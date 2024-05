Obituario: El documentalista de ‘Super-Size Me’ Morgan Spurlock muere de cáncer a los 53 años

“

El cineasta documental Morgan Spurlock, nominado al Oscar cuyas obras más famosas criticaron la industria alimentaria de Estados Unidos y quien notablemente comió solo en McDonald’s durante un mes para ilustrar los peligros de una dieta de comida rápida, ha fallecido. Tenía 53 años.

Spurlock murió el jueves en Nueva York a causa de complicaciones derivadas del cáncer, según un comunicado emitido el viernes por su familia.

“Ha sido un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan”, dijo Craig Spurlock, quien trabajó con él en varios proyectos, en el comunicado. “Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un auténtico genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado con él”.

Spurlock causó sensación en 2004 con su innovador film “Super Size Me”, que fue nominado a un premio de la Academia. La película relataba los efectos físicos y psicológicos perjudiciales de Spurlock al comer solo comida de McDonald’s durante 30 días. Aumentó unas 25 libras, experimentó un repunte en su colesterol y perdió su deseo sexual.

“Todo es más grande en América”, dijo en la película. “Tenemos los coches más grandes, las casas más grandes, las compañías más grandes, la comida más grande y finalmente: las personas más grandes”.

En una escena, Spurlock mostró a los niños una foto de George Washington y ninguno reconoció al Padre Fundador. Pero todos reconocieron al instante a las mascotas de Wendy’s y McDonald’s.

La película recaudó más de $22 millones con un presupuesto de $65,000 y precedió al lanzamiento de “Fast Food Nation” del influyente Eric Schlosser, que acusaba a la industria de ser perjudicial para el medio ambiente y plagada de problemas laborales.

Spurlock regresó en 2017 con “Super Size Me 2: Holy Chicken!”, un enfoque sobrio en una industria que procesa 9 mil millones de animales al año en Estados Unidos. Se centró en dos cuestiones: los granjeros de pollos atrapados en un sistema financiero peculiar y el intento de las cadenas de comida rápida de engañar a los clientes haciéndoles creer que están comiendo de forma más saludable.

“Estamos en un momento increíble en la historia desde el punto de vista del consumidor, donde los consumidores están empezando a tener más y más poder”, dijo a The Associated Press en 2019. “No se trata de obtener un beneficio para los accionistas. Se trata de obtener un beneficio para los consumidores”.

Spurlock era un cineasta estilo gonzo que se inclinaba hacia lo bizarro y ridículo. Sus toques estilísticos incluían gráficos rápidos y música divertida, fusionando un estilo de cámara-en-tu-cara al estilo de Michael Moore con su propio sentido del humor y patetismo.

“Quería poder inclinarme en los momentos serios. Quería poder respirar en los momentos de ligereza. Queremos darte permiso para reír en los lugares donde es realmente difícil reír”, dijo a AP.

Después de que expuso las industrias de comida rápida y pollos, hubo una explosión en restaurantes que enfatizaban la frescura, los métodos artesanales, la bondad de la granja a la mesa y los ingredientes éticamente obtenidos. Pero nutricionalmente no había cambiado mucho.

“Ha habido este cambio masivo y la gente me dice: ‘Entonces, ¿la comida se ha vuelto más saludable?’ Y yo digo: ‘Bueno, la publicidad seguramente lo ha hecho'”, dijo.

No todo su trabajo trató sobre comida. Spurlock realizó documentales sobre la banda de chicos One Direction y los geeks y fanáticos en la Comic-Con. Una de sus películas exploraba la vida tras las rejas en la cárcel del condado de Henrico en Virginia.

Con “Where in the World is Osama bin Laden?” de 2008, Spurlock emprendió una búsqueda global para encontrar al líder de al-Qaida, quien fue asesinado en 2011. En “POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold”, Spurlock abordó preguntas sobre la colocación de productos, el marketing y la publicidad.

“Estar consciente es la mitad de la batalla, creo. Literalmente saber todo el tiempo cuándo te están haciendo marketing a ti es algo bueno”, dijo Spurlock en ese momento. “Muchas personas no se dan cuenta. No pueden ver el bosque por los árboles”.

“Super Size Me 2: Holy Chicken!” iba a estrenarse en el Festival de Cine de Sundance en 2017, pero fue archivado en la cúspide del movimiento #MeToo cuando Spurlock salió a detallar su propia historia de conducta sexual inapropiada.

Confesó que había sido acusado de violación mientras estaba en la universidad y había llegado a un acuerdo en un caso de acoso sexual con una asistente femenina. También admitió haber engañado a numerosas parejas. “Soy parte del problema”, escribió.

“Para mí, hubo un momento de realización, como alguien que es un contador de verdades y alguien que ha hecho un punto de tratar de hacer lo correcto, de reconocer que podía hacerlo mejor en mi propia vida. Deberíamos ser capaces de admitir que estábamos equivocados”, dijo a AP.

Spurlock creció en Beckley, Virginia Occidental. Su madre era una profesora de inglés que recordaba corregir su trabajo con un bolígrafo rojo. Se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en cine de la Universidad de Nueva York en 1993.

Le sobreviven dos hijos – Laken y Kallen; su madre Phyllis Spurlock; padre Ben; hermanos Craig y Barry; y ex esposas Alexandra Jamieson y Sara Bernstein, las madres de sus hijos.

“