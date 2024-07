Nuevos coches serán equipados con limitadores automáticos de velocidad en toda Europa a partir de esta semana – pueden…

Los nuevos coches que se vendan en Europa a partir de esta semana tendrán instalados limitadores de velocidad de forma automática, siguiendo la introducción de una nueva ley de la UE.

Aunque la norma de instalar la tecnología no se aplica en el Reino Unido, muchos de los coches habrán sido fabricados en Europa y, por lo tanto, incluirán el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) de todos modos.

La tecnología permite al coche restringir automáticamente su velocidad en función de la ubicación GPS, el reconocimiento de señales de velocidad y cámaras dentro del vehículo.

Lo hace reduciendo la potencia del motor hasta que se alcance el límite de velocidad relevante.

Esto no se hace simplemente aplicando los frenos, lo cual podría ser peligroso, sino reduciendo gradualmente la potencia del motor.

Sin embargo, los conductores recibirán primero una advertencia de que están conduciendo demasiado rápido y se les pedirá que reduzcan la velocidad antes de que entre en vigor la medida.

La ley entrará en vigor oficialmente el próximo domingo 7 de julio.

Actualmente no hay planes para que el Gobierno introduzca una ley similar aquí en el Reino Unido.

Un portavoz del DfT le dijo a This is Money: “Las leyes de Asistencia de Velocidad Inteligente que entrarán en vigor en julio se aplican solo a la UE e Irlanda del Norte, no a Gran Bretaña.

“Estamos llevando a cabo constantemente investigaciones sobre cómo los usuarios de transporte en todos los modos pueden beneficiarse de la última tecnología, asegurando que los viajes sean seguros, fiables y reduzcan las emisiones.”

En la UE, los conductores podrán apagar el sistema cada vez que arranquen su coche. No se puede apagar permanentemente.