Nvidia, Apple, Broadcom y más

Aquí están las principales recomendaciones en Wall Street el viernes: Goldman Sachs actualiza Robinhood a comprar desde neutral Goldman Sachs dice que Robinhood tiene “un crecimiento de ganancias de primera clase.” “Assumimos la cobertura de Robinhood Markets (HOOD) y la actualizamos a Comprar desde Neutral, con un precio objetivo de $46…” Jefferies rebaja a Deere a mantener desde comprar Jefferies degradó la acción principalmente por valoración. “Rebajamos las acciones de Deere de Comprar a Mantener principalmente por valoración, ya que la acción ha subido tras los resultados del cuarto trimestre de 2024.” BMO actualiza a Republic Services a rendimiento superior de rendimiento de mercado BMO dice que la empresa de residuos es una de las mejores ideas de cara a 2025. “RSG sigue funcionando bien, y creemos que la empresa tiene la mejor configuración para 2025 entre sus pares.” UBS actualiza a Kingsoft Cloud a comprar desde neutral UBS dice que el crecimiento está listo para acelerar para la empresa de soluciones de computación en la nube. “Creemos que la sólida superación del tercer trimestre ha aumentado las expectativas de los inversores de un continuo crecimiento de ingresos y márgenes de beneficio de KC, respaldado por la IA y el apoyo del ecosistema de Kingsoft.” Goldman actualiza a Accenture a comprar desde neutral Goldman Sachs dice que la empresa de servicios profesionales tiene el mejor uso de inteligencia artificial de su clase. “Creemos que Accenture está entre las mejor posicionadas para captar una recuperación en el gasto discrecional.” KeyBanc reitera Apple como infraponderar La firma dice que las estimaciones de consenso siguen siendo demasiado altas para Apple. “Creemos que los datos en general parecen modestamente negativos para AAPL. No hemos visto signos de que el iPhone 16 esté impulsando cambios significativos en la actividad de actualización y las expectativas de consenso están disminuyendo (y probablemente tienen más margen para bajar, en nuestra opinión), pero la acción de AAPL sigue subiendo, aunque modestamente bajo el Nasdaq desde nuestra rebaja el 24 de octubre.” Needham inicia a Constellation Brands como comprar Needham dice que la empresa es “la mejor compañía que analizamos en el espacio de bebidas desde una perspectiva fundamental.” “Iniciamos la cobertura de STZ con una calificación de Comprar y un precio objetivo de $280.” UBS inicia a Glaukos como comprar UBS dice que la empresa de enfermedades oftálmicas tiene un potencial alcista. “Iniciamos la cobertura de las acciones de GKOS con una calificación de Compra y un precio objetivo de $182.” BMO actualiza a Weyerhaeuser a rendimiento superior desde rendimiento de mercado BMO dijo que la empresa maderera tiene un potencial alcista. “Estamos actualizando WY a Rendimiento Superior. Creemos que los mayores aranceles a las exportaciones de madera procedentes de CN [Canadá] llevarán a un aumento de los precios y beneficiarán a productores como WY con una mayor mezcla de producción en los EE. UU.” Goldman Sachs inicia a CBRE y Jones Lang Lasalle como comprar Goldman Sachs dice que es optimista sobre varias empresas de bienes raíces comerciales. “Mientras las acciones de este grupo han subido considerablemente en lo que va de año, vemos un potencial alcista adicional para las empresas que (i) tienen grandes exposiciones a los mercados de capitales y están ganando cuota de mercado (NMRK y JLL), (ii) tienen negocios grandes y resistentes con un alto crecimiento y márgenes altos (CBRE), y (iii) empresas que tienen un historial de complementar su asignación prudente a través de la reinversión interna, fusiones y adquisiciones selectivas y recompras de acciones.” Loop actualiza a Shopify a comprar desde mantener Loop dice que la empresa de plataforma de comercio electrónico es beneficiaria de la IA. “Creemos que los inversores están subestimando cómo Shopify está utilizando la IA no solo para servir mejor a sus comerciantes (notablemente, bajo el paraguas de Shopify Magic) sino también internamente (incluyendo en el soporte al cliente, ventas, recursos humanos e incluso contabilidad y finanzas).” Bank of America reitera Amazon como comprar La acción sigue siendo una de las mejores ideas de cara a 2025. “Amazon sigue siendo nuestra principal elección para la Gran Capitalización de EE. UU. dado el aumento previsto de la cuota de mercado, la expansión de márgenes y la exposición a la nube y la IA.” Guggenheim reitera a Tesla como vender