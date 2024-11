Numerosas amenazas de bomba realizadas contra los nominados al gabinete de Trump.

Karoline Leavitt, una portavoz del equipo de transición de Trump, dijo que varias personas habían sido objetivo y “la policía actuó rápidamente para garantizar” su seguridad. Pero ni Leavitt ni el FBI identificaron a ninguno de los objetivos por su nombre. Sin embargo, la oficina de Stefanik dijo que la congresista fue informada de la amenaza de bomba mientras conducía con su esposo y su hijo de tres años de Washington a Nueva York para Acción de Gracias. Separadamente, la policía de Nueva York luego le dijo al socio estadounidense de la BBC, CBS, que también se amenazó la casa de Howard Lutnick, el nominado de Trump para secretario de Comercio. Lee Zeldin, a quien Trump ha nominado para convertirse en administrador de la Agencia de Protección Ambiental, también confirmó que fue objetivo, diciendo que se envió una “amenaza de bomba” a su casa con un mensaje de temática pro-palestina. “Mi familia y yo no estábamos en casa en ese momento y estamos a salvo”, dijo. “Estamos agradecidos por las acciones rápidas tomadas por los agentes locales”. El republicano de Florida Matt Gaetz, quien recientemente se retiró de la contienda para convertirse en fiscal general de EE. UU., también fue objetivo. La oficina del alguacil en el Condado de Okaloosa, en Florida, confirmó que una amenaza de bomba apuntó a una dirección en la ciudad de Niceville. El buzón de correo de la casa fue revisado y no se encontraron dispositivos, dijeron la policía, y una búsqueda en la zona no descubrió nada. Fox News también informa que John Ratcliffe, el nominado de Trump para ser director de la CIA, y el nominado a secretario de Defensa Pete Hegseth también fueron objetivo en la ola de amenazas.