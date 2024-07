NYT Secciones hoy – pistas, respuestas y palabras cruzadas para el viernes 5 de julio (juego #124)

La semana concluye con otro rompecabezas de Strands razonablemente simple del NYT. Sin embargo, es posible que aún estés buscando algunas pistas, en cuyo caso, estás en el lugar correcto.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Strands del NYT de hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

NYT Strands de hoy (juego #124) – pista #1 – tema de hoy

¿Cuál es el tema de Strands del NYT de hoy?

• El tema de Strands del NYT de hoy es… Di algo

NYT Strands de hoy (juego #124) – pista #2 – palabras clave

Juega cualquiera de estas palabras para desbloquear el sistema de pistas del juego.

CLARO

PARQUE

PALIDO

SERIO

TONO

NYT Strands de hoy (juego #124) – pista #3 – spangram

¿Cuál es una pista para el spangram de hoy?

• Comunicar

NYT Strands de hoy (juego #124) – pista #4 – posición del spangram

¿Cuáles son los dos lados del tablero que toca el spangram de hoy?

• Primero: izquierda, 3ra fila

• Último: derecha, 6ta fila

Correcto, las respuestas están a continuación, así que NO SIGAS MÁS SI NO QUIERES VERLAS.

NYT Strands de hoy (juego #124) – las respuestas

Las respuestas de Strands de hoy, juego #124, son…

DECIR

EXPRESAR

HABLAR

SEÑAL

HABLAR

EXPRESAR

DECLARAR

SPANGRAM: ARTICULACIÓN

Mi calificación: Fácil

Mi puntuación: Perfecta

Este es un rompecabezas de Strands bastante fácil que simplemente implica encontrar palabras que signifiquen ‘articular’. La pista del tema fue muy útil, así que una vez que descubrí DECIR estaba en marcha. También fue fácil descubrir palabras como HABLAR y EXPRESAR, solo el spangram realmente complicó las cosas, simplemente porque es una palabra larga y compleja.

Respuestas de NYT Strands de ayer (jueves 4 de julio, juego #123)

FUEGOS ARTIFICIALES

BENGALA

PICNIC

BANDERA

DESFILE

SPANGRAM: DÍADEINDEPENDENCIA

¿Qué es NYT Strands?

Strands es el nuevo juego de palabras del NYT, siguiendo a Wordle y Conexiones. Ahora está fuera de la beta, por lo que es un miembro de pleno derecho de la colección de juegos del NYT y se puede jugar en el sitio de juegos del NYT en escritorio o móvil.

Tengo una guía completa sobre cómo jugar a NYT Strands, completa con consejos para resolverlo, así que échale un vistazo si estás teniendo dificultades para vencerlo cada día.