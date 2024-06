Nvidia, Apple y Microsoft podrían ayudar a que este fondo cotizado (ETF) de división de acciones convierta $200,000 en $1 millón

La inteligencia artificial (IA) está creando un valor tremendo en el mercado. El año pasado, el entusiasmo por la IA llevó a una empresa, Nvidia, a una valuación de varios billones de dólares, convirtiéndola en la empresa de chips para centros de datos más poderosa del mundo para procesar cargas de trabajo de IA.

Revoluciones tecnológicas pasadas han dejado en claro que elegir ganadores y perdedores a largo plazo no es fácil, y no lo será con la revolución de la IA tampoco. Muchas de las principales empresas de internet de la era de las puntocom a principios de siglo que la gente apostó temprano ya no existen. Y luego están empresas como Amazon, que empezaron haciendo una cosa y luego descubrieron que eran sus negocios secundarios los que realmente generaban más beneficios. ¿Quién sabía que Amazon, especialista en comercio electrónico, eventualmente se convertiría en la empresa de computación en la nube más grande del mundo cuando empezó a desarrollar sus propios sistemas de servidores para manejar mejor sus transacciones de comercio electrónico?

¿Por qué elegir un único ganador cuando un ETF puede ayudar a elegirlos a todos?

Hay una solución bastante simple para los inversores que buscan beneficiarse de la IA y que no se sienten cómodos eligiendo los ganadores por sí mismos. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen una excelente manera de comprar docenas o incluso cientos de acciones de IA empaquetadas de forma ordenada en un solo valor, eliminando la necesidad de elegir ganadores y perdedores. El iShares Expanded Tech Sector ETF (NYSEMKT: IGM) está lleno de principales acciones de IA, y tiene un espectacular historial a largo plazo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

El iShares Expanded Tech Sector ETF acaba de completar una división de acciones

El ETF de iShares entregó un rendimiento anual compuesto del 20,7% en los últimos cinco años, aplastando la ganancia anual promedio del 15,7% en el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) en el mismo período.

Los sólidos rendimientos catapultaron al ETF a $512 por acción en marzo, lo que lo hacía algo inaccesible para inversores pequeños. Para resolver ese problema, iShares llevó a cabo una división de acciones de 6 a 1 que aumentó el número de acciones en circulación seis veces y redujo orgánicamente su precio por acción en una cantidad proporcional. Ahora los inversores pueden adquirir una acción del ETF por alrededor de $94.

Eso es una buena noticia porque inversores de todos los niveles de experiencia ahora tienen la oportunidad de aprovechar el sólido impulso del ETF gracias a vientos favorables como la IA. Así es como podría convertir una inversión de $200,000 en $1 millón a largo plazo. (Pero no te preocupes; los inversores con cualquier saldo inicial pueden obtener una ganancia cinco veces mayor si este escenario se materializa).

Una cartera diversa de acciones de tecnología e IA

El ETF de iShares se estableció en 2001, por lo que ha invertido a través de varias oleadas tecnológicas impulsadas por cosas como el comercio electrónico, dispositivos smartphone, software empresarial, computación en la nube y ahora, IA.

Ha acumulado una gran cartera de 278 diferentes acciones, aunque está fuertemente ponderado hacia sus cinco principales posiciones, que representan el 42,9% del valor total del fondo:

Principales Acciones del ETF de iShares Expanded Tech Sector

Peso de la Cartera del ETF

1. Nvidia

11,03%

2. Apple

10,00%

3. Microsoft

8,51%

4. Meta Platforms

7,76%

5. Alphabet Clase A

5,58%

Fuente de datos: iShares. Las ponderaciones de la cartera son precisas a partir del 13 de junio de 2024 y están sujetas a cambios.

Los ingresos de centros de datos de Nvidia se dispararon un 427% a $22,6 mil millones en su último trimestre, y la compañía todavía no puede satisfacer la demanda de sus chips de procesamiento de gráficos (GPUs) diseñados para cargas de trabajo de IA. Nvidia fue valorado en $360 mil millones a principios de 2023; ahora vale una impresionante $3,2 billones, por lo que su posición en la cima de este ETF no debería sorprender.

