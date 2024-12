Nvidia afirma que esta acción de inteligencia artificial (IA) merece la pena vigilar en 2025

Cuando el fabricante de chips Nvidia dice que está asociándose con una empresa para producir un producto de inteligencia artificial (IA), probablemente sea algo en lo que los inversores deberían prestar atención. Dado que la mayoría de los servidores construidos para la IA tienen GPU de Nvidia, la compañía sabe mucho sobre lo que está sucediendo en esa parte del espacio informático.

Durante la conferencia telefónica del tercer trimestre de Nvidia, destacó una compañía con la que está trabajando para llevar la IA a más clientes: Accenture (NYSE: ACN), la firma de consultoría tecnológica más grande del mundo.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo durante la conferencia telefónica que Accenture creó una nueva unidad con 30,000 empleados capacitados en la tecnología de IA de Nvidia. Esto la convierte en una de las compañías mejor equipadas para proporcionar a los clientes la experiencia en IA que pueden carecer internamente. Mientras que gigantes tecnológicos como Alphabet o Microsoft tienen enormes equipos dedicados a esta tecnología, empresas en sectores como la banca, industrial o petrolero, por ejemplo, probablemente no tengan esos recursos internos. Como resultado, necesitan trabajar con empresas de consultoría como Accenture.

La CEO de Accenture, Julie Sweet, tenía esto que decir sobre la IA generativa:

En cada industria, hay un desafío u oportunidad que GenAI puede resolver de manera única. Nuestra profunda comprensión tanto de la industria como de la tecnología nos posiciona para ser los mejores en crear un valor real a partir de GenAI con nuestros clientes.

Eso resume perfectamente la tesis de inversión relacionada con la IA para Accenture, ya que se espera que se beneficie de que la IA generativa se vuelva más popular en los próximos años. Sin embargo, es una gran firma de consultoría con muchas áreas de especialización y experiencia. No es un juego puro de IA.

Pero ¿el resto del negocio más un impulso de IA equivalen a una inversión ganadora?

En su cuarto trimestre fiscal de 2024, que finalizó el 31 de agosto, Accenture registró nuevas reservas por valor de $20.1 mil millones, de las cuales la IA generativa representó $1 mil millones. Por lo tanto, si bien la IA generativa claramente ha dado un impulso al negocio, solo representó el 5% de las reservas totales, lo que lo convierte en una parte relativamente menor del panorama de inversión más amplio.

El año fiscal 2024 no fue el mejor para Accenture, ya que los clientes fueron conservadores con sus gastos. Los ingresos aumentaron solo un 3% en el cuarto trimestre y solo un 1% para el año. La perspectiva para el año fiscal 2025 es ligeramente mejor: la gerencia espera que los ingresos crezcan entre un 3% y un 6% en monedas locales. (Como empresa global con sede en Irlanda, está expuesta a cambios en las tasas de cambio de divisas.) Sin embargo, considerando que muchas compañías de IA están aumentando sus ingresos a tasas mucho más rápidas que esa, ¿vale la pena invertir en Accenture?

Desde el punto de vista del precio a ganancias futuras, las acciones de Accenture son bastante caras.

ACN PE Ratio (Forward) data by YCharts.

Las acciones se están negociando a alrededor de 28 veces las ganancias futuras, una valuación similar a la de Meta Platforms y Taiwan Semiconductor, ambas de las cuales están creciendo mucho más rápido que Accenture. Entonces, ¿por qué Accenture sería una mejor elección de acciones?

Una ventaja que obtienen los inversores de Accenture es su generoso programa de retorno de capital a los accionistas. Aumentó su dividendo en un 15% en el cuarto trimestre, y al precio actual de las acciones, tiene un rendimiento de aproximadamente el 1.6%. También recompra muchas acciones, un valor de $4.5 mil millones solo el año pasado. Reducir el número de acciones pendientes aumenta sus ganancias por acción, que se espera que aumenten entre un 5% y un 8% en el ejercicio fiscal 2025.

Sin embargo, incluso con el programa de dividendo y recompra de acciones, las acciones de Accenture son un poco demasiado caras para mi gusto, especialmente cuando hay otras compañías de IA que están creciendo mucho más rápido y cotizan a valuaciones similares o más baratas. Como resultado, por ahora voy a pasar de invertir en ella.

