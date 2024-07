Nvidia es una de las principales acciones de IA, pero no ignore estas 4 señales de advertencia.

Nvidia ha experimentado un aumento de más del 600% en sus acciones en los últimos dos años. Gran parte de este rally se debió al crecimiento del mercado de inteligencia artificial (IA), que impulsó las ventas de sus GPUs de centros de datos para el procesamiento de tareas complejas de IA.

La demanda insaciable del mercado de sus chips de centros de datos sigue superando su oferta disponible, y los analistas esperan que los ingresos de Nvidia aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 45% desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2027 (que finaliza en enero de 2027). Esperan que sus ganancias por acción (EPS) aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta del 51%.

Fuente de la imagen: Nvidia.

Así que aunque Nvidia ya vale más de $3 billones, aún podría tener mucho espacio para crecer. Pero antes de que los inversores compren esta acción que vuela alto, deberían prestar atención a estas cuatro señales de alerta que podrían poner fin inesperadamente a su histórico rally.

1. Se ha convertido en una apuesta total en chips de IA

En el año fiscal 2022 (que finalizó en enero de 2022), Nvidia generó el 46% de sus ingresos de sus GPUs para juegos, el 39% de sus GPUs de centros de datos y el resto de sus chips de visualización profesional, automóviles y OEM. Sin embargo, esa mezcla de productos cambió por completo en los dos años siguientes, ya que sus ventas de chips de centros de datos superaron a sus chips para juegos.

En el primer trimestre del año fiscal 2025, Nvidia generó el 87% de sus ingresos a partir de los chips de centros de datos, el 10% de los chips para juegos y el 3% restante de sus otras categorías. Generó $22.6 mil millones en ingresos de centros de datos en ese solo trimestre en comparación con sus ingresos totales de casi $27 mil millones para todo el año fiscal 2023. Esta expansión vertiginosa transformó a Nvidia de un fabricante de GPU más diversificado en una apuesta total en chips de IA.

Eso está bien si crees que Nvidia seguirá dominando el mercado de IA a medida que se expande. Pero si el mercado de IA se enfría repentinamente, la escasez de chips de Nvidia podría convertirse rápidamente en un exceso de oferta. Si su negocio de centros de datos se queda estancado, no puede apoyarse en el crecimiento de su segmento de juegos y otras divisiones más pequeñas para suavizar esas comparaciones interanuales.

2. Enfrenta desafíos regulatorios impredecibles

La abrumadora dependencia de Nvidia en el mercado de IA lo expone a muchos desafíos regulatorios impredecibles. Los reguladores de EE. UU. han endurecido repetidamente sus restricciones de exportación sobre los envíos de chips de IA a China, y esa presión podría llevar a los fabricantes de chips chinos a acelerar el desarrollo de sus propios chips de IA.

Regulaciones más estrictas para las tecnologías de IA generativa, que ya han entrado en vigor en Europa, podrían ahogar el crecimiento de la industria candente y llevar a las empresas a restringir sus compras de nuevos chips de IA. Las quejas sobre plagio masivo y otros problemas éticos también podrían obligar a las empresas de IA a expandirse a un ritmo más lento y más medido.

3. Enfrenta claras amenazas competitivas

Nvidia controla el 88% del mercado de GPU discretas, según JPR, pero su principal rival AMD ha estado lanzando aceleradores de IA más baratos. Las GPU Instinct MI300 de AMD ya han superado a las GPU H100 de Nvidia, que cuestan aproximadamente cuatro veces más, en términos de potencia de procesamiento bruto y uso de memoria en varios benchmarks de la industria. Intel también afirmó recientemente que sus nuevos aceleradores de IA Gaudi 3 son más rápidos y eficientes energéticamente que las GPU H100 de Nvidia.

Super Micro Computer, que creció rápidamente en los últimos años produciendo servidores de IA dedicados alimentados por los chips de Nvidia, también ha estado desarrollando nuevos servidores optimizados para los aceleradores de IA más baratos de AMD e Intel. Estos servidores más baratos podrían atraer a operadores de centros de datos con conciencia de costos y erosionar la cuota de mercado de Nvidia.

Mientras tanto, la oferta ajustada y los precios altos de Nvidia están llevando a sus principales clientes, incluidos OpenAI, Microsoft, Google de Alphabet y Amazon, a desarrollar sus propios aceleradores de IA de primera parte. Estos chips no amenazarán el crecimiento a corto plazo de Nvidia, pero podrían aflojar gradualmente su control férreo sobre el mercado de centros de datos a escala hiper.

4. Sus insiders son vendedores netos

Las acciones de Nvidia no son baratas a 49 veces las ganancias futuras y 26 veces las ventas de este año. Pero si tuviera el potencial de duplicarse o triplicarse nuevamente a corto plazo, sus valoraciones parecerían razonables y sus insiders deberían estar comprando más acciones.

Sin embargo, durante los últimos 12 meses, los insiders de Nvidia vendieron más de 4 veces más acciones de las que compraron. En los últimos tres meses, vendieron más de 52 veces más acciones de las que compraron. Esas ventas de insiders no necesariamente significan que la acción se dirige hacia un precipicio, pero es una tendencia preocupante que sugiere que su margen de crecimiento a corto plazo es limitado.

¿Es seguro comprar acciones de Nvidia?

Creo que aún vale la pena comprar acciones de Nvidia, pero los inversores no deben asumir que es una acción de crecimiento perfecta. Su transformación de una empresa de juegos en una de IA fue abrupta, y podría experimentar dolores de crecimiento significativos en los próximos años. Pero suponiendo que supere todos esos desafíos competitivos, regulatorios y macroeconómicos, debería seguir siendo una de las formas más fáciles de obtener beneficios de la expansión secular del mercado de IA.

¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?

Antes de comprar acciones de Nvidia, considera esto:

El equipo de analistas del Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren en este momento… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que se incluyeron podrían producir enormes ganancias en los próximos años.

Considera cuando Nvidia fue incluida en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $757,001!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rentabilidades de Stock Advisor a partir del 24 de junio de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Leo Sun tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 por $45 en Intel, llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft, llamadas cortas de agosto de 2024 por $35 en Intel y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia es una de las principales acciones de IA, pero no ignores estas 4 señales de alerta se publicó originalmente en The Motley Fool