NYT secciones hoy — sugerencias, respuestas y spangram para el sábado 20 de julio (juego n.º 139)

Aquí hay una rompecabezas de Strands bastante simple para comenzar el fin de semana. Pero como siempre, esa es solo mi experiencia, si la tuya es diferente, ¿por qué no usar mis pistas a continuación para darte una ventaja…?

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Strands hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Strands

Marc McLaren

Editor Jefe Global

NYT Strands hoy (juego #139) – pista #1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema de los Strands del NYT hoy?

• El tema de los Strands del NYT de hoy es… Un puesto en la mesa

NYT Strands hoy (juego #139) – pista #2 – palabras clave

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas en el juego.

PLANT

PLANTS

SAUCE

PINK

SINK

POOL

NYT Strands hoy (juego #139) – pista #3 – spangram

¿Cuál es una pista para el spangram de hoy?

• ¿Trabajo de un camarero?

NYT Strands hoy (juego #139) – pista #4 – posición del spangram

¿Cuáles son dos lados del tablero que toca el spangram de hoy?

• Primero: fondo, 3ra columna

• Último: arriba, 3ra columna

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZANDO SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Strands hoy (juego #139) – las respuestas

Las respuestas de los Strands de hoy, juego #139, son…

SAUCER

TENEDOR

CUCHILLO

CUCHARA

VASO

PLATO

SERVILLETAS

SPANGRAM: COLOCARESCENA

Mi calificación: Fácil

Mi puntaje: Perfecto

Esta es una rompecabezas de Strands más tradicional que algunos de los ejemplos recientes: simplemente es una colección de palabras que van juntas con un tema obvio. Una vez que encuentres una, e identifiques el concepto, casi seguramente habrás tenido un tiempo fácil. En mi caso, vi SAUCER por accidente y me di cuenta inmediatamente de lo que se necesitaba.

La única parte un poco complicada fue el spangram, con COLOCARESCENA escapándose de mi atención hasta relativamente tarde.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Respuestas de los Strands del NYT de ayer (viernes 19 de julio, juego #138)

CAMPO

LUJO

BAYA

PUENTES

FÉNIX

PIEDRA

CAZA

SPANGRAM: MEJORACTUACIÓN

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, siguiendo a Wordle y Connections. Ahora está fuera de beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de la lista de juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de Juegos del NYT en escritorio o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si estás luchando para vencerlo cada día.