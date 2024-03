Nuevos renders de CAD revelan rediseño del iPhone SE 4 que finalmente prescinde del botón de inicio.

Apple is widely rumored to be working on a new fourth-generation iPhone SE with a modern design refresh. New CAD files obtained by 91mobiles this week claim to offer our clearest look yet at this update, showing an iPhone SE 4 with an iPhone 14-style design.

El iPhone SE actual fue lanzado en 2022 y cuenta con una pantalla de 4,7 pulgadas con un botón de inicio, similar al iPhone 8. Está impulsado por el chip A15 Bionic en su interior, cuenta con Touch ID en lugar de Face ID y tiene un precio de $429.

Estos renders CAD sugieren que el iPhone SE 4 contará con una pantalla de 6,1 pulgadas con un notch en la parte superior que alberga nuevos sensores Face ID y la cámara frontal. En la parte trasera, hay un recorte para una única cámara junto a un sensor de flash.

Según 91mobiles, el iPhone SE 4 medirá 147,7 x 71,5 x 7,7 mm. El iPhone SE actual mide 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Estas dimensiones muestran lo mucho que crecerá el iPhone SE 4 para acomodar la pantalla más grande de 6,1 pulgadas.

Rumores previos también sugieren que el iPhone SE 4 tendrá USB-C en lugar de Lightning. Incluso ha habido un rumor que afirma que contará con el botón de Acción, que actualmente es exclusivo del iPhone 15 Pro.

Todavía no hay detalles exactos sobre cuándo Apple podría lanzar el iPhone SE 4, pero la expectativa actual es que probablemente no sea hasta 2025. El dispositivo ha sido objeto de rumores de vez en cuando durante los últimos 18 meses. Ming-Chi Kuo informó en abril pasado que Apple había pausado el desarrollo del iPhone SE 4.

Es un día triste para todos los que esperaban que el iPhone SE 4 se basara en el factor de forma del iPhone 12 mini y el iPhone 13 mini.