Apple acaba de presentar una serie de características de IA propias, que estarán alimentadas por una combinación de su propia tecnología y el ChatGPT de OpenAI. Hay más de 2,2 mil millones de dispositivos activos de Apple en todo el mundo liderados por el emblemático iPhone, por lo que esta empresa podría convertirse pronto en el mayor distribuidor de IA para consumidores.

Por otro lado, Microsoft está ayudando a las empresas a acceder a los últimos modelos de IA a través de su plataforma en la nube Azure, que pueden utilizar para desarrollar sus propias aplicaciones. Además, la empresa acordó invertir otros $10 mil millones en OpenAI en enero de 2023, y está integrando los últimos modelos GPT-4 en aplicaciones de software populares como Word, PowerPoint y Outlook.

Microsoft, Apple y Nvidia son las únicas empresas que actualmente valen al menos $3 billones.

Además de sus cinco principales tenencias, el ETF de iShares también posee participaciones en empresas que utilizan la IA para mejorar sus negocios existentes. Netflix utiliza la IA para alimentar el motor de recomendaciones en su plataforma de streaming, y Salesforce utiliza la IA para ofrecer más valor a los clientes de su software de gestión de relaciones.

Por último, los inversores también encontrarán acciones de centros de datos e infraestructura de IA como Advanced Micro Devices y Oracle en este ETF.

Convertir $200,000 en $1 millón

El ETF de iShares generó un rendimiento anual compuesto del 10,6% desde 2001, pero la proliferación de tecnologías como el software, la computación en la nube y la IA ha acelerado ese rendimiento anual al 19,7% en los últimos 10 años.

La siguiente tabla muestra cuánto tiempo podría tardar el ETF de iShares en convertir una inversión de $200,000 en $1 millón bajo tres escenarios:

Escenario 1: El ETF vuelve a su rendimiento anual compuesto a largo plazo del 10,6%.

Escenario 2: El ETF ofrece un rendimiento promedio anual compuesto del 15,2% (punto medio de los escenarios 1 y 3).

Escenario 3: El ETF continúa ofreciendo un rendimiento anual compuesto del 19,7%.

Saldo Inicial

Rendimiento Anual Compuesto Promedio

Tiempo para Alcanzar $1 Millón

$200,000

10,6%

16 años

$200,000

15,2%

12 años

$200,000

19,7%

9 años

Cálculos del autor.

Como se puede ver, el ETF puede ofrecer una ganancia cinco veces mayor en los próximos 16 años incluso si su ganancia anual compuesta vuelve a ser del 10,6%. Pero la industria de la IA aún está en pañales, con estimaciones en Wall Street que sugieren que podría sumar entre $7 billones y $200 billones a la economía global en la próxima década. Los escenarios 2 o 3 podrían hacerse realidad si se desbloquea ese valor.

Dicho esto, es probable que este ETF tenga un rendimiento inferior si la IA no cumple con las expectativas. Acciones como Meta Platforms y Netflix podrían ayudar a amortiguar las pérdidas porque tienen negocios existentes potentes fuera de la IA, pero otras acciones como Nvidia casi con seguridad la arrastrarían hacia abajo.

¿Deberías invertir $1,000 en iShares Trust – iShares Expanded Tech Sector ETF en este momento?

Antes de comprar acciones en iShares Trust – iShares Expanded Tech Sector ETF, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y iShares Trust – iShares Expanded Tech Sector ETF no estaba entre ellas. Las 10 acciones que hicieron la lista podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $808,105!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para alcanzar el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Vea las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 10 de junio de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle y Salesforce. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: larga de enero de 2026 $395 calls en Microsoft y corta de enero de 2026 $405 calls en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Nvidia, Apple y Microsoft podrían ayudar a que este ETF con división de acciones convierta $200,000 en $1 millón fue publicado originalmente por The Motley Fool