Nunca hubiera sido escritor si aún siguiera bebiendo

Hace 60 minutos

Emma Saunders, reportera cultural en el Festival de Hay

Marian Keyes publicó su primer libro en 1995 y en total ha publicado 16 novelas.

La exitosa autora Marian Keyes ha dicho que nunca se habría convertido en escritora si no se hubiera sobrio hace 30 años.

La escritora irlandesa, detrás de libros como Este hombre encantador y La pausa, le dijo a una audiencia en el Festival de Hay: “No habría tenido la disciplina o la autoconfianza”.

Pero bromeó: “Vine al negocio de la escritura bendecida (con material)”.

“Afronté la depresión, tengo el pelo muy crespo y era adicta!”

Añadió: “Fui a rehabilitación y aprendí mucho sobre mí misma. Me enseñó mucho sobre sobrevivir en un mundo doloroso.”

Keyes, cientos de fanáticos que se esforzaban por escucharla contra el ruido de un aguacero muy intenso en el evento literario, dijo que la rehabilitación también la ayudó a lidiar con los reveses inevitables de la vida y la hizo “mucho más positiva”.

Aunque creció en una familia amorosa con “una madre fabulosa”, Keyes dijo que solían bromea que “cualquier madre irlandesa que descubrían dándole autoestima a su hijo era despojada de su ciudadanía”.

Ella cree que parte de esa actitud se deriva del catolicismo: “Naces y ya eres un pecador… Dios siempre está observando. Es imposible sentir que no estás cometiendo errores todo el tiempo”.

Agregó que a las mujeres irlandesas se les enseñó a creer que “nunca deben quejarse o poner la cabeza por encima del parapeto”.

“Me encanta cómo ha cambiado, y que las jóvenes escritoras irlandesas son tan diferentes”.

Keyes también reconoció la fuerte tradición de contar historias en Irlanda que moldeó su crianza y, posteriormente, su carrera.

“Es un cliché que todos los irlandeses sean cuentacuentos, pero mi madre es una cuentacuentos fantástica”, dijo.

“El humor era la forma en que éramos valorados en casa. Tenías que ser gracioso. ¡Cualquier cosa mala que nos pasaba, aprendí que esa mala cosa más 20 minutos significaba una anécdota divertida!”

Pero dijo que también había razones más grandes y externas para la tradición.

“Fuimos colonizados durante tanto tiempo, no se nos permitió hablar nuestro idioma, no podíamos tener propiedad, no se nos permitía educarnos, no se nos permitía practicar nuestra religión. Quedaba muy poco, básicamente era música y palabras. Las palabras son nuestra supervivencia.

“Y tan pronto como los colonizadores se fueron, la Iglesia Católica se movió al vacío. Estamos constantemente tratando de ser libres”.

Los otros libros de Keyes incluyen La felicidad de Rachel y Sushi para principiantes.

Su propia forma de expresarse es adorada por sus legiones de fans en gran parte debido a su habilidad para abordar temas oscuros como la depresión, la adicción y la infertilidad, de los cuales Keyes tiene experiencia, con humor y empatía.

Su libro Grown Ups actualmente está siendo adaptado en una serie de televisión para Netflix: “Sería muy, muy agradable si pudieran usar a personas que pudieran hacer buenos acentos irlandeses. No tienen que ser irlandeses.

“También me gustaría hacer una aparición, y mi madre también quiere hacer una: ¡el mejor lugar en el que podríamos estar sería en una droguería porque disfrutamos de mala salud!”

Graham Norton una vez señaló que “usa el humor como un caballo de Troya, en el que contrabandea todo tipo de temas difíciles”.

Su último libro, Mi error favorito, no es diferente.

Es una continuación de su novela de 2006, ¿Hay alguien ahí fuera?, donde volvemos a encontrarnos con la ejecutiva de relaciones públicas de alto vuelo Anna Walsh, una de las hermanas Walsh, que apareció por primera vez en el debut de Keyes, Sandía.

Teniendo algo así como una crisis de mediana edad (mientras lidia con la perimenopausia), Anna deja Nueva York y regresa a su Irlanda natal, agotada.

Keyes bromea: “¡Manhattan no es lugar para los débiles o los jóvenes. ¡Necesitas un cubo de vitaminas B para vivir allí!”

Pronto, Anna se encuentra envuelta con un viejo amor (Joey) y en una investigación criminal en un retiro vacacional en la costa.

No suena como un barril de risas, pero está salpicado con el ingenio característico de Keyes y encuentros hilarantes.

“Las crisis de mediana edad sí suceden. Hay una fase en la vida de todos… Me di cuenta de que he vivido más años de los que voy a vivir. ¡Cuando me dijeron que iba a morir algún día, en realidad no estaban mintiendo! Me centró en la mente”, dijo Keyes.

“Todos los establecimientos que había estado posponiendo para un día. Ese día ya está aquí.

“Anna se enfrentó a la perimenopausia y de nuevo, cuando me pasó a mí, pensé: “¿Yo? ¿Yo? ¡Me pasó a mí? No estoy lista para esto.”

Las críticas han sido en su mayoría positivas, con Marianka Swain del Telegraph dándole cuatro estrellas, y Francesca Steele del Independent describiéndola como “una novela sobre la bulliciosa familia Walsh que llega al corazón de cualquier persona en la mediana edad”.

Hephzibah Anderson de The Guardian dijo que el libro de Keyes le ganaría algo “muy atrasado en círculos literarios más snobs: respeto”.

Keyes dice que originalmente tenía planeado escribir una opus a lo largo de 40 años, pero decidió escribir una historia de amor en lugar de seguir la pandemia.

“Quería encontrar consuelo y retirarme a un lugar feliz.

“Quería que fuera gente en la mediana edad porque la gente se enamora a cualquier edad. Se lastimaron mutuamente. Ambos hicieron cosas malas. Quería que fuera una historia realista; no puedes llegar a una relación de mediana edad sin cosas de las que estés verdaderamente avergonzado. Quería escribir sobre la vergüenza. Solo somos humanos. Todos tenemos defectos”.

Aunque su trabajo a menudo es descartado como un romance ligero, Keyes dice que “ya no le importa” y que “la percepción sobre mí ha cambiado”.

“Siempre habrá personas que me consideren una espuma olvidable y está bien. Lo que me molesta es cuando una mujer escribe sobre una relación o una familia, se descarta como espuma, pero si un hombre lo hace, se considera mucho más significativo. Me temo que eso es parte de la patriarquía.

“Todo lo que podemos hacer es seguir intentándolo, seguir empujando y que las mujeres reconozcan dentro de nosotras nuestro propio machismo internalizado y luchar contra él”.