Nvidia Skid Plantea Preguntas, 3 Acciones Cerca de Puntos de Compra; Indicador de Inflación de la Fed por Delante| Diario de Negocios del Inversionista

Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Los resultados de Micron Technology (MU) y el índice de inflación favorito de la Fed encabezan la semana próxima.

El repunte del mercado bursátil vio ganancias semanales, con el S&P 500 y el Nasdaq composite estableciendo máximos históricos recientes, incluso hasta el jueves por la mañana. Sin embargo, hubo cierta debilidad a finales de la semana.

Nvidia (NVDA) y otras empresas de chips de inteligencia artificial como Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor (TSM), Arm Holdings (ARM) y Micron retrocedieron desde máximos históricos después de fuertes movimientos en las últimas semanas. En particular, las acciones de Nvidia estaban coqueteando con niveles extremadamente extendidos.

Los resultados de Micron el próximo miércoles podrían ser clave para determinar si esta empresa de chips de IA encuentra soporte o sufre un retroceso más serio.

Carnival (CCL), FedEx (FDX) y Nike (NKE), componente del Dow Jones, también informan esta semana. Las tres acciones han sido rezagadas pero ofrecerán lecturas sobre la economía y el gasto del consumidor.

Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META), Nu Holdings (NU) son acciones que se están perfilando.

Las acciones de Nvidia y Taiwan Semiconductor están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de Meta Platforms, Nu Holdings y Amazon están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Arm Holdings están en el IBD 50. Las acciones de Broadcom y Nvidia están en el IBD Big Cap 20.

Índice de Inflación de la Fed

El Departamento de Comercio publicará el índice de precios core PCE, el índice de inflación favorito de la Fed, el viernes por la mañana. Los economistas esperan una lectura relativamente suave para mayo. Actualmente, los mercados ven alrededor de un 65% de probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre y dos recortes en 2024.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Repunte del Mercado Bursátil

El repunte del mercado bursátil vio ganancias leves a sólidas en los principales índices la semana pasada, a pesar de la turbulencia a finales de la semana en las empresas de chips de IA.

El Dow Jones Industrial Average lideró los índices con un avance del 1.45% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada, moviéndose por encima de la línea de 50 días a un máximo de un mes. El índice S&P 500 ganó un 0.6%. El Nasdaq composite subió menos de un punto.

El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.8%, pero todavía se mantiene por debajo de la línea de 50 días.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 1.1%, volviendo por encima de la línea de 50 días. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) avanzó un 1%, justo por debajo de los máximos históricos.

Las acciones líderes tuvieron una semana mixta, con ganancias principalmente el lunes y algunas sufriendo fuertes pérdidas el jueves y viernes.

Sin embargo, el Nasdaq y el S&P 500 están justo por debajo de los máximos históricos. Es difícil ver muchos problemas en los gráficos semanales.

El Nasdaq está ahora un 6.7% por encima de su línea de 50 días. Aún está extendido pero ha bajado desde el 8.3% el lunes. El Nasdaq pausando o cayendo ligeramente durante un par de semanas mientras Nvidia y las acciones de IA toman un respiro sería positivo.

Mucho mejor sería si las pequeñas empresas y algunas otras áreas del mercado superaran los niveles clave.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó cuatro puntos básicos hasta el 4.26%.

Los futuros del petróleo crudo de Estados Unidos subieron un 3.4% hasta los 80.73 dólares por barril la semana pasada.

ETFs

Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovador IBD 50 (FFTY) cayó un 1.1% la semana pasada. El ETF del sector tecnológico-software expandido iShares (IGV) subió un 2%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se hundió un 1.1%. Nvidia es la principal participación en SMH, pero Taiwan Semiconductor, Micron y Broadcom son miembros clave.

El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 1.5% la semana pasada. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) avanzó un 0.9%. El ETF U.S. Global Jets (JETS) ascendió un 1.5%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) rebotó un 1.9% y el Fondo de Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió un 0.6%. El Fondo de Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 1.5%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) avanzó un 1.7%.

Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 1.2% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se deslizó un 2.8%.

Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia cayeron un 5% durante la semana hasta los 126.57 dólares. Las acciones retrocedieron desde un pico intradía récord de 140.76 dólares el jueves. El líder en chips de IA ahora está un 25.3% por encima de su línea de 50 días. Eso es después de superar brevemente el 40% en el pico del jueves.

