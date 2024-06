‘Obligado a hablar en susurros’

Hace 33 minutos

Ver: Los padres del rehén ruso-israelí liberado cuentan a la BBC que su regreso fue un “milagro”

“Los obligaron a hablar en voz baja”, dice Michael Kozlov, cuyo hijo fue uno de los cuatro rehenes rescatados de forma espectacular por las fuerzas especiales de Israel de la cautividad de Hamas en el centro de Gaza el sábado. Los padres del ruso-israelí Andrey, uno de los llamados “diamantes” por el ejército durante su operación, lo consideraron nada menos que “un milagro”. Hablando con la BBC, Eugenia y Michael Kozlov dieron un relato emocional sobre cómo recibieron la noticia de que su hijo estaba libre y detalles de su calvario durante ocho meses. Las imágenes de la cámara corporal liberadas por el ejército israelí muestran a Andrey, de 27 años, y otro rehén, levantando las manos temerosos mientras se escondían detrás de cojines después de que sus rescatistas irrumpieran en la habitación donde estaban retenidos. Increíblemente, después de meses de intentos de lavado de cerebro por parte de sus captores, su madre, Eugenia Kozlova, dice que los rehenes no estaban seguros de si el plan era “matar o salvarlos”.

Andrey Kozlov fue uno de los cuatro rehenes rescatados por las fuerzas israelíes de Gaza central el fin de semana pasado

A los hombres se les había dicho que los israelíes habían olvidado a los cautivos, que las autoridades israelíes los veían como un problema y podrían ser blanco para deshacerse de ellos si descubrían su presencia. Michael Kozlov dice que su hijo y los demás rehenes habían sido instruidos de mantener la voz baja porque, según sus guardianes, “una aeronave de reconocimiento especial – un dron – estaba escuchando y podía oír lo que decían en hebreo”. “Esto causó un trauma psicológico tan profundo que lo obligó, hasta cierto punto, a creer sus palabras”, agrega el Sr. Kozlov. “Estaba perdido hasta que se dio cuenta de que lo estaban salvando.” Andrey, junto con otros tres rescatados del campo de refugiados urbano de Nuseirat en Gaza, Noa Argamani, Almog Meir Jan y Shlomi Ziv, habían sido secuestrados del festival de música Nova en la mañana del 7 de octubre. Había estado trabajando allí como guardia de seguridad, habiéndose mudado a Israel desde Rusia apenas 18 meses antes. Eugenia Kozlova, quien vive principalmente en San Petersburgo, ha venido regularmente a Israel para unirse a manifestaciones de familiares de rehenes y reunirse con políticos y representantes del ejército, y estaba a punto de volar de regreso a Tel Aviv cuando funcionarios israelíes le llamaron con noticias sobre su hijo. “Pensé que eran malas noticias y comencé a gritar: ‘¡No!’ Lancé mi teléfono y cayó en algún lugar debajo de la mesa”, recuerda. “Pude escucharlos gritar desde debajo de la mesa: ‘¡Tenemos buenas noticias!’ Me arrastré debajo de la mesa. ‘¿Qué están diciendo?'” “Muy buenas noticias: Andrey fue liberado. Mi inglés no es tan bueno. Les pedí que lo repitieran.”

Las imágenes de la cámara corporal capturaron el momento en que Andrey Kozlov fue identificado por las fuerzas israelíes que los rescataron