Guggenheim dice que ve a Tesla informando números de entregas por debajo del consenso y la firma se mantiene con su calificación de vender. “Pronóstico de entregas del cuarto trimestre de 2024: Ahora vemos entregas del cuarto trimestre de 491K, menos que las 495K previas y bastante por debajo de la estimación actual del consenso. Esperamos un crecimiento en todas las regiones principales, pero nada de lo que estamos viendo en los datos respalda entregas de más de 500K en el cuarto trimestre.” Jefferies nombra a Caterpillar como una de las mejores elecciones de 2025 Jefferies dice que la empresa de maquinaria es una de las mejores ideas de cara al próximo año. “CAT es una apuesta en las tendencias globales de infraestructura y relocalización.” TD Cowen inicia a Clean Harbors como comprar TD Cowen dice que la empresa de servicios ambientales e industriales es beneficiaria de la relocalización. “CLH tiene una posición dominante en desechos peligrosos y creemos que el foso se ampliará con más fusiones y adquisiciones, lo que debería impulsar los precios y los márgenes.” Jefferies actualiza a TechnipFMC a comprar desde mantener Jefferies dice que ve una mejora de márgenes para la empresa de servicios energéticos. “FTI ‘casi duplicará las distribuciones a los accionistas’ en 2024 con cerca de $500m, la mayor parte a través de recompras de acciones.” Deutsche Bank reitera a Marvell y Broadcom como comprar y a Nvidia como mantener La firma dice que Marvell y Broadcom son sus principales ideas de cara a 2025 y que Nvidia sigue sobrevalorada en este momento. “Con NVDA subiendo ~+180% en lo que va de año y los fabricantes de silicio personalizado subiendo en promedio ~+55% en lo que va de año, creemos que un cambio en el enfoque de las inversiones en IA es algo que vale la pena vigilar, ya que vemos que la IA continúa evolucionando con MRVL y AVGO como nuestros nombres favoritos en el espacio.” Raymond James inicia a Abercrombie & Fitch como rendimiento superior La firma dice que el minorista tiene tracción en su turno. “Iniciamos la cobertura de Abercrombie & Fitch (ANF) con una calificación de Rendimiento Superior y un precio objetivo de $180.” JPMorgan inicia a Haemonetics como comprar JPMorgan dice que la empresa de servicios de sangre y plasma tiene “múltiples oportunidades.” “Estamos iniciando la cobertura de Haemonetics con una calificación de Sobreponderar y un precio objetivo para diciembre de 2025 de $116.” UBS actualiza a Peloton a neutral desde vender UBS dijo en su actualización de la acción que le gusta el nuevo CEO de la empresa. “Pasamos de Vender a Neutral en PTON con un precio objetivo de $10, ya que vemos 1) el soporte de EBITDA a través de más recortes de costes más allá de los anunciados $200M, impulsados principalmente por menores gastos operativos; 2) expectativas que se han ajustado a poco o ningún crecimiento en los próximos 2 años.” Bank of America actualiza a Altria a comprar desde neutral Bank of America dice que la empresa tabacalera es beneficiaria de Trump. “Hay algunos temas clave que creemos que deberían reforzar el sentimiento y tener potencial para revisiones de beneficios positivas, especialmente; 1) prioridades de la administración republicana. 2) Cualquier mejora en los bolsillos de los consumidores de bajos ingresos podría reactivar el canal de conveniencia, ayudando a las ventas de MO…” Bank of America actualiza a Molson Coors a comprar desde neutral Bank of America dice que ve un “mejor 2025” para la empresa de bebidas. “Subimos las acciones de TAP a Comprar desde Neutral y elevamos nuestro PO de $57 a $70, ahora basado en 11.6 veces (anteriormente 9.4 veces) nuestra estimación de EPS para el año fiscal 2025. Nuestro múltiplo más alto refleja nuestra visión de que 2025 será un año más normal ahora que TAP y la industria cervecera han digerido por completo la controversia de Bud Light.” Bank of America actualiza a Dollar General a comprar desde infraponderar Bank of America dijo en su doble actualización de la acción que su “estrategia de volver a lo básico está funcionando.” “Subimos DG a Comprar desde Infraponderar dado múltiples señales tempranas de que la Estrategia de ‘Volver a lo Básico’ de DG está funcionando, incluyendo: 1) posicionamiento significativamente mejorado del inventario (7% menos interanual por tienda), lo que ayuda a la ejecución en tiendas y centros de distribución; 2) niveles de stock un fuerte aumento de 180 puntos básicos vs. LY [el año pasado] (apoyando un aumento de las ventas).”