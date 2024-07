O2 Sponsor Finance brinda facilidades de crédito garantizado senior para apoyar a Encore Consumer Capital en su adquisición de Chalet Desserts.

“

CHICAGO, IL / ACCESSWIRE / 9 de julio de 2024 / O2 Sponsor Finance, una división de Old Second National Bank (NASDAQ: OSBC), anunció hoy que proporcionó instalaciones de crédito garantizadas senior para apoyar la adquisición de Chalet Desserts (“Chalet”) por parte de Encore Consumer Capital (“Encore”).

Con sede en Sacramento, CA, Chalet es un fabricante especializado de postres de panadería congelados e inclusiones de productos horneados que se venden en la panadería de la tienda en supermercados y tiendas de conveniencia, así como en el sector de servicios de alimentos y ingredientes.

“Estamos emocionados de apoyar la adquisición de Chalet por parte de Encore Consumer Capital. Chalet es líder en su categoría con amplias capacidades de fabricación y un impresionante equipo de gestión. Esperamos apoyar el crecimiento de Chalet”, dijo Nick O’Brien, Vicepresidente Senior de O2 Sponsor Finance.

Sobre Chalet Desserts: Chalet, con sede en Sacramento, CA, es un fabricante especializado de postres de panadería congelados e inclusiones de productos horneados que se venden en la panadería de la tienda en supermercados y tiendas de conveniencia, así como en el sector de servicios de alimentos e ingredientes. Para obtener más información, visite: www.chaletdesserts.com.

Sobre Encore Consumer Capital: Encore Consumer Capital es una firma de inversión de capital privado centrada en la industria de productos de consumo. La firma ha recaudado más de $900 millones en capital comprometido e invertido en más de 40 empresas en el sector. Las inversiones actuales y anteriores de Encore incluyen fabricantes y comercializadores de alimentos y bebidas, empresas de productos para mascotas, empresas de cuidado personal/belleza y empresas de distribución de alimentos. La firma se centra en empresas con entre $10 millones y $150 millones en ingresos anuales, donde la sólida experiencia de Encore en el desarrollo de estrategias, marketing de marcas, optimización de la cadena de suministro y expansión de la distribución puede impulsar el rendimiento. Para obtener más información, visite: www.encoreconsumer.com.

Sobre O2 Sponsor Finance: O2 Sponsor Finance es un proveedor nacional de préstamos basados en el flujo de efectivo para empresas de la mediana empresa baja que generalmente tienen entre $10 y $100 millones en ingresos y entre $2 y $10 millones en EBITDA. O2 Sponsor Finance se centra en apoyar a patrocinadores de capital privado, patrocinadores independientes y family offices en su adquisición o recapitalización de empresas de la mediana empresa baja. Para obtener más información, visite www.O2sponsorfinance.com.

Sobre Old Second Bancorp (NASDAQ:), Inc.: Old Second Bancorp, Inc., con sede en Aurora, Illinois, es la empresa tenedora del banco Old Second National Bank, que celebró 150 años de operación en 2021. Las acciones comunes de Old Second cotizan en el mercado de valores NASDAQ bajo el símbolo “OSBC”. Más información sobre Old Second está disponible visitando la sección de “Relaciones con Inversores” de su sitio web www.oldsecond.com.

Old Second National Bank, Miembro de FDIC, fue nombrado recientemente como el “Mejor Banco de Illinois 2021”. Este fue el segundo año consecutivo en el que el banco fue seleccionado por los clientes para el premio. Los premios se determinan en base a una encuesta de más de 25.000 clientes de EE. UU. que califican a los bancos en satisfacción general, confianza, términos y condiciones, servicios de sucursales, servicios digitales y asesoramiento financiero.

A partir del 31 de marzo de 2024, Old Second tiene aproximadamente $5.6 mil millones en activos, $4.6 mil millones en depósitos y $4.0 mil millones en préstamos.

Contacto:

Bradley S. Adams EVP, Director de Operaciones y Director Financiero (630) 906-5484

FUENTE: Old Second Bancorp Inc.

Vea el comunicado de prensa original en accesswire.com

“