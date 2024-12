NYT Secciones hoy – pistas, respuestas y spangram para el lunes 9 de diciembre (juego #281)

Strands es el último juego de palabras del NYT después de Wordle, Spelling Bee y Conexiones, y es muy divertido. Puede ser difícil, sin embargo, así que sigue leyendo para conocer mis consejos de Strands.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre NYT Strands hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

¿Cuál es el tema del NYT Strands de hoy?

• El tema de hoy de NYT Strands es… Callado al principio

¿Cuál es una pista para el spangram de hoy?

• ¿Qué es un aptongo?

¿Qué son dos lados del tablero que toca el spangram de hoy?

Primero: izquierda, 4ta fila

Segundo: derecha, 3ra fila

Correcto, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

Las respuestas de STrands de hoy, juego #281, son…

ENVOLTURA

SALMO

GNOMO

HONESTIDAD

MNEMÓNICO

NUCA

SPANGRAM: LETRA SILENCIOSA

Mi calificación: Difícil

Mi puntuación: 2 pistas

Después de ver la pista y ver la palabra Noisey en la cuadrícula, parecía que el Strands de hoy trataba sobre sonidos; en vez de ayudar a encontrar una pista, Noisey y Ruido solo ayudaron a acercarse a una pista, algo que era muy necesario con el tema de la LETRA SILENCIOSA de hoy.

Incluso después de descubrir el tema de conexión una vez que me habían regalado ENVOLTURA, todavía tuve dificultades para encontrar esos temidos aptongos; se podría decir que me roía y momentáneamente me convertía en un psicópata listo para causar estragos en los pseudo creadores de Strands, estilo pterodáctilo – pero luego conecté la serpiente del Spangram, desenredé mis calzoncillos y todo estaba bien en el mundo.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y déjame saber.

Respuestas de Strands del NYT de ayer (domingo, 8 de diciembre, juego #280)

CARA

MANOS

BIS

CORONA

LUJO

DIGITAL

ANÁLOGO

SPANGRAM: PALABRAS DE RELOJ

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, siguiendo a Wordle y Conexiones. Ahora está fuera de beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de la colección de juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de juegos del NYT en escritorio o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si tienes dificultades para vencerlo cada día.