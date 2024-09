Nvidia, Super Micro o Broadcom? Conoce la Acción de División de Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que Creo es la Mejor Compra y Retención en los Próximos 10 Años.

"

No es ningún secreto que las acciones de semiconductor han sido ganadoras especiales en medio de la revolución de la inteligencia artificial (IA). Con los precios de las acciones disparándose, varias empresas de chips de alto perfil han optado por divisiones de acciones este año. Algunas acciones de división de acciones de chips de IA que podrías reconocer incluyen Nvidia (NASDAQ: NVDA), Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) y Broadcom (NASDAQ: AVGO).

De hecho, cada una de estas acciones ha hecho maravillas para muchas carteras en los últimos años. Sin embargo, veo una de estas acciones de chips como la elección superior sobre sus competidores.

Vamos a analizar la imagen completa en Nvidia, Supermicro y Broadcom y determinar qué acción de división de acciones de chips de IA podría ser la mejor oportunidad de compra y retención para inversores a largo plazo.

1. Nvidia

En los últimos dos años, Nvidia no solo ha sido el nombre más grande en el espacio de los chips, sino que también esencialmente ha surgido como la medida definitiva de la demanda de IA en general. La empresa se especializa en el diseño de chips sofisticados, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), y servicios de centros de datos. Además, la arquitectura unificada de dispositivos de cálculo (CUDA) de Nvidia proporciona un componente de software que puede utilizarse en conjunto con sus GPU, brindando a la empresa un ecosistema de IA integral y lucrativo.

Aunque todo eso parece genial, los inversores no pueden permitirse estar deslumbrados por la dominación existente de Nvidia. La tabla a continuación desglosa las tendencias de crecimiento de ingresos y flujo de efectivo libre de Nvidia en los últimos trimestres.

Categoría

Q2 2023

Q3 2023

Q4 2023

Q1 2024

Q2 2024

Ingresos

101%

206%

265%

262%

122%

Flujo de efectivo libre

634%

No material

553%

473%

125%

Fuente de datos: Relaciones con inversores de Nvidia.

Cabe admitir que es difícil criticar a una empresa que está entregando consistentemente crecimiento de ingresos y ganancias de tres dígitos. Mi preocupación con Nvidia no está relacionada con el nivel de su crecimiento, sino más bien con su ritmo.

Para el segundo trimestre del año fiscal 2025 de la empresa (finalizado el 28 de julio), los ingresos y el flujo de efectivo libre de Nvidia aumentaron un 122% y 125% interanual, respectivamente. Esto representa una desaceleración notable con respecto a los últimos trimestres. Es cierto señalar que la industria de semiconductores es cíclica y un factor como ese podría influir en el crecimiento en un determinado trimestre. Desafortunadamente, creo que hay más bajo la superficie con Nvidia.

Es decir, Nvidia enfrenta una creciente competencia de fuerzas directas de la industria, como Advanced Micro Devices, y amenazas tangenciales de sus clientes, como Tesla, Meta y Amazon. En teoría, a medida que la competencia en el espacio de los chips aumenta, los clientes tendrán más opciones.

Esto deja a Nvidia con menos poder de negociación, lo que probablemente disminuirá parte de su poder de fijación de precios. A largo plazo, esto podría pasarle una gran factura al crecimiento de los ingresos y ganancias de Nvidia. Por estas razones, los inversores podrían querer considerar algunas alternativas a Nvidia.

2. Super Micro Computer

Supermicro es una empresa de arquitectura de TI especializada en el diseño de bastidores de servidores y otra infraestructura para centros de datos. En los últimos años, la creciente demanda de chips de semiconductores y servicios de centros de datos ha fungido como un indicador para Supermicro. Además, la estrecha alianza de la empresa con Nvidia ha resultado particularmente beneficiosa.

