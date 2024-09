Oasis confirma cómo los fanáticos pueden obtener boletos para shows adicionales.

La banda dijo que enviarían las invitaciones a “fans elegibles que hemos podido identificar”, y agregaron que aquellos que estuvieron conectados a una cuenta de Ticketmaster el sábado 31 de agosto y pudieron unirse a una cola para comprar boletos “pueden ser elegibles para participar”.

Esto viene después de que la banda extendiera su gira Live ’25 para incluir dos shows más en Londres el 27 y 28 de septiembre.

Será su primera gira desde que se separaron en el festival Rock en Seine de Francia en 2009.

Oasis confirma cómo los fans obtienen boletos para shows adicionales



Un comunicado que anunciaba los detalles de la votación privada leído por Oasis: “Las invitaciones para participar en una votación privada se enviarán durante la noche de hoy (sábado) a los fans elegibles que hemos podido identificar.”

“Si ingresaste a tu cuenta de Ticketmaster UK el sábado 31 de agosto y pudiste unirte a una cola para un espectáculo específico pero no obtuviste un boleto, entonces puedes ser elegible para participar y recibirás un correo electrónico sobre cómo registrarte para la votación.”

“Mantén un ojo en la bandeja de entrada asociada con tu cuenta de Ticketmaster y no te olvides de revisar tu correo no deseado.”

“Una vez registrado con éxito, participarás en la votación para recibir un código de acceso a la venta final en Wembley”.

“Debido a la demanda de los espectáculos y para evitar las largas colas de la semana pasada, los códigos serán estrictamente limitados.”

“El ingreso a la votación no garantiza que recibirás un código.”

“La votación solo está abierta a los fans invitados. Debes registrarte con el correo electrónico al cual se envió la invitación y que está registrado en tu cuenta de Ticketmaster.”

“Todas las demás entradas serán descartadas. Si no recibes un correo electrónico, desafortunadamente no serás elegible para la votación.”

“Serás automáticamente eliminado de la votación, incluso si pasas por el proceso de registro.”

Esto viene después de que muchos fans se sorprendieran al ver que los boletos estándar para la gira de reunión más que duplicaron su precio de £148 a £355 en Ticketmaster, lo que llevó al gobierno y al organismo de competencia del Reino Unido a prometer que investigarán el uso de precios dinámicos.

Mientras tanto, otros se quedaron enojados y decepcionados después de quedarse sin boletos, habiendo esperado en una cola en línea durante horas para comprar boletos.

En un comunicado el miércoles, la banda dijo que esperaban que la nueva estrategia de venta de boletos haga “el proceso mucho más sencillo para los fans al reducir el estrés y el tiempo que lleva obtener los boletos”.