Número récord de estadounidenses están jubilándose en el extranjero porque Estados Unidos es demasiado caro.

Cuando Allan Fawcett decidió retirarse de su carrera en informática en 2011, sabía que quería pasar al menos unos años viajando, especialmente por Europa. Después de décadas trabajando en tecnología, estaba listo, como él dice, para darle un descanso a su mente. “La programación informática destruyó mi cerebro”, le dice a Fortune. “Necesitaba un escape”.

Lo que no sabía es que ese escape se convertiría en permanente. Conoció a su ahora esposa, Elisabeth, poco después de retirarse, y eventualmente dio el paso para mudarse permanentemente a España con ella.

Fawcett, ahora con 67 años y residente español por matrimonio, no podría estar más feliz con su decisión. Aunque su esposa aún trabaja, él pasa sus días jugando al tenis, leyendo y yendo a la playa o a cafés con amigos expatriados en Barcelona. Él y su esposa pueden viajar por el continente, incluso planeando un viaje a París para los Juegos Olímpicos de este año.

La misma vida no sería posible en los EE. UU., dice Fawcett. La vivienda es mucho más asequible, la comida es barata y el vino aún más. El sistema de transporte público es una bendición; Fawcett no tiene un coche y no necesita uno para moverse. La posibilidad de caminar es también un gran beneficio.

“Es una buena vida aquí”, dice Fawcett, que se convirtió en residente en 2019. “Los restaurantes al aire libre están en todas partes, el clima es increíble. Todo es muy barato”.

Fawcett es parte de una tendencia creciente de jubilados, impulsados por la crisis de jubilación en América, que se mudan al extranjero en lugar de pasar sus años dorados en los EE. UU. En diciembre de 2022, había más de 700,800 personas recibiendo pagos de Seguridad Social en el extranjero, según los datos más recientes disponibles de la Administración del Seguro Social. En 2000, esa cifra era de menos de 400,000.

Algunos se mudan al extranjero porque simplemente no pueden vivir cómodamente con un ingreso de jubilación fijo en los EE. UU., donde los costos de vivienda y atención médica, especialmente, son cada vez más inasequibles. Un número importante de jubilados dependen casi completamente de los pagos de Seguridad Social para llegar a fin de mes en los EE. UU., que en promedio rondan los $1,900 al mes. Una parte creciente de los estadounidenses de edad avanzada vive en la pobreza, con servicios sociales escasos y distantes, si es que son accesibles en absoluto.

Otros siempre soñaron con viajar e integrarse en otras culturas. Y otros aún podrían permitirse quedarse en los EE. UU., pero se dieron cuenta de cuánto más podrían obtener por su dinero en el extranjero.

‘Nos cuesta casi nada’

Lo anterior es cierto para Susan Keenan Sweeney y su esposo, Joe, que se mudaron a Hungría en 2015 (Joe nació en Hungría, pero se mudó de niño). Aunque Sweeney, de 69 años, había tenido éxito en su carrera en software bancario en los Estados Unidos e incluso se retiró temprano en Florida, se sintió desanimada por los costos cada vez más altos de la vivienda y la atención médica.

Cuando ella y su esposo visitaron Hungría antes de la mudanza, vieron el costo de vida asequible y el ritmo de vida más lento, y decidieron, casi “por capricho”, mudarse. Ahora son dueños de una casa en el campo, a unas dos horas de Budapest, rodeados de viñedos. Sweeney cultiva un jardín y se regocija con los productos frescos de temporada disponibles en el mercado cercano, haciendo mermeladas y jaleas en casa; la pareja pasa sus inviernos en España y viaja extensamente por Europa el resto del año.

Susan Keenan Sweeney y su esposo, Joe Horvath, en Budapest.

