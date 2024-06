Nvidia frente a Super Micro Computer

En medio del actual auge de la inteligencia artificial (IA), las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) han prendido fuego en el mercado de valores en 2024, acumulando ganancias del 166% y 197%, respectivamente, hasta la fecha de esta escritura. Gracias a la creciente demanda de hardware que habilita la IA que venden, han experimentado aceleraciones impresionantes en su crecimiento de ingresos y ganancias.

La dominancia de Nvidia en el mercado de chips de IA se ha traducido en un crecimiento fenomenal, y Super Micro Computer no se queda atrás. Los operadores de centros de datos se están volcando hacia sus soluciones de servidores modulares para montar los chips de IA que venden Nvidia y otras empresas. Sin embargo, si estás buscando añadir una acción de IA a tu cartera y quieres escoger entre una de estas dos, ¿cuál deberías comprar en este momento?

El caso de Nvidia

Se informa que Nvidia controlaba un abrumador 94% del mercado de chips de IA a finales de 2023. Los resultados de la empresa para el primer trimestre de su año fiscal 2025 (que finalizó el 28 de abril) sugieren que su dominio la encamina a otro año de crecimiento fantástico.

Los ingresos aumentaron impresionantemente un 262% interanual a $26 mil millones. Su impresionante poder de fijación de precios dio lugar a un aumento del 461% en las ganancias ajustadas a $6.12 por acción. La guía de ingresos de la gerencia de $28 mil millones para el trimestre actual sugiere que su línea superior está en camino de saltar un 107% interanual, lo que sería una aceleración del crecimiento del 101% que entregó en el mismo período del año pasado.

Sin embargo, las nuevas vías de crecimiento en el mercado de IA incipiente indican que Nvidia podría terminar haciendo aún mejor que eso. Por ejemplo, se informa que los gobiernos de todo el mundo están vertiendo grandes cantidades de dinero en infraestructura de IA, y se espera que las inversiones soberanas en tecnología de IA contribuyan con $10 mil millones a la línea superior de Nvidia en este año fiscal, en comparación con nada en el año anterior.

Más específicamente, los gobiernos buscan crear grandes modelos de lenguaje (LLMs) en idiomas locales basados en datos específicos de cada país. En la conferencia telefónica de Nvidia en mayo, la gerencia señaló que Japón, Francia, Italia y Singapur ya están invirtiendo en infraestructura de IA. Espera que más países se sumen al carro. “La importancia de la IA ha captado la atención de todas las naciones”, dijo la directora financiera Colette Kress.

Arabia Saudita, por ejemplo, se dice que busca invertir $40 mil millones en iniciativas de IA, mientras que el gasto enfocado en IA de China se pronostica que superará los $38 mil millones para 2027. Mientras tanto, empresas clave de la India como Tata Group e Industries Industries confían en los chips de Nvidia para entrenar LLMs.

En resumen, la base de clientes de Nvidia se está diversificando más allá de los importantes proveedores de infraestructura en la nube que han estado implementando sus chips en grandes cantidades para entrenar y desplegar modelos de IA. Se espera que el gasto en chips de IA crezca más de diez veces en la próxima década, generando $341 mil millones en ingresos en 2033 en comparación con los $23 mil millones del año pasado. Parece que el escenario está listo para que Nvidia mantenga su tremendo crecimiento a medida que da pasos sólidos para asegurarse de seguir siendo el jugador dominante en este espacio.

Por eso, los analistas pronostican que la línea superior de la empresa seguirá creciendo a un ritmo saludable desde los casi $61 mil millones del año fiscal 2024.

Entonces, Nvidia debería seguir siendo una de las mejores acciones de IA, ya que la carrera para desarrollar aplicaciones de IA por parte de empresas y gobiernos ha creado una oportunidad de crecimiento secular.

El caso de Super Micro Computer

El crecimiento de Supermicro está enredado en cierta medida con el de Nvidia. Los operadores de centros de datos requieren soluciones de rack de servidores del tipo que vende Supermicro para montar los procesadores vendidos por Nvidia y otros fabricantes de chips. Por lo tanto, no sorprende que la demanda de servidores de Supermicro haya despegado simplemente.

En su tercer trimestre fiscal 2024, que finalizó el 31 de marzo, sus ingresos aumentaron un 200% interanual. Mientras tanto, el beneficio neto no GAAP por acción se disparó en un impresionante 307%. Por lo tanto, Supermicro no está tan atrás de Nvidia cuando se trata de cómo la IA ha impulsado sus fortunas. La empresa prevé ingresos de $14,9 mil millones en el año fiscal actual, que finaliza este mes. Esto sería un gran salto sobre los $7,1 mil millones en ingresos que reportó en su año fiscal 2023.

Más importante aún, los analistas esperan que su línea superior casi se duplique en los próximos años fiscales.

SMCI Revenue Estimates for Current Fiscal Year Chart

La buena noticia es que Supermicro puede mantener un ritmo sano de crecimiento más allá de los próximos años fiscales. Esto se debe a que se espera que la demanda de servidores de IA se expanda a una tasa anual compuesta del 25% hasta 2029. Se espera que el mercado genere ingresos anuales de casi $73 mil millones después de cinco años, frente a los $17,5 mil millones en 2022.

En este momento, Supermicro está creciendo a un ritmo más rápido que el mercado de servidores de IA. Resulta que su crecimiento es más rápido que el de empresas más establecidas como Dell Technologies, que ha vendido $3 mil millones en servidores de IA en los últimos tres trimestres. Supermicro generó $9,6 mil millones en ingresos en los últimos tres trimestres y obtiene más de la mitad de sus ingresos de la venta de soluciones de servidores relacionadas con la IA.

Supermicro ha logrado hacerse un hueco en el mercado de servidores de IA a pesar de la presencia de jugadores más grandes. Además, con los movimientos que la empresa ha estado haciendo para aumentar su tasa de utilización de producción y su capacidad de fabricación, podría acaparar una mayor parte del mercado de servidores de IA en el futuro.

Al igual que Nvidia, Supermicro también parece ser una sólida apuesta a largo plazo en IA. Pero ¿vale la pena comprarla en lugar de Nvidia?

El veredicto

Tanto Nvidia como Supermicro son empresas de alto crecimiento que se benefician enormemente de la proliferación de la IA. Por lo tanto, la elección de los inversores sobre qué acción podrían querer comprar en este momento se reducirá a la valoración. Supermicro es sustancialmente más barata que Nvidia en cuanto a sus múltiplos de beneficios y ventas.

SMCI PE Ratio Chart

Sin embargo, en términos del ratio precio/beneficios-crecimiento (PEG), la historia es un poco más interesante. Este indicador es una valoración prospectiva determinada al dividir el múltiplo de beneficios en los últimos doce meses de una empresa por el crecimiento de beneficios que se espera que entregue en un período futuro. Cualquier ratio PEG (positivo) inferior a 1 es visto por la mayoría de los inversionistas como indicativo de una acción a buen precio. Y en ese métrica, tanto Nvidia como Supermicro están infravaloradas.

SMCI PEG Ratio Chart

Por lo tanto, por lo menos según una medida prospectiva, tanto Nvidia como Supermicro son compras atractivas en este momento para cualquiera que busque añadir una acción de crecimiento a sus carteras. Más importante aún, ambas empresas parecen ser capaces de entregar el crecimiento excepcional que el mercado espera de ellas, gracias a las oportunidades lucrativas en las que se encuentran. Y es por eso que los inversores pueden considerar comprar cualquiera de las dos acciones, a pesar de las ganancias impresionantes que han tenido hasta ahora este año.

