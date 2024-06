Nvidia ejecutó una división de acciones de 10 por 1. Aquí está lo que sucedió las últimas 5 veces que las acciones de inteligencia artificial (IA) se dividieron.

"

Nvidia (NASDAQ: NVDA) recientemente llevó a cabo una división de acciones de 10 por 1 para reiniciar su precio de las acciones, que había subido un 725% durante los 18 meses anteriores. La fuerza impulsora detrás de ese rendimiento fue el creciente interés en la inteligencia artificial. Sin embargo, ahora las probabilidades están en contra de Nvidia. La historia dice que la acción se dirige hacia una fuerte caída.

Nvidia anunció su división de acciones el 22 de mayo, y su precio de las acciones ha aumentado un 33% desde entonces. Pero desde 2010, las empresas han visto que sus precios de las acciones aumentan en promedio solo un 18.3% durante los 12 meses siguientes a un anuncio de división de acciones, según Bank of America. Eso implica aproximadamente un 15% de baja para Nvidia en los próximos 11 meses.

Aún más preocupante, Nvidia ha perdido consistentemente impulso después de divisiones de acciones anteriores. Así es como ha sido las últimas cinco veces.

Nvidia ha tenido un desempeño generalmente pobre después de las divisiones de acciones

Nvidia ha completado seis divisiones de acciones desde que es una empresa pública. Las últimas cinco divisiones se enumeran en la tabla a continuación, junto con la apreciación (o depreciación) del precio de las acciones en los siguientes seis meses, un año y dos años. En general, Nvidia ha tenido un mal desempeño después de las divisiones de acciones.

Fecha de la División de Acciones

Retorno a 6 Meses

Retorno a 1 Año

Retorno a 2 Años

Junio 2000

(50%)

28%

(52%)

Septiembre 2001

44%

(72%)

(49%)

Abril 2006

63%

1%

(6%)

Septiembre 2007

(45%)

(70%)

(53%)

Julio 2021

30%

(4%)

145%

Promedio

8%

(23%)

(3%)

Fuente de datos: YCharts.

Como se muestra arriba, Nvidia tuvo un retorno promedio del 8% durante el periodo de seis meses después de las divisiones de acciones pasadas. Pero las acciones cayeron en promedio un 23% durante el primer año, y todavía estaban un 3% abajo en promedio después de dos años. El rendimiento pasado nunca es una garantía de resultados futuros, pero podemos aplicar esa información a la situación actual para hacer una conjetura educada.

Específicamente, las acciones de Nvidia han avanzado un 4% desde que la compañía ejecutó su división de acciones de 10 por 1 el 7 de junio. Eso implica un alza del 4% hasta diciembre de 2024. Pero implica una baja del 27% para junio de 2025 y una baja del 7% hasta junio de 2026. Sin embargo, hacer comparaciones con la situación actual es difícil porque las últimas cinco divisiones de acciones ocurrieron cerca de caídas del mercado.

Lo más destacado, la burbuja de las punto com se convirtió en un mercado bajista entre marzo de 2000 y octubre de 2002, durante el cual el S&P 500 cayó un 49%. Y la crisis de las hipotecas subprime se convirtió en un mercado bajista entre octubre de 2007 y marzo de 2009, durante el cual el S&P 500 cayó un 57%.

La quinta división de acciones también ocurrió en estrecha proximidad a un mercado bajista. El S&P 500 se desplomó un 25% entre enero de 2022 y octubre de 2022. Pero los accionistas de Nvidia probablemente se salvaron de fuertes pérdidas por el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, la aplicación de inteligencia artificial generativa que provocó una demanda sin precedentes de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia.

La historia continúa

Los analistas de Wall Street ven a Nvidia como un líder a largo plazo en inteligencia artificial

Nvidia se especializa en computación acelerada, una disciplina que emplea hardware y software especial para acelerar cargas de trabajo complejas de centros de datos como análisis e inteligencia artificial. Nvidia tiene más del 90% del mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para centros de datos, y hasta un 95% del mercado de chips de inteligencia artificial.