Ambos estaban preocupados por cómo se vería Andrey cuando lo vieron por primera vez en una videollamada, pero se aliviaron al ver que parecía ser él mismo. “Se rió, bromeó. Apenas tres horas después de estar en Gaza, logró bromear”, dice su madre. “Estaba en prisión, era un prisionero, luego después de un insignificante número de horas, se encontró de vuelta en territorio israelí”, agrega. Los Kozlovs no entran en detalles sobre lo que su hijo ha dicho sobre las circunstancias de su rescate. Después de que los tres rehenes masculinos fueron rescatados de un apartamento de una familia en el campamento de refugiados urbano de Nuseirat, el ejército israelí dice que hubo un tiroteo con los guardias de Hamas. Más tarde, el camión que se usaba para evacuar a los rehenes y a un agente de las fuerzas especiales herido fatalmente se averió y fue rodeado por hombres armados, según funcionarios israelíes. Los intensos bombardeos de la fuerza aérea israelí debían dar tiempo a los rescatistas para escapar. Los funcionarios de salud de Gaza dicen que el evento fue uno de los más mortíferos desde que empezó la guerra y que más de 270 palestinos murieron. El ejército de Israel dice que murieron menos de 100. Responsabiliza a Hamas de las muertes de civiles ya que escondía a los rehenes en un lugar densamente poblado.

El joven de 27 años trabajaba en el festival de música Nova como guardia de seguridad cuando Hamas atacó el 7 de octubre

Michael y Eugenia Kozlov

“Durante dos meses estuvo atado – de manos y pies”, dice su madre, con la voz temblorosa. Como a Andrey le disgustaba tener que comer “como un animal”, trataría de retorcerse para sacar las manos de detrás de la espalda. “Él lo tomó como un regalo de Gaza cuando finalmente le ataron las manos por delante”, agrega su padre. Los captores de los rehenes “los humillaban y golpeaban”, continúa Michael Kozlov, pero lo peor era la burla cruel. “Siempre estaban bajo presión psicológica. ‘Tu madre ya se fue de vacaciones a Grecia. Lo sabemos. Lo vimos. Tu esposa está saliendo con otra persona'”, relata Eugenia. En todo Israel ha habido una respuesta eufórica a la dramática operación de rescate. “La gente se inclina por la ventana de sus autos y saluda a Andrey. Ahora estamos viendo las noticias, y estoy asombrada de que la liberación de los cuatro rehenes se haya convertido en una celebración para todo Israel”, dice Eugenia. Israel todavía se está recuperando de los ataques liderados por Hamas que mataron a unas 1,200 personas hace ocho meses. De los más de 240 rehenes que fueron secuestrados y llevados a Gaza, más de 100 fueron liberados en un alto al fuego de una semana en noviembre. Israel dice que ahora hay 116 rehenes que fueron secuestrados ese día y que permanecen en Gaza, incluidos cerca de un tercio de los que ha concluido que ya no están vivos. Antes del rescate del sábado, solo tres rehenes israelíes retenidos en Gaza habían sido liberados como resultado del asalto terrestre del ejército, y el éxito de la última operación le dio un impulso a la nación.

Para Eugenia, quien ha llegado a conocer a muchos familiares de los rehenes, hay constantes recordatorios de lo afortunada que es. Alrededor de Tel Aviv y cerca de la casa de Andrey en el centro de Israel, hay muchos carteles de los que todavía están desaparecidos. “Es muy triste mirar estos retratos”, dice. “Están en todas partes. Y ahora miro sus rostros, y parece que siento una sensación de culpa, ¡porque entendemos muy bien, nos decimos varias veces al día, que esto es un milagro!” A pesar de todo lo que sufrió su hijo, los Kozlovs tienden a creer a sus guardianes, quienes le dijeron que estaba en una situación mejor que muchos otros rehenes israelíes – mantenidos en túneles subterráneos y privados de luz. “Constantemente pensamos en esas personas que todavía están allí. Definitivamente debemos salvarlas”, dice Michael enfáticamente. Aunque no han dejado de abogar por los rehenes, la familia ahora está poniendo gran parte de su energía en ayudar a Andrey a adaptarse a la vida en casa después de haber pasado por chequeos médicos y ser dado de alta del hospital. Después de 245 días en cautiverio, todavía se está poniendo al día con todos los acontecimientos que han tenido lugar, incluyendo las enormes marchas exigiendo que el gobierno israelí traiga a los rehenes a casa. “Está sorprendido por tantas cosas y luego las noticias que no sabía a veces le impiden dormir”, dice su madre. “Luego lee artículos, y dice: “¿Es esto verdad? ¿Es cierto? ¿Sucedió?”