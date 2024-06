Nunca haré negocios en la ciudad de Nueva York.

El magnate de bienes raíces Grant Cardone dijo que nunca volverá a hacer negocios en la ciudad de Nueva York después de que el ex presidente Donald Trump fue declarado culpable de los 34 cargos en su juicio por pagos de silencio.

En una publicación del 30 de mayo en X, Cardone preguntó a sus seguidores por qué alguien invertiría en bienes raíces en la ciudad de Nueva York, señalando que los inversores no pueden desalojar, no pueden aumentar los alquileres, no pueden predecir impuestos, no pueden obtener un trato legal justo y no pueden hacer negocios en Nueva York.

Acompañando la publicación hay una imagen de un video de Fox News de febrero en el que Cardone dijo que “inmediatamente dejaría de hacer negocios” en la ciudad de Nueva York. La entrevista de Fox News se produjo después de que el juez de Nueva York, Arthur Engoron, dictaminara que Trump y sus organizaciones deben más de $345 millones en daños más un interés del 9% y prohibió al ex presidente llevar a cabo un negocio como oficial o director en el estado durante tres años.

No te pierdas:

En esa entrevista, Cardone dijo que los riesgos superan a las oportunidades y que Nueva York demostró su politización cuando se trata de hacer negocios.

“Invertimos para 14,000 inversores en Cardone Capital que dependen de los flujos de efectivo. Y si no puedo predecir el flujo de efectivo debido a alguna sentencia, o debido a los migrantes, o porque no puedo desalojar a las personas, la ciudad de Nueva York hace todo lo posible para vender bienes raíces en Florida, no vender bienes raíces en Nueva York”, dijo Cardone.

Después del veredicto del jueves, Cardone alentó a sus seguidores a enviar un mensaje donando a la cuenta gofundme de $355 millones de Juicio Injusto creada por su esposa, Elena. Hasta ahora, se han recaudado más de 34,000 contribuciones por un total de más de $2 millones para el esfuerzo.

Tendencia: Warren Buffett convirtió los ahorros de vida de su vecino de $67,000 en una fortuna de $50 millones – ¿Cuánto vale eso hoy en día?

“Cualquier cantidad envía un mensaje [de que] apoyamos a Donald Trump”, escribió.

“Dadas las circunstancias, mi esposo y yo también hemos decidido cancelar todos los eventos futuros en Nueva York y detener todas nuestras empresas inmobiliarias allí”, escribió Elena Cardone en la página de gofundme. “Creo que Nueva York no es segura ni es un lugar adecuado para hacer negocios en este momento”.

En los días previos al veredicto, Cardone indicó que tenía planeado invertir $500 millones en la ciudad de Nueva York pero redirigió el dinero a Florida porque Nueva York es demasiado arriesgado. Dijo que el estado violó la Primera Enmienda, utilizó el sistema legal como arma, es poco amigable con los propietarios de propiedades y que la delincuencia está fuera de control.

La historia continúa

“Los neoyorquinos deben controlar a quienes tienen el poder o arriesgarse a perder su gran estado para siempre”, publicó.

Sigue leyendo:

“EL ARMA SECRETA DE LOS INVERSORES ACTIVOS” Mejora tu juego en el mercado de valores con la herramienta de trading #1 de “noticias y todo lo demás”: Benzinga Pro – Haz clic aquí para comenzar tu prueba de 14 días ahora mismo!

Obtén el análisis de acciones más reciente de Benzinga?

Este artículo Grant Cardone Slams NYC After Trump Verdict: ‘I Will Never Do Business In New York City’ apareció originalmente en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no ofrece asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados.