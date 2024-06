Nvidia entra en territorio de corrección mientras la caída borra $430 mil millones

“

(Bloomberg) — Las acciones de Nvidia Corp. entraron en territorio de corrección el lunes, ya que una continua venta borró una cantidad histórica de valor para el fabricante de chips centrado en la inteligencia artificial.

La acción cayó un 6,7%, su tercera sesión negativa consecutiva y la mayor caída porcentual en un solo día desde abril. La caída de tres días borró aproximadamente $430 mil millones de la capitalización de mercado de Nvidia, la mayor pérdida de valor en tres días para cualquier empresa en la historia, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones cayeron un 13% durante el período, superando el umbral del 10% que representa una corrección. La caída afectó a los fabricantes de chips con el índice de la Bolsa de Valores de Filadelfia cayendo un 3% el lunes. Broadcom Inc. cayó un 4% mientras que Qualcomm Inc. cayó un 5,5% y ARM Holdings Plc se desplomó un 5,8%. Las acciones listadas en EE. UU. de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. perdieron un 3,5%.

La caída puso la valoración de Nvidia por debajo de la marca de los $3 billones y por debajo tanto de Microsoft Corp. como de Apple Inc. en tamaño. Nvidia reclamó brevemente el título como la mayor acción del mundo la semana pasada.

“A corto plazo, es plausible que los inversores comiencen a sufrir fatiga de AI o se preocupen más ampliamente por la concentración del índice”, dijo Neville Javeri, gestor de cartera y jefe del equipo Empiric LT Equity de Allspring Global Investments.

A pesar de la caída, Nvidia sigue subiendo casi un 140% este año, lo que la convierte en la segunda mejor acción entre los componentes del índice S&P 500, detrás de Super Micro Computer Inc., otro favorito en el juego de la inteligencia artificial.

La acción sufrió una disminución de alrededor del 20% a principios de este año, aunque rápidamente volvió a alcanzar máximos históricos.

A pesar de que los inversores han acudido en masa a Nvidia debido a la demanda desmesurada de sus chips utilizados en el procesamiento de AI, la magnitud del rally de Nvidia —que aumentó aproximadamente un 240% a lo largo de 2023— ha subrayado las preocupaciones sobre su valoración. La acción se negocia a 21 veces las ventas estimadas durante los próximos 12 meses, lo que la convierte en la más cara del S&P 500 por esta medida. Sin embargo, sigue siendo muy apreciada en Wall Street. Casi el 90% de los analistas seguidos por Bloomberg recomiendan comprar, y el objetivo de precio medio de los analistas apunta a un alza de aproximadamente un 12% desde los niveles actuales.

“El impulso en Nvidia y las acciones de AI en general ha sido asombroso”, dijo Charlie Ashley, gestor de cartera en Catalyst Funds. “En términos de inversión, no sería un contrario en este momento”.

