Nvidia alcanza una capitalización de mercado de $3 billones antes de su división de acciones 10 por 1. Esto es lo que sigue para los inversionistas.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock hizo titulares el miércoles al convertirse en la tercera empresa pública de EE. UU. en superar la marca de capitalización de mercado de $3 billones. En enero de 2022, Apple fue la primera en lograr ese notable hito, seguida por Microsoft en enero de 2024. Un creciente coro de inversores cree que Nvidia inevitablemente tomará la corona de capitalización de mercado de Microsoft en algún momento en el futuro cercano.

Veamos qué impulsó las acciones de Nvidia a estas alturas vertiginosas y qué pueden esperar los inversores del fabricante de chips en el futuro.

El Nvidia GB200 Grace Blackwell Superchip. Fuente de la imagen: Nvidia.

Fabricante de chips de primera categoría

Nvidia ha estado en llamas en los últimos años a medida que el interés generó la inteligencia artificial (IA) se ha extendido como un reguero de pólvora. Sin embargo, es importante mirar hacia atrás porque no ha pasado mucho tiempo desde que el sentimiento de los inversores se volvió decididamente en contra de Nvidia. Considere esto: entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, las acciones de Nvidia cayeron más del 66% frente a los vientos en contra macroeconómicos. Los jugadores se conformaban con tarjetas gráficas antiguas y las empresas no tenían interés en actualizar sus centros de datos.

“Esto también pasará”, o al menos eso dice el viejo refrán. La llegada de la IA generativa a principios de 2023 provocó un cambio de paradigma en la tecnología, y los inversores pronto se dieron cuenta de que los chips de centro de datos de Nvidia estaban en el centro de la revolución de la IA.

En resumen, la IA generativa es una nueva rama de la IA que puede crear contenido original, y es diferente a todo lo que se había visto antes. Estos modelos de IA pueden escribir poemas, producir nuevas canciones y música e incluso crear pinturas digitales y otras imágenes. Las capacidades novedosas de estos sistemas pronto atrajeron la atención de los tecnólogos que se dieron cuenta de que estos mismos sistemas podían configurarse para redactar correos electrónicos, generar presentaciones, crear gráficos, escribir y depurar código, entre otros. Estas habilidades podrían aumentar la productividad de los trabajadores, ahorrando así tiempo y dinero a las empresas, y la carrera comenzó.

El secreto del éxito de Nvidia son las capacidades de procesamiento en paralelo incorporadas en sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU). En términos simples, el procesamiento en paralelo toma tareas computacionales masivas y las divide en piezas más pequeñas y fáciles de manejar, facilitando el trabajo de tareas que de otro modo serían onerosas. La compañía ya había reutilizado esta tecnología para avanzar en versiones anteriores de IA, por lo que Nvidia estaba preparada cuando llegó la IA generativa.

Sin embargo, estos modelos de IA, con trillones de bits variables de datos de entrenamiento, llamados parámetros, aún requieren miles de GPU para completar la tarea. Por ejemplo, para entrenar el GPT-4 de OpenAI, se necesitaron más de 25,000 de los procesadores AI AIO de última generación de Nvidia para completar la tarea. Ahora, considere que cada uno de estos chips A100 cuesta alrededor de $10,000, o aproximadamente $250 millones, para entrenar solo un modelo de IA. Multiplique eso por todos los proveedores de infraestructura en la nube, centros de datos y empresas de nivel empresarial en todo el mundo que desean una parte de la acción de la IA, y el tamaño de la oportunidad se vuelve evidente.

La historia continúa

Un historial duradero de éxito

Nvidia no estaría donde está hoy sin la visión del CEO Jensen Huang. La IA es viral ahora, pero ese no era el caso en 2013 cuando el enigmático director ejecutivo de Nvidia cambió de rumbo y apostó por el futuro de la compañía para abrazar esta tecnología aún no probada.

Creer que la IA era el futuro, Huang adaptó el procesamiento en paralelo, que originalmente generaba imágenes realistas en videojuegos, y lo liberó para manejar las rigurosidades de la IA. Y el resto, como dicen, es historia.

