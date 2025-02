Nuevo tequila artesanal premium TRULUSSÓ se está lanzando.

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información puede no siempre coincidir con lo que está en el artículo. Reportar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave

Los bebedores de tequila contemporáneos tienen muchas marcas para elegir. Es suficiente para hacerte sentir abrumado. Tendrán una más para elegir porque una nueva marca de tequila premium se está uniendo a la mezcla. Se llama Trulussó, y se está lanzando con tres expresiones: Blanco, Reposado y Añejo.

Tequila Trulussó

Tequila Trulussó

Esta nueva línea de tequilas premium se destila dos veces y se embotella en la destilería Feliciano Vivanco (NOM 1414) en Arandas, Jalisco, México. Está creado por el conocido maestro tequilero Sergio Cruz (conocido por Siempre, Yeyo, Los Dos, Cruz, y más tequilas).

La marca fue cofundada por los amigos Jay Mackey y Corey Millionz (con Micah McDonald uniéndose como socio en 2023). Lanzaron The Trulussó Group en 2021, y el lanzamiento de la marca de tequila es la culminación de su amor por el espíritu y su asociación con la destilería Feliciano Vivanco.

“Nuestra visión para Trulussó siempre ha sido elevar el tequila más allá de lo ordinario”, dijo el cofundador Jay Mackey en un comunicado de prensa.

“Nos cautivaron las profundas raíces, sabores complejos y legado cultural del espíritu. Trulussó es nuestro tributo a esa tradición, una celebración de la excelencia que honra la artesanía de México mientras establece nuevos estándares en el mundo de los licores premium”.

¿Dónde puedo comprar los tequilas?

Cesar Fernandez Dominguez / iStock

Trulussó está disponible actualmente en algunos minoristas seleccionados y en el sitio web de la marca. Trulussó Blanco está disponible por el precio sugerido de $129. Trulussó Reposado está disponible por el precio sugerido de $149. Trulussó Añejo está disponible por el precio sugerido de $179. Para obtener más información sobre este nuevo tequila premium, visite el sitio web de Tequila Trulussó.

Comprar Ahora

La entrada New premium craft tequila TRULUSSÓ is launching apareció primero en The Manual.

“