NYT Strands hoy – mis pistas, respuestas y spangram para el lunes 20 de enero (juego #323)

Strandos es el último juego de palabras del NYT después de los juegos Wordle, Spelling Bee y Connections, y es muy divertido. Sin embargo, puede ser difícil, así que sigue leyendo para conocer mis consejos de Strandos.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Strandos hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

NYT Strandos hoy (juego n.º 323) – pista n.º 1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema de hoy de NYT Strandos?

• El tema de hoy de NYT Strandos es… ¡Curiosidad!

NYT Strandos hoy (juego n.º 323) – pista n.º 2 – palabras clave

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas en el juego.

NYT Strandos hoy (juego n.º 323) – pista n.º 3 – spangrama

¿Cuál es una pista para el spangrama de hoy?

• Fantasía de Lewis Carroll

NYT Strandos hoy (juego n.º 323) – pista n.º 4 – posición del spangrama

¿Cuáles son los dos lados del tablero que toca el spangrama de hoy?

Primer lado: superior, 5ª columna

Último lado: inferior, 1ª columna

Correcto, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Strandos hoy (juego n.º 323) – las respuestas

Las respuestas del juego de Strandos de hoy, #323, son…

Sombrerero

Conejo

Croquet

Lirón

Oruga

SPANGRAMA: PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Mi valoración: Fácil

Mi puntuación: 1 pista

Cualquiera que no esté familiarizado con la obra de Lewis Carroll habría tenido una experiencia muy curiosa tratando de comprender el tema de hoy. ¿Croquet? ¿Oruga?

Me llevó un par de pistas y el Spangrama de PAÍS DE LAS MARAVILLAS antes de que tuviera sentido.

Alicia en el País de las Maravillas se clasifica como fantasía, pero siempre lo he pensado como terror – puedo manejar zombis, vampiros y mutantes, pero la idea de un soldado de naipes me heló hasta los huesos. No estoy solo: este clásico infantil se convirtió en una película de terror – Alicia en Terrorland – hace unos años, aunque su calificación del 3% en Rotten Tomatoes sugiere que no fue la mejor de las ideas.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y déjame saber.

Respuestas de los Strandos de NYT de ayer (domingo, 19 de enero, juego n.º 322)

Spam

Enviado

Bandeja de entrada

Papelera

Borradores

Destacados

Siesta

SPANGRAMA: ETIQUETA DE CORREO

¿Qué es NYT Strandos?

Strandos es el nuevo juego de palabras del NYT, siguiendo a Wordle y Connections. Ahora está fuera de beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de los juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de juegos del NYT en ordenador o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strandos, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si tienes problemas para vencerlo cada día.