Nvidia ya tenía un largo historial de éxito antes de que la IA generativa se convirtiera en la niña bonita de la fiesta, pero la IA está pagando las facturas ahora. Durante la última década, los ingresos de Nvidia han aumentado un 2,260%, impulsando un aumento del 11,530% en su beneficio neto. Esto ha impulsado el precio de sus acciones en un 27,900%, y muchos creen que lo mejor está por venir.

El gráfico de NVDA

El ascenso meteórico de Nvidia está a punto de dar paso a un desdoblamiento de acciones de 10 por 1, que está programado para llevarse a cabo después del cierre del mercado el viernes. La investigación compilada por el analista de Bank of America, Jared Woodard, sugiere que las empresas que dividen sus acciones tienden a aumentar un 25%, en promedio, en el año siguiente a la división, en comparación con una ganancia del 12% para el S&P 500. Esto probablemente se debe a la misma excelencia operativa y financiera que impulsó el aumento del precio de las acciones, resultando en una división de acciones.

Un vistazo a los resultados más recientes de Nvidia pinta un cuadro convincente. Para su primer trimestre fiscal de 2025 (finalizado el 28 de abril), los ingresos de Nvidia se dispararon un 262% interanual a un récord de $26 mil millones, mientras que la ganancia por acción se disparó un 629% a $5.98. Los resultados fueron impulsados por el segmento de centros de datos, que incluye procesadores de IA, ya que los ingresos de $22.6 mil millones aumentaron un 427%, impulsados por la demanda acelerada de chips de IA.

Lo que esto significa para el futuro de Nvidia

En los últimos meses, los inversores han comenzado a cuestionar la permanencia de la IA, con algunos adoptando un enfoque de “esperar y ver”, pero la lección resultante podría ser costosa. Una de las estimaciones más conservadoras sobre el tamaño del mercado de la IA generativa es de $1.3 billones para 2032, según Bloomberg Intelligence. La CEO de Ark Invest, Cathie Wood, es mucho más optimista, sugiriendo un mercado total abordable de $13 billones para 2030. La realidad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, pero la verdad es que simplemente no sabemos cuán grande será el mercado de la IA en última instancia.

Lo que sabemos es esto. Los bolsillos más profundos de la tecnología están compitiendo por desarrollar un competidor para la GPU de estándar de oro de Nvidia, que hasta ahora ha tenido un éxito limitado. Además, Nvidia continúa invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo (I+D) para mantener sus procesadores de IA a la vanguardia. Eso ascendió a casi $8.7 mil millones el año pasado, o el 14% de sus ingresos totales. Con más de una década de ventaja y continuos grandes gastos en I+D, será difícil para sus rivales “arrebatarle” el liderazgo a Nvidia. Dicho esto, la competencia está llegando, pero el tamaño del mercado sugiere que puede haber más de un ganador.

También es importante tener en cuenta que un punto de referencia de capitalización de mercado de $3 billones es totalmente arbitrario. Los inversores estarían mejor atendidos si mantuvieran un ojo en los resultados operativos y financieros de Nvidia, que han sido consistentemente sobresalientes, para obtener información sobre las perspectivas continuas de la compañía.

Finalmente, una nota sobre la valoración. La subida en el precio de las acciones de Nvidia en los últimos años ha llevado su valoración a un nivel que resulta incómodo para muchos inversores. La acción actualmente se vende a 72 veces las ganancias y 38 veces las ventas, lo que muchos consideran excesivo. Sin embargo, eso no tiene en cuenta el crecimiento de tres dígitos durante los cuatro trimestres anteriores, una trayectoria que se espera que continúe en el trimestre actual. Sin embargo, la relación precio/beneficio-crecimiento (PEG) de Nvidia, que tiene en cuenta ese crecimiento, es inferior a 1, el estándar para una acción subvaluada.

Los bajistas argumentarán que la amenaza de la competencia es real, que la acción es cara y que el futuro de la IA es incierto. Dicho esto, Nvidia es la forma más segura de reclamar una parte del auge representado por la IA. En mi libro, eso hace que las acciones de Nvidia sean una compra.

