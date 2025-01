Nvidia, el Nuevo Rey de las Conferencias.

Hubo varios anuncios interesantes hechos durante el Keynote del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en el CES 2025, incluyendo una nueva generación de GPUs para gaming RTX 50 y un próximo “supercomputador AI personal” llamado Proyecto Digits, del tamaño de un Mac Mini y con un valor de $3,000. Pero lo más interesante para mí fue la escala del Keynote en sí: más de 6,000 asistentes en una arena en Mandalay Bay en Las Vegas. Solo míralo: parecía más un concierto de rock que un evento tecnológico.

Nosotros — incluido este servidor (y evidentemente) también — en la punditocracia de Cupertino a menudo divagamos sobre los pros y contras de los keynotes de Apple post-Covid pre-filmados versus los keynotes en vivo pre-Covid. El argumento a favor del nuevo formato pre-filmado es que, sin importar cuán grande haya sido la audiencia en vivo (y para Apple eso se limitaba a alrededor de 5,000 personas para keynotes de la WWDC en Moscone West y el Centro de Convenciones de San José), varias órdenes de magnitud más personas lo ven en video, por lo que el formato debería estar optimizado para el video, no para una audiencia en vivo. El formato pre-filmado también permite a Apple abordar más temas y traer más presentadores, más rápidamente. Por supuesto, todo se ve mejor y más pulido. Y porque todo está pre-filmado, las demostraciones no solo nunca fallan, ni siquiera titubean. Pero también se puede argumentar que las demostraciones, en particular, son un contra, no un pro, del nuevo formato — como escribí hace algunos meses sobre algunos fallos en demostraciones de IA en un evento de Google, las demostraciones en vivo llevan un verdadero drama, y como mencioné en una nota al pie en septiembre, echo de menos el drama de las demostraciones en vivo de Apple en particular.

Pero lo que me llamó la atención sobre el tamaño del lugar y la entusiasmo de la audiencia del Keynote de Nvidia en el CES es algo mucho más general sobre los eventos en vivo que simplemente el drama de las demostraciones en vivo. Hay magia en una audiencia en vivo. Simplemente importa. La gira Eras de Taylor Swift, que llenó estadios y estableció récords, fue una sensación mundial porque fue una experiencia compartida entre fanáticos entusiastas. Ella seguiría siendo increíblemente popular si no hubiera hecho esa gira, pero es más popular porque lo hizo. Asistir a un evento deportivo en vivo es profundamente diferente que verlo por TV. Y como los aficionados al deporte aprendieron en 2020, ver deportes por TV se siente raro, plano y sin emoción si no hay una audiencia en vivo presente en el evento.

Apple dominaba eso en el mundo de la tecnología. Incluso cuando Apple era, en cuanto a capitalización de mercado y participación de mercado, una empresa más pequeña, tenía una parte desproporcionada de la atención del mundo para sus keynotes en vivo. Eso se debe en parte a que Apple siempre ha tenido fanáticos de sus productos de formas que ninguna otra empresa en tecnología tiene, en parte porque Apple trabajaba (y trabaja) mucho más duro en sus keynotes que cualquier otra empresa, y en parte porque Steve Jobs en persona era tan espectacularmente talentoso y carismático como presencia en el escenario. Hasta que Apple se alejó de la Macworld Expo de IDG a partir de 2010, Apple convirtió por sí sola los keynotes de la Macworld en un rival, en términos de atención, para todo el CES. El keynote más famoso de la historia, presentando el iPhone original, se entregó en la Macworld Expo en San Francisco el 9 de enero de 2007. Nadie recuerda absolutamente nada del keynote del CES 2007, que Bill Gates entregó al día siguiente en Las Vegas. Apuesto a que el propio Bill Gates no recuerda nada de ese keynote.

Hasta que Apple dejó de hacer keynotes en vivo de la WWDC, esos keynotes de la WWDC eran eventos. El entusiasmo no disminuyó ni un ápice sin Steve Jobs. La respuesta a la pregunta de qué empresa realizaba los keynotes que atraían a las audiencias en vivo grandes y entusiastas era siempre Apple. Y simplemente se alejaron de eso. Invitar a unos pocos miles de desarrolladores a ver los nuevos keynotes pre-filmados de la WWDC en el césped de Apple Park está bien, pero es una vibra diferente. Ver una película en vivo no es una actuación en vivo.

Claramente hay una nueva respuesta a la pregunta de qué empresa realiza los keynotes que atraen a las audiencias en vivo grandes y entusiastas: Nvidia.