Nuevo script inteligente en iPadOS 18: Nueva función organiza la escritura a mano.

La aplicación Notas de Apple en iPadOS 18 incluye una nueva función llamada Smart Script que permite a los usuarios escribir a mano y luego tener el texto suavizado y rectificado en tiempo real. Promete hacer que el texto garabateado en la tableta con un Apple Pencil sea más legible y estéticamente agradable.

Probé Smart Script en mi iPad Pro con Apple Pencil. No está haciendo exactamente lo que podrías pensar, déjame explicarte.

Estandarización de la escritura a mano con Smart Script en Notas en iPadOS 18

Típicamente, al tomar notas escritas a mano, tu escritura tiende a hacerse más desordenada a medida que tu mano se cansa. Las notas que parecían completamente legibles al principio de la reunión o clase se convierten en garabatos desordenados al final.

Es aquí donde Smart Script en la aplicación Notas de Apple puede salvarte. Con esta función, disponible ahora en la primera versión beta para desarrolladores de iPadOS 18 (y que llegará más adelante este año a todos), tu escritura se vuelve más estandarizada. Las palabras que escribes al final de una larga reunión lucen muy parecidas a las que escribiste al principio (dentro de ciertos límites).

Esto es importante porque es fácil malinterpretar Smart Script. La nueva función no rediseña las letras y palabras que escribes para que coincidan con algún estándar arbitrario. Hace que todo lo que escribas se vea similar al resto de lo que escribas. Como lo explica Apple, el sistema “mantiene el aspecto y la sensación de la escritura a mano personal de un usuario”.

Probando Smart Script

Mi escritura es atroz. Eso me hizo muy curioso por ver cómo reaccionaría Smart Script ante mi escritura. Cuando lo probé en mi iPad Pro con Apple Pencil Pro, funcionó como se anunciaba: Mis garabatos se volvieron un poco más ordenados, mientras seguían claramente en mi escritura. Las palabras se alineaban bien en fila, también.

Observa cómo Smart Script corrige cada palabra después de que la escribo.

Imagen: Ed Hardy/Cult of Mac

Me gusta que el proceso ocurra tan pronto como termino de escribir cada palabra. Como puedes ver, cuando escribo con cuidado, la escritura se limpia un poco. Pero si escribo rápidamente un montón de palabras, el resultado sigue siendo bastante desordenado.

Así es como quedó después de que Smart Script limpiara lo que escribí. Debería ser capaz de hacerlo mejor que esto.

Imagen: Ed Hardy/Cult of Mac

Aprecio que la nueva función Smart Script de iPadOS no haga que todo lo que escribo parezca que proviene de un extraño que escribe más claramente que yo. Pero como alguien cuya escritura se ve terrible a menos que realmente me esfuerce, me gustaría que el sistema fuese un poco más proactivo.

Cuando mi escritura se vuelve mala, quiero que ese texto se limpie de verdad. Puedo copiar las palabras del ejemplo garabateado que utilicé anteriormente y convertirlas en texto, para que la aplicación Notas sepa lo que dicen las palabras. Quiero que se vuelvan a dibujar de manera mucho más ordenada, pero aún en mi escritura. Como está, la función es buena para personas que ya tienen una buena caligrafía. Hará que lo que escribas luzca un poco mejor.

Si no quieres que tu escritura se limpie, puedes desactivar fácilmente Smart Script. Para hacerlo, simplemente toca el botón de Opciones en la barra de herramientas del lápiz (un círculo con tres puntos). Esto abrirá una ventana emergente, y una de las opciones es Auto-Refinar Escritura a Mano. Desactívalo.

Smart Script es un nombre genial, pero en Notas lo llaman Auto-Refinar Escritura a Mano (al menos en la primera versión beta de iPadOS 18 para desarrolladores).

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

Reorganización, pegado y corrección de texto escrito a mano

Solo limpiar tu texto es solo el principio, sin embargo. Una vez que has escrito algo a mano, Smart Script puede ayudarte a darle formato.

Presiona fuerte con un Apple Pencil y aparecerá un cursor naranja. Muévelo a la derecha y las palabras a la derecha también se moverán, creando espacio adicional. El resto del párrafo se reorganizará para acomodar el espacio adicional. En mis pruebas iniciales, mover el texto no siempre va perfectamente. A veces las palabras de un párrafo terminan encima del siguiente.

Smart Script también te permitirá pegar texto tecleado en tus notas en tu propia escritura a mano. Es un efecto genial. Supongamos que estás tomando notas durante una reunión, y recibes un mensaje de texto de un compañero de trabajo que dice “Mencionar que Bob está a cargo del Proyecto Azul”. Puedes copiar “Bob está a cargo del Proyecto Azul” y pegar esas palabras en tus notas, y el iPad las introducirá simulando tu escritura para que no destaquen.

Para hacerlo, copia el texto, luego ve al lugar en tu nota donde quieras insertarlo. Presiona y mantén presionado el Apple Pencil con fuerza, y aparecerá un cursor. Levanta el lápiz para que aparezca una ventana emergente que simplemente dice Pegar. Toca en ella.

Si escribes mal una palabra a mano mientras usas Smart Script, aparecerá una línea debajo de ella. Toca la palabra con el lápiz para ver una sugerencia de reemplazo. Elige la sugerencia y la versión correctamente escrita aparecerá… de nuevo, en tu escritura a mano.

Texto escrito a mano pegado en una nota aparece en tu escritura a mano.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

Smart Script: Llegando este otoño en iPadOS 18

Para ser claro, todavía es temprano para Smart Script; lo estoy probando en la aplicación Notas en la primera beta de iPadOS 18 destinada únicamente para pruebas de desarrolladores. La versión no beta no llegará a los usuarios regulares hasta este otoño. Eso le da a Apple tiempo suficiente para hacer mejoras.

Si simplemente no puedes esperar, puedes descargar la beta para desarrolladores de iPadOS 18 ahora mismo. El proceso es esencialmente el mismo que obtener la beta de iOS 18.