De vuelta el 7 de marzo, las acciones de NVDA cerraron un 41.9% por encima de la línea de 50 días, la cifra más alta en 21 años. Al día siguiente, las acciones de Nvidia hicieron una fuerte reversión que marcó el inicio de una consolidación.

Resultados de Micron

Micron reporta los resultados del tercer trimestre fiscal el miércoles. Se espera que informe una ganancia de 42 centavos por acción, la primera lectura positiva en seis trimestres. Se espera que los ingresos aumenten un 58% a 5.82 mil millones de dólares después del incremento del 16% en el segundo trimestre.

Los resultados y las previsiones del gigante de chips de memoria serán importantes para otras empresas de IA. También afectará al espacio más amplio de semiconductores, incluidos los fabricantes de equipos de chips.

Micron cayó un 1.3% hasta los 139.54 dólares en la negociación del mercado de valores de la semana pasada, alejándose mucho del pico del martes de 157.54 dólares. Las acciones rebotaron ligeramente desde la prueba del viernes de la línea de 21 días.

Otras Acciones de Chips de IA

Las acciones de Broadcom cayeron un 4.4% hasta 1,658.63 dólares, retrocediendo desde un récord intradía de 1,851.62 dólares el martes. Eso siguió a un aumento del 23% en la semana anterior por los resultados.

Las acciones de Arm subieron un 1.5% hasta 160.30 dólares en la semana, pero se alejaron del máximo histórico del martes de 177.31 dólares. El gigante británico de chips inalámbricos se situó por debajo del punto de compra oficial de la consolidación de 164 dólares. Aún así, Arm Holdings ha subido mucho en los últimos dos meses. Los inversores pueden esperar para ver si las acciones de Arm pueden pausar alrededor del punto de compra, permitiendo que los promedios móviles cierren la brecha.

Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 0.8% durante la semana hasta los 173.96 dólares, a pesar de alejarse del máximo histórico del martes de 184.86 dólares.

Acciones Cerca de Puntos de Compra

Meta Platforms cayó un 1.9% la semana pasada hasta los 494.78 dólares, formando una asa y probando la línea de 21 días. La empresa matriz de Facebook ahora tiene un punto de compra de 414.01 dólares a partir de una base de taza con asa. La acción de Meta podría tener una entrada temprana al romper la tendencia bajista del asa.

Las acciones de Amazon subieron casi un 3% hasta los 189.08 dólares la semana pasada, recuperándose de la línea de 50 días. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube tiene una base plana con un punto de compra de 191.70 dólares. El máximo del 12 de junio de 188.35 ofreció una entrada temprana en las acciones de AMZN. Los inversores podrían tratar la base como una taza con asa corta y superficial con 188.35 como la entrada oficial.

Las acciones de Nu Holdings subieron un 4.2% hasta los 12.25 dólares la semana pasada, igualando un cierre récord después de varias semanas de acción estrecha. El banco digital brasileño tiene una base plana justo al lado de otra consolidación, según el análisis de MarketSurge. El punto de compra es 12.49 dólares. Las acciones de NU fueron operables el viernes al romper una tendencia bajista en la base plana.

Qué Hacer Ahora

El mercado parece un poco indeciso. No ayuda que el Nasdaq siga algo extendido mientras que el Russell 2000 está por debajo de su línea de 50 días.

Si tenías una gran participación en Nvidia, es posible que te sientas un poco golpeado al acercarte al fin de semana. Pero eso es después de ganancias masivas en las últimas semanas y meses.

El Nasdaq y las acciones de chips de IA pueden estar simplemente tomando un pequeño descanso.

Mientras tanto, otros megacapitales en general lucen sólidos, con Meta y Amazon en preparación mientras que Microsoft (MSFT) y, posiblemente, Alphabet, la empresa matriz de Google (GOOGL), están en el rango de compra.

Hay una serie de acciones en sectores no tecnológicos que están mostrando fortaleza o que están casi en posición.

Por lo tanto, los inversores deben estar siguiendo estos nombres. Pero no es un buen momento para agregar exposición, excepto tal vez para operaciones a corto plazo.

Mientras tanto, si las posiciones comienzan a tener problemas, los inversores deben estar listos para salir rápidamente.

Lee The Big Picture todos los días para mantenerte al tanto de la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

Por favor, sigue a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y X/Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.

