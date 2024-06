Nuevos juegos de GeForce NOW esta semana son todos sobre la narrativa.

El servicio GeForce NOW de NVIDIA continúa agregando consistentemente nuevos juegos compatibles a su servicio de juegos en la nube, expandiendo las posibilidades de lo que puedes jugar en la nube y uno de los nuevos juegos esta semana es Still Wakes the Deep, un nuevo lanzamiento que salió el 18 de junio. No siempre hay un tema general con las nuevas adiciones de cada semana, pero esta semana sí lo hay ya que tres de los cuatro juegos son títulos impulsados por narrativa y ricos en historias. Así que siéntate, agarra algunas bebidas y aperitivos, y prepárate para una experiencia por la que estarás feliz de haber dedicado tiempo.

Los juegos impulsados por la historia son geniales para sesiones de juego para un solo jugador. También debes esperar pasar varias horas en estos juegos. Dicho esto, no estamos hablando de juegos increíblemente largos. La mayoría de estos, deberías poder completarlos en menos de 15 horas. Como siempre, necesitarás ser dueño de estos juegos en cualquier tienda en la que estén disponibles. En este caso, Steam y Xbox.

Still Wakes the Deep y otros tres juegos se unen a GeForce NOW

Still Wakes the Deep es uno de los destacados aquí, ya que acaba de ser lanzado el 18 de junio. Está disponible tanto en Steam como en Xbox, por lo que puedes ser dueño de él en Steam o jugarlo con PC Game Pass si tienes una suscripción a Xbox Game Pass. Still Wakes the Deep es un juego de acción lleno de elementos de terror psicológico que seguro te mantendrán al borde del asiento. Si es la primera vez que juegas este tipo de juegos, se recomienda encarecidamente usar auriculares para sumergirte realmente en la jugabilidad.

El juego gira en torno a ti, un trabajador de una plataforma petrolera en alta mar. Debes luchar por salvar a tu tripulación en medio de extraños sucesos. No solo tendrás que lidiar con una tormenta peligrosa, sino que aparentemente no hay más salidas. Lo que hace menos probable la escapatoria. Además, no tienes medios para comunicarte con el mundo exterior. Aparte de todo eso, un horror desconocido ha abordado la plataforma petrolera y se interpone entre tú y la supervivencia.

Además de Still Wakes the Deep, los suscriptores de GeForce NOW también pueden jugar As Dusk Falls y Tell Me Why. Ambos son juegos ricos en historias donde las decisiones que tomas importan. Lo que haces y dices en ciertos momentos impactará en el resultado del juego. Así como en cómo se desarrollan los encuentros subsecuentes. Por lo tanto, elige tus decisiones sabiamente. Tal vez tómate un minuto para detenerte y pensar las cosas detenidamente. Por último, está Skye: The Misty Isles. Un RPG de mundo abierto con elementos de acción y construcción. Este es el único juego que no está disponible a través de PC Game Pass. Así que tendrás que adquirirlo en Steam.

Metallica se une al Festival de Fortnite este fin de semana

Fortnite es muchas cosas, pero una cosa que probablemente nadie esperaba era que se convirtiera en un lugar para conciertos. El Festival de Fortnite regresa este fin de semana y Metallica se unirá al festival el 22 y 23 de junio. Si eres suscriptor de GeForce NOW, podrás ver las cosas desde tu dispositivo móvil para que no te pierdas la experiencia. El festival se realiza en tres franjas horarias diferentes cada día. Puedes ver los shows a las 11 am, 2 pm y 8 pm hora del Pacífico el sábado 22 de junio, o a las 7 am, 11 am y 2 pm hora del Pacífico el domingo 23 de junio.