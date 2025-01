Obituario de David Lynch: El director de Twin Peaks que abrazó lo extraño

Aunque Lynch nunca regresó a dirigir películas para tener otra oportunidad de ganar un esquivo premio Oscar, fue otorgado un estatuilla honoraria por logros de toda una vida por la Academia en 2019. También hizo una breve aparición en la película semi-autobiográfica de Steven Spielberg en 2022, The Fablemans, interpretando al cineasta John Ford. Sus intereses artísticos se diversificaron cada vez más hacia el final de su vida, desde su pasión original por la pintura hasta la música. Justo el año pasado, lanzó Cellophane Memories, un álbum junto a Chrystabell. Esto se sumó a su trabajo anterior produciendo videos musicales para artistas como Moby y Nine Inch Nails. Hablando sobre su diagnóstico de enfisema el verano pasado, dijo que estaba en “excelente forma” y que “nunca se retiraría”. Agregó que el diagnóstico era el “precio a pagar” por su hábito de fumar, aunque no lamentaba el placer que le proporcionaba. Sin embargo, su condición empeoró en cuestión de meses. En una entrevista de noviembre con la revista People, Lynch dijo que necesitaba oxígeno para caminar. Sin embargo, sus ideas perduran, tan únicas como la forma en que describe cómo las piensa. Hablando en conversación con la músico Patti Smith para BBC Newsnight en 2014, dijo: “Tengo ideas en fragmentos. Es como si en la otra habitación hubiera un rompecabezas – todas las piezas están juntas. Pero en mi habitación, simplemente una pieza a la vez viene hacia mí”.