Cortesía de Susan Keenan Sweeney

Sweeney también destaca el extenso sistema de transporte público como un gran plus, es gratuito para los mayores de 65 años, y hay una estación de tren en la base de la colina donde viven; al igual que la sensación de seguridad y comunidad que sienten. Ahorran miles de dólares al año en impuestos a la propiedad en comparación con Florida, y el seguro de salud para expatriados es una fracción del costo del seguro de salud estadounidense, dice. Uno de sus gastos mensuales más grandes es su suscripción a Hulu de EE. UU., que ven a través de VPN.

“Me gustaría pensar que estoy a la vanguardia de dónde retirarse”, dice Sweeney. “Nos cuesta casi nada vivir aquí”.

Los sacrificios de vivir en el extranjero

Por supuesto, hay inconvenientes. El resto de la familia de Sweeney está en los Estados Unidos, por lo que necesitan planificar los viajes para verse. Las diferencias culturales pueden ser difíciles de manejar, al menos al principio, y Sweeney todavía está aprendiendo lo básico del húngaro. No hay el mismo nivel de riqueza individual en España que en los EE. UU., señala Fawcett; el salario típico es mucho más bajo que los trabajos de seis cifras que se pueden encontrar en los Estados Unidos. Y, por supuesto, la carga impositiva sobre la renta es mucho más alta.

Sweeney y Fawcett no habrían podido ahorrar la cantidad de dinero que lo hicieron a lo largo de sus carreras bien remuneradas en los EE. UU. si hubieran pasado sus carreras en Europa. La mayoría de sus inversiones siguen en instituciones financieras de EE. UU. debido a la dificultad para moverlas. Y hay mucha otra burocracia y papeleo por superar al mudarse al extranjero. Sweeney y su esposo contrataron a un abogado para ayudarles a comprar su casa;

“Los primeros dos años son principalmente hacer diligencias con la burocracia”, dice Fawcett. “Cualquier cosa que desees en España requiere un montón de papeleo”.

Pero el nivel de vida es mucho mejor para una gama más amplia de la población que en los EE. UU., sostiene Fawcett. Hay cosas pequeñas, como comestibles más frescos y menos costosos y boletos para conciertos mucho más asequibles y accesibles. Y luego están los beneficios más grandes, como meses de licencia de maternidad remunerada, educación secundaria asequible y atención médica asequible.

En el camino hacia la casa de Susan Keenan Sweeney en Hungría.

Cortesía de Susan Keenan Sweeney

“No es Estados Unidos”, dice Sweeney. “Aquí hacen las cosas de manera diferente, y por eso estamos aquí”.

Y aunque los sistemas de salud universales como los de Hungría y España a menudo son criticados por largos tiempos de espera y la posibilidad de una atención deficiente en comparación con los EE. UU., tanto Fawcett como Sweeney están satisfechos con el nivel de atención que han recibido, incluidas cirugías y procedimientos importantes como colonoscopias. Una desventaja es que muchos proveedores no necesariamente hablan inglés; Sweeney dice que si sucediera algo importante, considerarían volar de regreso a EE. UU. para recibir atención debido a la barrera del idioma.

“Si entras aquí como estadounidense y vas a un consultorio médico, tendría que recogerte del suelo”, dice Sweeney sobre el choque cultural. “No hay que lidiar con el seguro. Entras, ves al médico, sales”.

Mindy Yu, directora de inversiones en Betterment, advierte a aquellos interesados en jubilarse en el extranjero que se tomen el tiempo para planificar los considerables obstáculos financieros, legales y logísticos.

“Es crucial evitar ver la jubilación en el extranjero como la opción más barata y en su lugar comenzar a ahorrar lo antes posible, mientras se diversifica su cartera para evitar riesgos”, dice Yu. “Consultar a un profesional de impuestos con experiencia internacional es crucial, ya que vivir en el extranjero puede conllevar nuevas obligaciones fiscales, tanto para EE. UU. como para su nuevo país de residencia”.

Fawcett planea permanecer en España con su esposa, especialmente porque ella es la cuidadora de su madre de 91 años y tiene hijos adultos en la zona. Sweeney, también, dice que ella y su esposo están en Hungría a largo plazo, aunque eventualmente podrían mudarse de los viñedos a Budapest.