convertido en periodista de ITV, Walden, realizó la entrevista y después de estar en buenos términos, la pareja nunca volvió a hablar después de la entrevista.

La serie de drama Brian y Maggie mostrará la preparación para la entrevista y las decisiones de Walden detrás de las preguntas que finalmente obligarían a Thatcher a renunciar un año después.

Cómo ver la verdadera entrevista de Brian Walden y Margaret Thatcher



Actualmente, puedes ver la entrevista real que inspiró a Brian y Maggie en YouTube.

Subido en 2023, el video es una grabación de la verdadera entrevista de 1989 e incluso incluye los anuncios originales.

Puedes ver el video a continuación o buscar en YouTube ‘Margaret Thatcher – La Entrevista Walden 29/10/1989’.

La serie de dos partes de Channel 4 fue creada por el dramaturgo James Graham, mejor conocido por su trabajo en Dear England, Tammy Faye, Ink, Best of Enemies y la creación de programas de televisión como Sherwood y The Way.

Hablando con The Guardian sobre la miniserie, el escritor James Graham dijo: “Espero que haga una pregunta grande e importante, sin inflar la escala de la misma. Este instrumento de la democracia, la entrevista política, está en crisis.

“Realmente necesitamos hablar sobre eso, hablar sobre hablar, tener una conversación sobre las conversaciones y por qué no son tan gratificantes e iluminadoras como solían ser”.

Liderando el show está Steve Coogan como Brian Walden y Harriet Walter como Margaret Thatcher.

Puedes ver Brian y Maggie a las 9pm en Channel 4 el miércoles 29 de enero.

Después, el segundo y último episodio se transmitirá en el mismo horario el jueves 30 de enero.

Ambos episodios estarán disponibles para ver en All4 después de haber sido transmitidos.