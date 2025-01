Nvidia cae un 18% y las acciones tecnológicas se desploman mientras DeepSeek de China asusta a los inversionistas.

DeepSeek lanzó un modelo la semana pasada que desafió la oferta de OpenAI en precio y capacidad. Nvidia sufrió una caída de hasta el 18% el lunes, ya que los inversores reaccionaron ante un nuevo modelo de IA de China. DeepSeek ha desafiado las narrativas del mercado en torno a la IA, las valoraciones y el alto gasto. Otras acciones vinculadas al comercio de IA cayeron, incluyendo Broadcom, Microsoft y Alphabet. Las acciones del titán de chips Nvidia se desplomaron el lunes debido a los temores del mercado sobre una nueva herramienta de inteligencia artificial de una startup en China. Las acciones de Nvidia bajaron hasta un 17,7% el lunes por la mañana, operando lo más bajo posible a $117.26. Las acciones se recuperaron ligeramente para operar en $120.56 justo antes del mediodía, hora del este. Las acciones tecnológicas fueron golpeadas después de un lanzamiento inesperado por parte de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek que asustó a los inversores. El Nasdaq 100 cayó alrededor del 3% y el S&P 500 bajó casi un 2%. Microsoft cayó casi un 4% poco antes del mediodía, mientras que Palantir cayó un 6% y Alphabet bajó un 3%. El fabricante holandés de equipos de chips ASML también cayó un 7.7% en Ámsterdam. En Asia, el inversor de OpenAI SoftBank cayó más del 8%, mientras que Tokyo Electron bajó un 4.9%. Las compañías de chips japonesas Disco Corp y Advantest, un proveedor clave de Nvidia, también cayeron un 1.8% y un 8.6% respectivamente. Las caídas se producen después de que DeepSeek presentara un nuevo modelo de IA insignia llamado R1 que muestra un nuevo nivel de “razonamiento”. La solución del laboratorio de IA chino, publicada en un paper el pasado lunes, estuvo cerca en capacidad del modelo de OpenAI mientras que siendo mucho más barata. OpenAI lanzó completamente o1 – “modelos diseñados para pasar más tiempo pensando antes de responder” – con una recepción positiva en diciembre. DeepSeek ha demostrado lo rápido que puede cerrar la brecha, provocando temores entre inversores, políticos y desarrolladores sobre cuánto tiempo puede mantener Estados Unidos la supremacía en la carrera de IA. “Aunque no ofrecen la tecnología de vanguardia de las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia, la eficacia de la versión de presupuesto y la disposición de DeepSeek a compartir su know-how pueden empezar a minar la dominancia de Nvidia”, dijo Susannah Streeter de Hargreaves Lansdown. Streeter añadió que pareciera que están surgiendo esferas de influencia de IA competidras entre EEUU y China. Dan Ives de Wedbush Securities escribió en un informe matutino que la caída relacionada con la IA representaba una rara oportunidad de compra, especialmente para Nvidia. “Ninguna empresa Global 2000 de EEUU va a utilizar una startup china como DeepSeek para lanzar su infraestructura y casos de uso de IA”, escribió. “Al final del día, sólo hay una compañía de chips en el mundo lanzando casos de uso autónomos, robóticos y de IA más amplios y esa es Nvidia.” Desde el lunes pasado, la aplicación de DeepSeek ha alcanzado el primer lugar en la lista de las aplicaciones gratuitas más populares de la App Store de Apple. El inversor de Silicon Valley Marc Andreessen escribió en X que R1 de DeepSeek era uno de “los avances más asombrosos e impresionantes” que jamás había visto. El presidente Donald Trump está presionando para acelerar el desarrollo de IA en EEUU. Firnó una orden ejecutiva el jueves pidiendo a EEUU “sostener y mejorar la dominación global de la IA de América” y anunció un proyecto de inversión en infraestructura de IA del sector privado de hasta $500 mil millones llamado Stargate. “La supercarrera de IA está viendo surgir nuevos contrincantes y no todos lo van a ganar. Las empresas que disfrutaron de la ventaja de ser los primeros ahora estarán bajo presión para lanzar algo aún mejor o quedarse atrás”, dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, en una nota matutina. “Estos movimientos del mercado sugieren que los inversores están preocupados por la interrupción de lo que hasta ahora ha sido un camino fácil para la mayoría de las acciones relacionadas con el tema de la IA.” La oferta de alto rendimiento de bajo presupuesto de DeepSeek también “pondrá en duda la necesidad de gastar cientos de miles de millones de dólares en chips y desarrollo de Nvidia en el futuro”, dijo Joshua Mahony de Scope Markets. Los avances de DeepSeek muestran que la enorme inversión realizada por las Big Tech no las ha hecho impenetrables a la competencia china, dijo. Sin embargo, podría haber aspectos positivos para las empresas no tecnológicas de EEUU. “El potencial para que las empresas obtengan los beneficios de la IA a una fracción del costo podría ser una buena noticia para el mercado en general”, dijo Mahony. Se esperan una serie de informes de ganancias de las Big Tech esta semana, con actualizaciones de Meta, Microsoft, Apple y Tesla. Muchos han gastado sumas enormes en IA y los inversores evaluarán cuándo, o si, es probable que se obtengan retornos sobre la inversión. Corrección: 27 de enero de 2025 – Una versión previa de esta noticia indicaba incorrectamente la fuente de la financiación detrás del proyecto de IA de Stargate. Un consorcio del sector privado, no la administración Trump, está financiando la iniciativa. Leer el artículo original en Business Insider.