Una razón de ese éxito es el hardware superior. Los sistemas de Nvidia regularmente establecen récords en las pruebas de referencia de MLPerf, que ofrecen evaluaciones imparciales del hardware y software de inteligencia artificial en casos de uso de entrenamiento e inferencia. Los analistas de Forrester Research escribieron recientemente, "Nvidia marca el ritmo para la infraestructura de inteligencia artificial en todo el mundo. Sin las GPU de Nvidia, una inteligencia artificial moderna no sería posible".

Otra razón de ese éxito es el extenso software. El lenguaje de programación CUDA de Nvidia facilita a los desarrolladores entrenar modelos de inteligencia artificial y crear aplicaciones aceleradas por GPU. La plataforma CUDA comprende cientos de bibliotecas y frameworks de software que agilizan el desarrollo. Ningún otro fabricante de chips ofrece un ecosistema de software de apoyo comparable.

Finalmente, Nvidia también proporciona hardware de centro de datos más allá de las GPU, incluyendo unidades de procesamiento central (CPU) y equipos de redes optimizados para inteligencia artificial. Los primeros se están acercando a una línea de productos de varios miles de millones de dólares, y los últimos ya son un negocio de $12 mil millones. Además, Nvidia complementa su portafolio de hardware con software por suscripción y servicios en la nube que ayudan aún más a los desarrolladores a construir y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial.

En resumen, Nvidia ofrece una plataforma de computación acelerada de pila completa, lo que le otorga a la empresa una ventaja competitiva casi insuperable. Considere los siguientes comentarios de los analistas de Wall Street.

Harlan Sur de JPMorgan Chase espera que Nvidia se mantenga uno o dos pasos por delante de los competidores debido a su estrategia de pila completa, gran ecosistema de desarrolladores de CUDA e innovación rápida de productos.

Jim Kelleher de Argus escribió recientemente, "La experiencia, liderazgo de mercado y continuas inversiones de Nvidia en nuevas tecnologías la ponen varias generaciones por delante de sus rivales y le otorgan una ventaja competitiva sostenible".

Angelo Zino de CFRA escribió recientemente, "En el lado del software, el foso competitivo de [Nvidia] parece más fuerte que nunca dado su capacidad para controlar toda la pila".

Brian Colello de Morningstar dice que "Nvidia no solo tiene una ventaja en hardware, sino que se beneficia de altos costos de cambio para los clientes en torno a CUDA, lo que hace improbable que otro proveedor de GPU emerja como líder en entrenamiento de inteligencia artificial".

Vale la pena comprar acciones de Nvidia, a pesar de su tendencia a declinar después de divisiones de acciones

Nvidia ha reportado resultados financieros impresionantes en los últimos trimestres. La tabla a continuación proporciona detalles sobre el crecimiento de los ingresos y las ganancias netas no GAAP.

Nvidia ha crecido los ingresos y las ganancias netas no GAAP a un ritmo de tres dígitos en los últimos cuatro trimestres. Nota: El primer trimestre del año fiscal 2025 finalizó el 28 de abril de 2024.

En el futuro, los analistas de Wall Street piensan que el beneficio por acción de Nvidia aumentará un 32% anualmente en los próximos tres a cinco años. Esa estimación sitúa su valoración actual de 74 veces las ganancias en algún punto entre razonable y caro.

Personalmente, creo que los inversores centrados en el crecimiento deberían tener una posición en Nvidia. Cualquiera que carezca de esa posición debería considerar comprar algunas acciones hoy, siempre y cuando estén cómodos con los riesgos. Nvidia ha tenido un mal desempeño históricamente después de divisiones de acciones, y las acciones podrían desplomarse si la empresa no cumple con las elevadas expectativas de ganancias de Wall Street.

JPMorgan Chase es un socio publicitario de The Ascent, una compañía de Motley Fool. Bank of America es un socio publicitario de The Ascent, una compañía de Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Bank of America, JPMorgan Chase y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia Ejecutó una División de Acciones de 10 por 1. Esto es lo que sucedió las Últimas 5 Veces que la Acción de Inteligencia Artificial (IA) se Dividió. fue publicado originalmente por The Motley Fool

"