Dicho esto, tengo algunas preocupaciones con Supermicro. Como empresa de infraestructura, la empresa depende en gran medida de las necesidades de gasto de capital de otras empresas. Esto hace que el crecimiento de Supermicro sea susceptible a variables externas, como la demanda de servicios de centros de datos, chips, bastidores de servidores y más. Además, Supermicro está lejos de ser la única especialista en arquitectura de TI en el mercado.

La competencia de Dell, Hewlett Packard y Lenovo (por nombrar solo algunos) aporta sus propios niveles de experiencia al mercado. Como resultado de competir en un ambiente tan commoditizado, Supermicro puede verse obligado a competir en precio, lo que afecta la generación de beneficios.

Las empresas de infraestructura no tienen el mismo perfil de margen que las empresas de software, por ejemplo. Dado que los márgenes brutos de la empresa son bastante bajos y están en declive, los inversores deben ser cautelosos. Si bien la dirección de Supermicro trató de asegurar a los inversores que la deterioración del margen es el resultado de algunos atascos en la cadena de suministro, noticias más recientes podrían indicar que el margen bruto es menos preocupante para la empresa.

Recientemente, Supermicro fue el objetivo de un informe corto publicado por Hindenburg Research. Hindenburg alega que las prácticas contables de Supermicro tienen algunas fallas. Después del informe corto, Supermicro respondió en un comunicado de prensa indicando que la empresa está retrasando la presentación de su informe anual para el año fiscal 2024.

Dada la imprevisibilidad de las perspectivas de la demanda, una dinámica de margen y beneficio fluctuante, y las acusaciones en torno a sus prácticas contables, creo que los inversores ahora tienen mejores opciones en el espacio de los chips.

3. Broadcom

Por proceso de eliminación, está claro que Broadcom es mi elección principal de compra y retención entre las acciones de chips en este momento. Esto no se debe a que los rendimientos de Broadcom este año hayan quedado rezagados con respecto a sus contrapartes. Las razones subyacentes por las que las acciones de Broadcom han palidecido en comparación con otras acciones de chips podrían arrojar algo de luz sobre por qué creo que sus mejores días están por venir.

Veo a Broadcom como un negocio más diversificado que Nvidia y Supermicro. La empresa opera en una serie de mercados de crecimiento, incluidos semiconductores y software de infraestructura. Grand View Research estima que el mercado total de infraestructura de sistemas en EE. UU. fue valorado en $136 mil millones en 2021 y se esperaba que creciera a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.4% entre 2022 y 2030.

La infraestructura de sistemas abarca oportunidades en centros de datos, comunicaciones, computación en la nube y más. Considerando que las corporaciones de todos los tamaños están confiando cada vez más en la infraestructura digital para tomar decisiones basadas en datos, veo el papel que juega Broadcom en la seguridad y conectividad de redes como una gran oportunidad y creo que su reciente adquisición de VMware es particularmente astuta y ayudará a desbloquear nuevo potencial de crecimiento.

Si observas las tendencias de crecimiento en el gráfico anterior, es obvio que Broadcom no está experimentando el mismo nivel de demanda que Nvidia y Supermicro en este momento. Creo que esto se debe a que la posición de Broadcom en el ámbito más amplio de la IA aún no ha experimentado un crecimiento equivalente en comparación con comprar chips y soluciones de almacenamiento en masa.

No estoy diciendo que Nvidia o Supermicro sean malas opciones, pero creo que sus futuros lucen más nublados que el de Broadcom en este momento. Creo que Broadcom está en las primeras etapas de una nueva frontera de crecimiento con muchos temas diferentes (con la IA siendo solo uno de ellos). Por estas razones, veo a Broadcom como la mejor opción explorada en esta pieza y creo que los inversores a largo plazo tienen una oportunidad lucrativa de adquirir acciones y mantenerlas firmes.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Amazon, Meta Platforms, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia, Super Micro o Broadcom? Conoce la Acción de División de Acciones de Inteligencia Artificial (IA) que Creo que es la Mejor Compra y Retención en los Próximos 10 Años. fue publicado originalmente por The Motley Fool

