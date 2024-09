Nuevo sondeo revela que este evento político solo influyó en una fracción de los seguidores de Harris y Trump.

Únete a Fox News para acceder a este contenido

Solo un puñado de votantes dice que el debate presidencial de la semana pasada los hizo reconsiderar su apoyo tanto al Vicepresidente Kamala Harris como al ex Presidente Donald Trump, según una nueva encuesta nacional.

Una serie de comentaristas políticos y analistas mediáticos dijeron que Harris superó a Trump en el debate, su primer y posiblemente único encuentro antes del Día de las Elecciones el 5 de noviembre.

Sin embargo, solo el 3% de los espectadores del debate dijeron que el enfrentamiento en Filadelfia les hizo reconsiderar a quién podrían apoyar como presidente, según una encuesta nacional de la Universidad de Monmouth publicada el martes.

El Vicepresidente Kamala Harris y el ex Presidente Donald Trump hablan durante su debate presidencial en Filadelfia el martes 10 de septiembre de 2024. (Doug Mills/The New York Times/Bloomberg via Getty Images)

Poco más de siete de cada diez encuestados dijeron que el debate entre los nominados presidenciales del Partido Demócrata y Republicano no generó dudas sobre el candidato que ya estaban apoyando en la carrera a la Casa Blanca. El 8% de los encuestados dijo que se generaron algunas dudas, pero el debate no cambió su opinión sobre su apoyo. Además, el 17% dijo que no vio ni escuchó parte del debate.

“Cuánto está cambiando esta elección se mide en pulgadas en lugar de yardas en este momento,” dijo el director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth, Patrick Murray.

“Básicamente estamos en el punto en el que lograr que 10.000 votantes adicionales en un estado clave en disputa podría determinar el resultado. Las encuestas nos dan una idea general de la carrera, pero no pueden medir estos microcambios,” enfatizó Murray.

El ex Presidente y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un evento de campaña en el Salón de la Música de Linda Ronstadt el jueves 12 de septiembre de 2024 en Tucson, Arizona. (AP Photo/Ross D. Franklin)

Trump, en publicaciones en redes sociales y en un par de entrevistas en Fox News Channel después del debate, dijo que ganó el enfrentamiento con Harris.

“Esa fue mi mejor Debate, JAMÁS,” escribió en una publicación en redes sociales.

En una entrevista en “Fox and Friends”, argumentó que “tuvimos una gran noche, ganamos el debate.”

Sin embargo, Harris, en su primer mitin la semana pasada después del debate, acusó que la actuación de Trump “fue el mismo espectáculo de siempre, ese mismo manual de jugadas cansado que hemos escuchado durante años… sin planes sobre cómo abordaría las necesidades del pueblo estadounidense porque, sabes, todo se trata de él, no de ti.”

Según la encuesta de Monmouth, el 49% de los votantes registrados a nivel nacional dijo que definitivamente (39%) o probablemente (10%) votaría por Harris. En una pregunta separada, un poco más del 40% dijo que definitivamente (34%) o probablemente (10%) emitiría un voto por Trump.

Casi todas las encuestas nacionales realizadas después del debate de la semana pasada indican que Harris tiene una ventaja de un solo dígito sobre Trump en la carrera por suceder al Presidente Biden en la Casa Blanca.

Sin embargo, sigue siendo una carrera dentro del margen de error en los siete estados clave que probablemente determinarán el resultado de las elecciones presidenciales de 2024.

La candidata presidencial demócrata Vicepresidenta Kamala Harris habla durante un mitin de campaña en el Coliseo de Bojangles, en Charlotte, Carolina del Norte, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Señalando a los encuestados que dijeron estar extremadamente motivados para votar, Murray destacó que “Trump en este momento está obteniendo mejores resultados con votantes motivados que con el electorado en general. Esto incluye a un buen número de votantes que podrían haberse quedado fuera de la contienda de 2020. Quizás estaban agotados por la era de Trump cuando se quedaron en casa hace cuatro años, pero ese sentimiento ha desaparecido, y ahora están más molestos con la presidencia de Biden.”

“Para contrarrestarlo, los demócratas intentarán encender un fuego debajo de los votantes que ya tienen preocupaciones sobre Trump pero no están completamente comprometidos con la elección,” agregó.

La encuesta de la Universidad de Monmouth se llevó a cabo del 11 al 15 de septiembre, con 803 votantes registrados a nivel nacional cuestionados. El margen de error general de la encuesta es de más o menos 3.9 puntos porcentuales.

