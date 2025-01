Nvidia se convirtió en una de las mayores compañías por capitalización de mercado en 2024. ¿Continuará su reinado en 2025?

En teoría, el tamaño de una empresa no debería importar. El rendimiento potencial de una acción con cualquier cantidad de capital invertido en ella debería ser la principal preocupación de los inversores.

En la realidad, sin embargo, las mayores empresas del mercado suelen ser también las acciones más gratificantes. Esa es la razón por la que se convirtieron en los nombres más grandes, después de todo. Ese ciertamente ha sido el caso con Nvidia (NASDAQ: NVDA). Ya era una empresa de $360 mil millones a finales de 2022, pero dos años de ganancias de tres dígitos la han convertido en un titán de $3.4 billones.

La pregunta es, ¿puede la acción repetir esa hazaña en 2025?

No es la empresa más grande en el mercado de valores en este momento, ese honor corresponde una vez más a Apple, que vale $3.7 billones en este momento. Pero Nvidia ocupa actualmente el segundo lugar, según la investigación interna de The Motley Fool, y Microsoft está en tercer lugar con un valor de mercado de aproximadamente $3.2 billones.

De todos modos, el tamaño de una empresa no es tan importante para un inversor como el potencial alcista de su acción. Entonces, ¿dónde se sitúa Nvidia en ese aspecto?

La base de su reciente rendimiento y perspectivas es la inteligencia artificial (IA). Aunque el gigante tecnológico fabrica tarjetas gráficas para juegos, trabajos de ilustración y diseño, y aplicaciones automotrices y robóticas, su mayor negocio en este momento son los centros de datos de IA. Este segmento ahora representa consistentemente más del 80% de los ingresos totales de la compañía, y las ventas de centros de datos en el trimestre más reciente (fiscal 2025 Q3) crecieron más del 100% interanual a $30.8 mil millones.

Esa es una actuación difícil de seguir, y matemáticamente hablando, es poco probable que dicho crecimiento de tres dígitos continúe durante mucho más tiempo. Aunque la comunidad de analistas está previendo un crecimiento en los ingresos del 112% para el año fiscal 2025 de Nvidia, se espera que los ingresos aumenten un 52% el próximo año.

Eso sigue siendo un crecimiento rápido, respaldado por un crecimiento de beneficios que también es probable que sea igualmente rápido. Sin embargo, con la acción ya valorada en más de 50 veces sus ganancias por acción de los últimos doce meses y más de 30 veces las estimaciones para el año fiscal 2026, los posibles compradores de la acción pueden estar vacilando ante la valoración elevada.

La cuestión es que esos inversores vacilantes pueden estar pasando por alto un par de realidades importantes – y alcistas.

Primero, la revolución de la inteligencia artificial todavía está lejos de terminar. Se podría decir que todavía está en sus primeras etapas. Para proveedores de hardware como Nvidia, la firma de investigación de mercado Mordor Intelligence pone el crecimiento potencial de la industria de hardware de IA en perspectiva, pronosticando un crecimiento promedio anualizado de los ingresos de hardware de IA del 26% hasta 2030, coincidiendo con las expectativas de Precedence Research. Market.Us sitúa la cifra más cerca del 32% hasta 2033.

Dado que Nvidia suministra la gran mayoría de los procesadores utilizados por los propietarios y operadores de centros de datos de IA, se encuentra en la mejor posición para beneficiarse de este crecimiento continuo del mercado.

La competencia está llegando, sin duda. Apple está trabajando con Arm Holdings para desarrollar un chip tan capaz de IA como cualquier tecnología de Nvidia, por ejemplo. Pero por cada golpe que un competidor asesta a la dominación de Nvidia en el mercado de hardware de inteligencia artificial, la empresa parece contraatacar con algo aún mejor. Como ejemplo, los recientemente anunciados microservicios NIM de Nvidia permiten que las computadoras de escritorio aparentemente ordinarias funcionen como supercomputadoras personales capaces de manejar las cargas de trabajo de inferencia o generación de IA más difíciles.

Y la segunda realidad crítica que los inversores deben considerar? Por mucho que esté valorada la acción de Nvidia en este momento, eso no es nada inusual para esta acción. El índice precio-ganancias de los últimos doce meses de Nvidia ha promediado por encima de 80 en los últimos cinco años.

La comunidad de analistas tampoco se desanima. La gran mayoría de los analistas siguen considerando las acciones de Nvidia como una fuerte compra a pesar de su elevada valoración, otorgando a la acción un precio objetivo consensuado de $174.60, o un 25% por encima de su precio actual.

Ninguno de estos aspectos significa inherentemente que Nvidia será la acción con el mejor rendimiento del mercado en 2025, incluso entre las llamadas “Siete Magníficas” empresas que ya ostentan masivas capitalizaciones de mercado.

Pero al proporcionar la base tecnológica para la inteligencia artificial que sigue siendo muy demandada – y que probablemente seguirá siendo muy demandada en los próximos años – Nvidia está bien posicionada para seguir siendo una de las empresas más grandes del mercado.

Aun así, esa no es la razón principal por la que querrías poseer una parte de la empresa. El caso alcista aquí sigue arraigado en las sólidas perspectivas de crecimiento en ingresos y beneficios de Nvidia.

