Objetivo de Járkov mientras Rusia crece en fuerza.

Hace 54 minutosJeremy Bowen, editor internacional de la BBCGetty ImagesSummer está comenzando en Ucrania, y parece peligroso. Járkov, la segunda ciudad del país, en el noreste cercano a Rusia, está, para todos los efectos, indefensa contra los ataques aéreos. Dos bombas guiadas destruyeron una tienda de bricolaje y un centro de jardinería el sábado por la tarde cuando estaba llena de compradores. Mientras el edificio ardía, enviando humo negro por toda Járkov, Andrii Kudenov, gerente de una de las otras tiendas en el centro comercial, miraba con desesperación. “Los rusos quieren quemarlo todo. ¡Pero no nos rendiremos!” “Había mucha gente allí porque hace calor ahora y ha comenzado la temporada de jardinería. En la tienda había tierra y plantas.” Andrii sacó su móvil y pasó fotos de la tienda antes del ataque. “Mira qué bonitas flores había aquí. Y no había un solo hombre militar, todos eran civiles.” Docenas resultaron heridas y al menos 15 personas fueron confirmadas muertas, con más cuerpos por encontrar. En cada guerra, los civiles intentan preservar rastros de sus vidas anteriores. Mientras el centro de jardinería ardía, parejas paseaban a sus perros. En las magníficas plazas en el centro de Járkov, las cafeterías estaban abiertas, ignorando las sirenas de alerta de bombardeos aéreos y alertas en aplicaciones móviles. En los escalones del teatro de ópera, chicos adolescentes practicaban saltos en sus patinetas y chicas grababan bailes de TikTok en sus teléfonos. Dentro del teatro de ópera, en un sótano de concreto profundo, una orquesta ensayaba para el festival de música que la guerra no ha detenido. Su compostura estoica no puede ocultar el hecho de que Ucrania está en su peor crisis desde los primeros meses después de la invasión a gran escala de Rusia hace más de dos años. El ataque al centro de jardinería fue uno de muchos ataques aquí en el noreste, así como en el frente oriental, y sur cerca de Jerson. La capacidad de Ucrania para defenderse depende de otros, de decisiones tomadas por sus aliados occidentales que están dando forma a los eventos aquí en Járkov y otras ciudades, y a lo largo de más de 1,000 km (621 millas) de línea del frente. En algunas partes de Járkov, la vida cotidiana continúa a pesar del aumento de los ataques rusos a la ciudadEl otro factor estratégico que está cambiando el curso de la guerra es la capacidad de Rusia para aprender y adaptarse en el campo de batalla. Está configurando ataques para aprovechar la debilidad ucraniana, especialmente en defensas aéreas. Sus fábricas están produciendo más armas y municiones que economías occidentales mucho más grandes y avanzadas están haciendo para Ucrania. Las esperanzas en el primer año de lucha de que Rusia podría ser expulsada se han convertido en una dura lucha para detener el avance de sus fuerzas más profundamente en el país. En el tercer año de la guerra, no se vislumbra un final. El fin del principio? El presidente ruso Vladimir Putin esperaba una victoria rápida cuando ordenó la invasión a gran escala en febrero de 2022. Al igual que la OTAN, liderada por Estados Unidos. El presidente Volodymyr Zelensky rechazó su oferta de evacuación. Tanto el Kremlin como el Pentágono y los otros ministerios de defensa de la OTAN esperaban que Rusia terminara el trabajo que comenzó en 2014, cuando ocupó y anexó la península de Crimea y orquestó una victoria de separatistas en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk. Las fuerzas armadas de Ucrania mejoraron tras una actuación desastrosa en 2014, pero después de una intervención exitosa en la guerra en Siria, Rusia parecía demasiado fuerte. La predicción cuando las tropas rusas cruzaron a Ucrania en febrero de 2022 era que la mejor oportunidad de Ucrania para seguir luchando sería organiza…