Nvidia, Salesforce, Snowflakes, Warner Bros. Discovery, eBay: Acciones para observar hoy.

Most of the U.S. stocks declined on Thursday following President Donald Trump’s announcement that the tariffs on Canada and Mexico would proceed as planned on March 4.

As the day ended in New York, the S&P 500 dropped 1.5%, while the Nasdaq 100 shed 2.7%. The Dow Jones Industrial Average declined 0.4%.

Additionally, initial jobless claims surged more than expected last week, according to the Labor Department. For the week ending Feb. 22, claims rose by 22,000 to a seasonally adjusted 242,000, exceeding the forecast of 225,000, according to the Labor Department.

The U.S. Bureau of Economic Analysis released its second estimate for fourth-quarter GDP in 2024, reporting an annualized growth rate of 2.3%. This marks a slowdown from the 3.1% expansion recorded in the previous quarter, highlighting a moderation in economic momentum.

Soaring mortgage rates and steep home prices are taking a heavy toll on the housing market. Pending home sales—measured by signed contracts for existing homes—tumbled 4.6% from December, reaching their lowest level since the National Association of Realtors began tracking the data in 2001. Year over year, sales fell 5.2% from January 2024.

These data show the potential signs of weakness in the economy.

Here are stocks to watch today:

eBay’s shares (EBAY) declined in the afternoon trading as the online marketplace reported strong fourth-quarter results but fell short of its current-quarter revenue guidance fell short of expectations.

Nvidia (NVDA) stock dropped in the afternoon, reversing earlier gains, a day after the chip giant surpassed fourth-quarter estimates with robust guidance, highlighting sustained demand fueled by the artificial intelligence boom.

Salesforce (CRM) shares declined after the customer relationship management software giant reported weaker-than-expected quarterly revenue on Wednesday and issued a forecast that missed analysts’ expectations.

Shares of Snowflake (SNOW) jumped on Thursday as the cloud and artificial intelligence company posted strong revenue and guidance in its latest earnings report.

Shares of Warner Bros. Discovery (WBD) rose on Thursday despite weaker-than-expected fourth-quarter results, as the global media and entertainment company provided a strong outlook for the year. The company added 6.4 million global streaming subscribers in the fourth quarter, bringing its total to 116.9 million.

For the latest news, follow us on Facebook, Twitter, and Instagram.

Translated to B1 Spanish:

La mayoría de las acciones en Estados Unidos disminuyeron el jueves después del anuncio del presidente Donald Trump de que los aranceles a Canadá y México seguirían según lo planeado el 4 de marzo.

Al final del día en Nueva York, el S&P 500 cayó un 1,5%, mientras que el Nasdaq 100 perdió un 2,7%. El Dow Jones Industrial Average bajó un 0,4%.

Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron más de lo esperado la semana pasada, según el Departamento de Trabajo. Para la semana que terminó el 22 de febrero, las reclamaciones aumentaron en 22,000 a 242,000 ajustadas estacionalmente, superando el pronóstico de 225,000, según el Departamento de Trabajo.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicó su segunda estimación del PIB del cuarto trimestre de 2024, informando una tasa de crecimiento anualizada del 2,3%. Esto marca una desaceleración desde la expansión del 3,1% registrada en el trimestre anterior, destacando una moderación en el impulso económico.

Las altas tasas de hipoteca y los altos precios de las viviendas están teniendo un gran impacto en el mercado de la vivienda. Las ventas de viviendas pendientes, medidas por contratos firmados para viviendas existentes, cayeron un 4,6% desde diciembre, alcanzando su nivel más bajo desde que la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios comenzó a rastrear los datos en 2001. De un año a otro, las ventas cayeron un 5,2% desde enero de 2024.

Estos datos muestran posibles signos de debilidad en la economía.

Estas son las acciones para vigilar hoy:

Las acciones de eBay (EBAY) disminuyeron en las operaciones de la tarde, ya que el mercado en línea informó sólidos resultados del cuarto trimestre pero no alcanzó las expectativas de ingresos del trimestre actual.

Las acciones de Nvidia (NVDA) cayeron por la tarde, revirtiendo ganancias anteriores, un día después de que el gigante de chips superara las estimaciones del cuarto trimestre con una sólida orientación, destacando una demanda sostenida impulsada por el auge de la inteligencia artificial.

Las acciones de Salesforce (CRM) cayeron después de que el gigante del software de gestión de relaciones con clientes reportara ingresos trimestrales más débiles de lo esperado el miércoles e emitiera un pronóstico que no cumplió con las expectativas de los analistas.

Las acciones de Snowflake (SNOW) aumentaron el jueves mientras la empresa de la nube y de inteligencia artificial reportó sólidos ingresos y orientación en su último informe de ganancias.

Las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD) subieron el jueves a pesar de los resultados del cuarto trimestre más débiles de lo esperado, ya que la empresa global de medios y entretenimiento proporcionó una fuerte perspectiva para el año. La compañía agregó 6.4 millones de suscriptores globales de transmisión en el cuarto trimestre, elevando su total a 116.9 millones.

Para las últimas noticias, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.