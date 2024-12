Nvidia Compró 6 Acciones de Inteligencia Artificial (IA), pero Esta 1 Ha Despegado Más

Nvidia (NASDAQ: NVDA) es una de las empresas más grandes del mundo. Su capitalización de mercado asciende a $3.3 billones a partir de este escrito, con $3 billones de ese valor agregado en los últimos dos años solamente.

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia para centros de datos son el estándar de oro para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA), y son el principal impulsor detrás del increíble crecimiento de la empresa. Durante el último año, el CEO Jensen Huang ha compartido algo de la buena fortuna de Nvidia invirtiendo en otras acciones de IA.

Nvidia comenzó a invertir en acciones de IA a finales de 2023. Según su última presentación 13-F ante la Comisión de Valores y Bolsa, que se publicó hace unas semanas, ahora posee seis de ellas:

Applied Digital Corp, que construye centros de datos para clientes.

Arm Holdings, que ayuda a las empresas de semiconductores a diseñar chips de computación avanzados.

Nano-X Imaging, que desarrolla software de IA para mejorar la eficiencia de la imagen médica.

Recursion Pharmaceuticals, que utiliza IA para transformar el proceso de descubrimiento de medicamentos.

Serve Robotics, que desarrolla robots de entrega autónomos.

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), que es un líder en tecnologías de IA conversacional.

Arm Holdings recibió la mayor inversión, con la posición de Nvidia valiendo $280 millones al final del tercer trimestre de 2024 (finalizado el 30 de septiembre). Eso representa más de la mitad del valor de toda la cartera de Nvidia.

Las acciones de Arm han subido alrededor del 77% desde que Nvidia las compró, pero eso no se compara con el rendimiento del 271% generado por SoundHound AI. La posición de Nvidia en SoundHound es relativamente pequeña, con un valor de solo $13.6 millones basado en su precio de acciones actual de $7.88, pero claramente eso no ha impedido que los inversores se apresuren a comprarla.

Entonces, ¿es demasiado tarde para seguir el ejemplo de Nvidia?

La mayoría de las aplicaciones de chatbot generativas de IA más populares funcionan mejor cuando los usuarios ingresan indicaciones en forma de texto, pero SoundHound es un líder en IA conversacional, que puede entender indicaciones de voz y responder de manera correspondiente.

El software de SoundHound se utiliza principalmente en las industrias automotriz, hotelera y de restaurantes de servicio rápido. Sin embargo, adquirió Amelia hace unos meses, que es otra empresa especializada en IA conversacional. Ayuda a las organizaciones a crear agentes virtuales alimentados por IA para atender a sus clientes y empleados, y el acuerdo está ayudando a SoundHound a expandirse a otras industrias como servicios financieros, seguros, atención médica y más.

Gigantes automotrices como Mercedes-Benz y Stellantis (hogar de Jeep, Dodge y Chrysler) son dos de los principales clientes del software de SoundHound. Su producto Chat AI permite a esas marcas instalar un asistente de voz de IA en sus vehículos, para que los conductores puedan solicitar información sobre el clima, el mercado de valores e incluso el estado de su vuelo camino al aeropuerto.

Los conductores también pueden decir adiós a los manuales de instrucciones físicos porque el software Vehicle Intelligence de SoundHound conoce todo sobre las características y funciones de sus autos, y pueden solicitarlo en cualquier momento.

En la industria de restaurantes, cadenas populares como Chipotle, Krispy Kreme y Papa John’s utilizan el software de SoundHound. La compañía ofrece un sistema de pedidos de IA que se puede utilizar para aceptar pedidos telefónicos, en la tienda e incluso pedidos en el drive-thru sin intervención humana. También desarrolló un producto llamado Employee Assist, al que los empleados pueden recurrir en cualquier momento si necesitan información sobre las políticas de la tienda o los elementos del menú.

SoundHound generó un récord de $25.1 millones en ingresos durante el tercer trimestre de 2024, lo que representó un aumento impresionante del 89% respecto al mismo período del año anterior. SoundHound incluyó parte de los ingresos de Amelia por primera vez, lo que ayudó a impulsar ese crecimiento.

La adquisición agregó otros beneficios como la diversificación de clientes; el 90% de los ingresos de SoundHound provenían de la industria automotriz en el tercer trimestre del año pasado, mientras que ahora tiene seis industrias diferentes que representan entre el 5% y el 25% de sus ingresos totales. Esa es una de las principales razones por las que SoundHound acaba de aumentar significativamente su pronóstico para 2024 y 2025.

Ahora espera generar entre $82 millones y $85 millones este año (en comparación con su pronóstico anterior de $80 millones), lo que sería un aumento del 82% en comparación con 2023 en el punto medio del rango.

Luego espera generar entre $155 millones y $175 millones en ingresos en 2025 (en comparación con su pronóstico anterior de $150 millones), lo que apunta a un crecimiento acelerado del 97% en el punto medio del rango.

Pero hay más. SoundHound le dijo a los inversores que tiene una cartera de pedidos de más de $1 billón, que espera convertir en ingresos en los próximos seis años.

SoundHound está perdiendo bastante dinero. Quemó $21.7 millones según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) durante el tercer trimestre (recuerda, eso fue con solo $25.1 millones en ingresos). La compañía solo tiene $136 millones en efectivo en mano, por lo que no puede permitirse perder dinero a este ritmo por mucho tiempo.

De hecho, SoundHound anunció recientemente una nueva instalación de capital de equity en mercado que le permitirá recaudar $120 millones adicionales mediante la emisión de más acciones. Esto ayudará a asegurar el futuro de la empresa, pero también diluirá a los accionistas existentes, lo que podría traducirse en pérdidas para los inversores que compren las acciones hoy.

Basado en los ingresos de los últimos doce meses de SoundHound y su capitalización de mercado actual de $3.2 mil millones, sus acciones cotizan a un ratio precio/ventas (P/S) de 37.5. ¡Eso lo hace aún más caro que Nvidia! Eso no tiene mucho sentido, considerando que Nvidia tiene un historial de éxito de décadas, además de un sólido balance financiero, resultados financieros sólidos y los mejores chips de IA del mundo:

SOUN PS Ratio data by YCharts

La previsión de ingresos de SoundHound para 2025 hace que las acciones parezcan mucho más baratas en una base futura. Sin embargo, sigue siendo una forma muy especulativa de invertir en la industria de IA, por lo que es importante poner solo el dinero que pueda permitirse perder.

Después de todo, Nvidia es una empresa de $3.3 trillones, por lo que probablemente no esté preocupada por perder los $13.6 millones que tiene actualmente invertidos en acciones de SoundHound si las cosas no funcionan.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si estás preocupado de que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos doble down en 2009, ¡tendrías $358,460!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos doble down en 2008, ¡tendrías $44,946!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando hicimos doble down en 2004, ¡tendrías $478,249!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres increíbles empresas, y es posible que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Retornos de Stock Advisor a partir del 2 de diciembre de 2024

Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chipotle Mexican Grill, Nvidia y Serve Robotics. The Motley Fool recomienda Stellantis y recomienda las siguientes opciones: posiciones cortas de diciembre 2024 $54 en Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia Bought 6 Acciones de Inteligencia Artificial (IA), pero Esta 1 Ha Sido la Más Exitosa fue publicada originalmente por The Motley Fool