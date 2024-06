“Nvidia alcanzará una valoración de $6 billones para fin de año a medida que los inversores comiencen a darse cuenta de lo barata que está la acción”, dice el gerente de fondos de cobertura.

“

Las acciones de Nvidia siguen siendo baratas según el múltiplo de precio-ganancias adelantado, según un gestor de fondos de cobertura.

Eric Jackson espera que las acciones de Nvidia alcancen los $250 por acción para fin de año, duplicando los niveles actuales.

La capitalización de mercado de Nvidia podría llegar a los $6 billones, impulsada por las fuertes ventas de chips y la euforia de los inversores.

Las acciones de Nvidia están listas para continuar su desenfrenado rally hasta fin de año, según el gestor de fondos de cobertura Eric Jackson de EMJ Capital.

Jackson espera que las acciones de Nvidia alcancen los $250 para fin de año, lo que representa un potencial alza del 101% desde los niveles actuales.

Tal rally, de materializarse, valoraría a la compañía de chips de inteligencia artificial en asombrosos $6 billones.

Y todo se debe a que las acciones de Nvidia todavía son baratas en términos de valoración, según Jackson.

“En los últimos cinco años, el múltiplo promedio de precio-ganancias adelantado de Nvidia ha sido de 40 veces. Ayer, después de esta corrección de dos días, fue de 39 veces el precio-ganancias adelantado. Pero ha habido tres veces en los últimos cinco años en que ha tenido un múltiplo de precio-ganancias adelantado de más de 50 veces, y dos veces en los últimos cinco años en que ha llegado casi a 70 veces y luego se ha retraído. Así que todavía no hemos visto esa euforia aún”, dijo Jackson a CNBC el martes.

Jackson apuesta a que a medida que los inversores empiecen a concentrarse en el potencial de ganancias de Nvidia en 2025 y 2026, la euforia podría llevar a Nvidia mucho más allá de su múltiplo de precio-ganancias adelantado promedio y más cerca de su máximo.

“Esta es una compañía de alto vuelo, y las expectativas pueden reajustarse en un mal informe de ganancias, pero también pueden estar igualmente sobredimensionadas en buenas noticias. Y a pesar de que la acción ha tenido este enorme repunte, la euforia aún no se ha reflejado en términos del múltiplo futuro”, dijo Jackson.

Las acciones de Nvidia ya han subido un 151% en lo que va del año, y el fabricante de chips fue brevemente la compañía más valiosa del mundo en su punto máximo de la semana pasada, con una valoración de mercado de aproximadamente $3.3 billones.

“Creo que lo que va a suceder en la segunda mitad de este año, a medida que la gente empiece a ver lo bien que se están vendiendo los chips Blackwell, lo buenas que son las márgenes brutas en esos, y empiecen a pensar en lo que está por venir con los chips Rubin a la vuelta de la esquina, creo que empezaremos a ver esa euforia reflejada en un alto múltiplo de precio-ganancias adelantado, y si eso sucede, esta cosa puede ir a una capitalización de mercado de $6 billones”, dijo Jackson.

Jackson también argumentó que Nvidia tiene una considerable ventaja sobre su competencia y aprovechará eso durante años. Además, Jackson dijo que las comparaciones de Nvidia hoy con Cisco durante la burbuja de las punto com son infundadas.

“Esto no es Cisco en la era de las punto com. En aquel entonces, el múltiplo de precio-ganancias adelantado de Cisco alcanzó un pico de algo así como 136 veces. Nuevamente, estamos por debajo de la media de los últimos cinco años. Así que a pesar de que la acción ha tenido tanto éxito, todavía es relativamente barata en comparación con dónde estaba negociando en el pasado”, dijo Jackson.

Jackson no es el único en Wall Street que sigue siendo optimista sobre la acción incluso después de tener un gran avance en el último año.

Constellation Research y Rosenblatt tienen un precio objetivo de $200 para las acciones de Nvidia, mientras que Bank of America recientemente reiteró su objetivo de $150.

Aunque las perspectivas a largo plazo de Nvidia siguen siendo alcistas, según Wall Street, eso no significa que esté exenta de fuertes caídas.

Las acciones de Nvidia borraron más de $400 mil millones en valor de mercado a principios de esta semana, con la acción protagonizando una corrección de tres días del 16%.

